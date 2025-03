Movement Network Foundation

Movement Network Foundation verkündet Start von Public Mainnet Beta mit über 250 Mio. USD TVL

Grand Cayman, Kaimaninseln, 10. März 2025 (ots/PRNewswire)

Innovative Liquidität vom ersten Tag an treibt die jüngste Einführung des Move-Blockchain-Netzwerks an

Die Movement Network Foundation, die Organisation, die sich der Förderung der MoveVM-Technologie verschrieben hat, verkündete heute den erfolgreichen Start von Movement Public Mainnet Beta mit einem beeindruckenden Total Value Locked (TVL) von 250 Millionen US-Dollar aus dem Cornucopia-Programm. Dieser Meilenstein ermöglicht erstmals die erlaubnisfreie Bereitstellung von Smart Contracts und das Onboarding von Nutzern und erlaubt es jedem, frei auf Movement, der einzigen Move-basierten Blockchain, die über Ethereum abrechnet, aufzubauen und diese zu nutzen.

Cornucopia erhöht die Liquidität

„Die Sicherung von über 233 Millionen US-Dollar an TVL durch unser Cornucopia-Programm ist eine klare Bestätigung des Vertrauens des Marktes in Movement", sagte Cooper Scanlon, Mitbegründer von Movement Labs. „Dieser Grad an Liquidität vom ersten Tag an ist für ein neues Netz außergewöhnlich selten und verschafft uns, unseren Entwicklern und unserer Community einen erheblichen Vorteil. So können wir die monatelange Bootstrapping-Phase überspringen und sofort die Grundlage schaffen, die für eine sinnvolle Einführung und Nutzung von DeFi erforderlich ist."

Cornucopia versorgt Movement Network mit beträchtlicher Liquidität für BTC, ETH, MOVE und Stablecoin-Assets und löst damit eine der größten Herausforderungen für neue Netzwerke: das Problem des „Kaltstarts". Die in Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Concrete, Veda Labs, Echelon und Canopy entwickelte robuste finanzielle Grundlage ermöglicht es Movement, anspruchsvolle DeFi-Anwendungen vom ersten Tag an zu unterstützen.

Start von Public Mainnet Beta: Eigenschaften

Movement Network ist ein sicheres und skalierbares Netzwerk von Move-basierten Chains, die durch Ethereum gesichert sind. Es schafft sicherere Ausführungsumgebungen durch die Move-Programmiersprache, die ursprünglich von Meta entwickelt wurde, um sicherere und bessere digitale Wirtschaften zu ermöglichen. Movement ist die erste Blockchain des Netzes.

Hauptmerkmale von Public Mainnet Beta:

Erlaubnisfreie Bereitstellung von Smart Contracts

Vollständiges Onboarding und Interaktion von Nutzern

Bestätigungen von Blockzuständen werden als Teil von Movements Fast Finality Settlement auf Ethereum hinterlegt.

Kanonische Movement-Brücke über LayerZero

„Mit Public Mainnet Beta können Entwickler jetzt Smart Contracts ohne Genehmigung einsetzen, und Nutzer können frei mit dem Movement-Ökosystem interagieren. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Move-basierte Technologie, die robuste Sicherheit und bessere Leistung mit der Wirkung des Ethereum-Netzwerks kombiniert", fügte Rushi Manche, Mitbegründer von Movement Labs, hinzu.

Der Start erfolgt über die kanonische Movement-Brücke, die von LayerZero betrieben wird und es Nutzern ermöglicht, MOVE (den nativen Gas-Token des Netzwerks), USDT, USDC, wBTC, wETH und andere nahtlos in die Movement-Blockchain zu übertragen.

Movement Network Foundation wird im Zuge der laufenden Entwicklung des Ökosystems weitere Funktionen einführen.

Für weitere Informationen über Movement Public Mainnet Beta und Movement Developer Mainnet besuchen Sie movementnetwork.xyz oder folgen Sie @movementlabsxyz, @movementfdn, @moveecosystem @Move_Collective auf Twitter.

Informationen zu Movement Network Foundation

Movement Network Foundation ist die treibende Kraft hinter dem Movement-Ökosystem, die sich für die Förderung von Innovationen und die Verbreitung der MoveVM-Technologie einsetzt. Die Foundation beaufsichtigt die Entwicklung von Movement Network, einer Lösung der nächsten Generation, die auf MoveVM basiert und über Ethereum abrechnet. Durch ihr MoveDrop-Programm und ihre Ökosystem-Initiativen unterstützt die Foundation Entwickler, Projekte und Community-Mitarbeiter, die dezentrale Anwendungen entwickeln. Weiter Informationen finden Sie unter movementfdn.xyz oder wenn Sie @movementfdn auf X folgen.

Carmen.Pearson@MovementLabs.xyz

Original-Content von: Movement Network Foundation, übermittelt durch news aktuell