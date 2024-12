Träume Exclusiv - die Schlafmanufaktur e.K.

Träume Exclusiv Schlafmanufaktur: Kunden berichten über positive Erfahrungen

Schon wieder schlecht geschlafen? Die Schlafmanufaktur Träume Exclusiv aus Niddatal in Hessen setzt sich mit der Herstellung körpergerechter Qualitätsmatratzen und weiterem Schlafzubehör zum Ziel, optimale Systeme für eine erholsame Nachtruhe zu schaffen. Im Besonderen für Personen mit Rücken- und Nackenschmerzen bietet das Unternehmen hochwertige Individuallösungen an. Sehr zufriedene Kunden belegen den Erfolg des Konzepts.

Die einzigartigen Schlafsysteme von Träume Exclusiv

Guter Schlaf ist entscheidend für die Tagesform sowie die Allgemeingesundheit und Vitalität eines jeden. Laut dem Stada Health Report 2023 hat jedoch jeder Dritte in Deutschland regelmäßig mit Schlafproblemen zu kämpfen. Eine der Ursachen ist eine nicht an die körperlichen Bedürfnisse angepasste Ausstattung im Schlafzimmer. Die Schlafmanufaktur Träume Exclusiv hat ein einzigartiges Konzept entwickelt, um Menschen mit orthopädisch bedingten Schlafproblemen dauerhafte Entspannung in der Nacht zu bieten.

Klingt himmlisch? Ist es auch. Dank eigener Matratzenherstellung aus hochwertigen Schäumen und individueller Anpassung an jeden Schafenden sowie geeignetem Zubehör gelingen dem Unternehmen aus dem hessischen Niddatal maßgeschneiderte Schlafsysteme - ganz auf die persönlichen Anforderungen der Kunden abgestimmt. Und diese sind begeistert: In den mehr als 70 Google-Bewertungen berichten hochzufriedene Kunden von ihren positiven Erfahrungen.

Mit erstklassiger Schlafberatung zum individuellen Produkt

Beim Service der Schlafmanufaktur gelten die gleichen Anforderungen wie an die Produkte selbst: Hochwertigkeit. Auf jeden Einzelnen abgestimmte qualifizierte Beratung. Zügige Bearbeitung von Veränderungen auch nach dem Kauf. Das bestätigen auch die zahlreichen Meinungen auf Google: "Ich wurde hier sehr ausführlich, freundlich und kompetent beraten. Vom Erstkontakt bis zur Lieferung lief alles so, wie ich es mir nicht besser hätte vorstellen können."

Im Kundengespräch werden Schlafgewohnheiten analysiert, eventuelle orthopädische Beschwerden explizit berücksichtigt und die persönliche Physiognomie erfasst, um die optimale Matratze herstellen zu können. Körpergröße, Schulter- und Hüftposition werden gemessen, um alle Bereiche punktgenau an die Bedürfnisse anpassen zu können.

"4 komplett verschiedene ,Schlaftypen' in unterschiedlichem Alter und unterschiedlichen Anforderungen wurden mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkten eingedeckt. Man merkt, dass hier viel Wissen über das Thema Schlafen und Schlafhaltung vorhanden ist und dem Menschen entsprechende Produkte zusammengestellt werden und nicht 0815 für jeden das Gleiche", schreibt ein Kunde lobend im Review. Alle Schlafunterlagen sind Unikate.

Auch bei den angebotenen Kopfkissen und der weiteren Ausstattung geht es um den Komfort jedes Einzelnen.

"Made in Germany"-Schlafsysteme von Träume Exclusiv

Der Premium-Matratzenhersteller aus dem Wetteraukreis stellt höchste Ansprüche an Materialien und Technologien. Die Schlafunterlagen werden aus mehreren Schaumschichten mit unterschiedlichen Härtegraden konzipiert, sodass die Wirbelsäule entlastet und die ersehnte Entspannung möglich wird. Es stehen mehrere Matratzen-Kerne zur Wahl, die auch ökologischen Gesichtspunkten genügen. Alle Produkte werden unter höchsten Qualitätsanforderungen in Deutschland gefertigt.

Der Stoff, aus dem die Träume sind, besteht aus feuchtigkeitsregulierenden, atmungsaktiven Materialien mit Klimabohrungen, damit die gesamte Schlafumgebung auch bei Körpertemperaturwechseln komfortabel bleibt. Moderne Celliant®-Fasern unterstützen die Blutzirkulation.

Ein spezieller Milbenschutz aus kolloidalem Silber hält Milben, Bakterien, Pilze und Bettwanzen fern und ist somit ebenso für Allergiker eine sichere Wahl.

Komfort Deluxe: Matratze mit Massagefunktion

Wer seinem verspannten Körper zusätzlich etwas Gutes tun möchte, kann sich für eine Matratze mit Oszillationstherapie entscheiden: Eine integrierte Massagematte sorgt dank Fernbedienung für eine Ganzkörpermassage, die sich positiv auf unterschiedlichste Beschwerden wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Durchblutungsstörungen auswirken kann.

Termine im ausgebuchten Massagestudio? Nicht nötig, wenn die eigene Matratze zu Hause das genauso gut und zu jedem gewünschten Zeitpunkt erledigen kann. Einfach liegenbleiben und danach entspannt wegschlummern.

Orthopädische Kopfkissen & weiteres Zubehör

Nackenstützkissen, Dreikammerkissen, Schafwollkissen, Seidenkissen und Kopfkissen mit wohltuenden Düften wie Lavendel - bei Träume Exclusiv gibt es Kissen für jeden Schlafbedarf. Und die Kunden zeigen sich begeistert. In den Google-Rezensionen heißt es unter anderem: "Meine Nackenschmerzen sind weg, und die Qualität ist der Hammer. Noch nie so ein gemütliches Kissen gehabt, ob zum Schlafen oder Einkuscheln. Wow!"

Daneben bietet die Schlafmanufaktur luxuriöse Bettdecken für alle Jahreszeiten und unterschiedliches Temperaturempfinden an.

Für wen sind die Produkte besonders geeignet?

Die individuellen Schlafsysteme von Träume Exclusiv eignen sich für jeden, der sich eine ergonomische, optimal an die physiognomischen Voraussetzungen angepasste Schlafumgebung wünscht. Darüber hinaus werden die Matratzen speziell für Menschen mit Schlaf- und Rückenbeschwerden erstellt, um diesen einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen.

Hier werden Schlafgewohnheiten, Rückenleiden, Bandscheibenvorfälle usw. mit in die Fertigung aufgenommen und entsprechend durch Materialauswahl und -anpassung berücksichtigt. "Seit dem ich das Schlafsystem habe konnte ich endlich meine Schmerzen im Rücken unter Kontrolle bringen und schlafe seit dem deutlich besser und tiefer. Deswegen eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite", jubelt eine glückliche Kundin.

Auch Allergiker können dank des hygienischen Schlafumfelds mit innovativem Milbenschutz befreit durchatmen und durchschlafen.

