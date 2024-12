BusinessBike GmbH

Verantwortung und Transparenz im Fokus: BusinessBike veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Herzogenaurach (ots)

BusinessBike, einer der führenden Anbieter für Dienstradleasing in Deutschland, hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der freiwillige Bericht gibt einen umfassenden Einblick in die Nachhaltigkeitsstrategien, -maßnahmen und -erfolge des Unternehmens. Damit will BusinessBike Transparenz nach innen und außen schaffen.

Der Bericht beleuchtet die zentralen Handlungsfelder des Unternehmens und zeigt konkrete Fortschritte in Bereichen wie Klimaschutz, soziale Verantwortung und nachhaltige Mobilität. Gleichzeitig gibt der Bericht einen Ausblick auf die nächsten Schritte und die Herausforderungen, die BusinessBike künftig angehen wird.

Verantwortung für Mensch, Umwelt und Gesellschaft

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der BusinessBike-Unternehmenskultur und prägt das Handeln des Leasing-Spezialisten in allen Bereichen. Als Anbieter von emissionsfreier Mobilität fühlt sich BusinessBike nicht nur aus dem Kerngeschäft heraus dem Klimaschutz verbunden, sondern hat sich auch zum Ziel gesetzt, im eigenen Betrieb die CO2-Emissionen durch sinnvolle Maßnahmen kontinuierlich zu reduzieren. BusinessBike engagiert sich aktiv im Umweltschutz, unterstützt verschiedene soziale Initiativen und fördert intern Respekt, Vielfalt und Inklusion. "Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Teil unserer Unternehmensstrategie - sie ist unser Beitrag für eine bessere Zukunft. Unsere Mission ist es, ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden und so einen echten Unterschied zu machen", erklärt Rolf Höring, Geschäftsführer bei BusinessBike.

Schritt für Schritt zu mehr Transparenz

Der Bericht ist nicht nur ein Beleg für die Nachhaltigkeitsleistung von BusinessBike, sondern auch ein Zeichen für die Verpflichtung zu maximaler Transparenz. "Unsere Verantwortung endet nicht bei unseren Dienstleistungen. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht geben wir unseren Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Mitarbeitenden einen ehrlichen Einblick in unser Handeln. Es ist uns wichtig, unsere nachhaltigen Bemühungen offen darzulegen und kontinuierlich darüber zu berichten", betont Jean-Marc Dupont, CSR-Manager bei BusinessBike. Mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht legt BusinessBike den Grundstein für eine langfristige und transparente Kommunikation über die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Weitere Informationen und den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht gibt es unter www.businessbike.de/de/ueber-uns/verantwortung-wir-lenken-um.

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Fachhändler und Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.

