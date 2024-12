Eleplant

Eleplant setzt modisches Zeichen für mehr Nachhaltigkeit

Hilter (ots)

Vegane Butter-Alternative inspiriert mit exklusiver T-Shirt-Kollektion zum Veganuary 2025

Der Jahreswechsel rückt näher, und viele Menschen nutzen die Gelegenheit, neue Vorsätze zu fassen. Eine der besten Entscheidungen für das kommende Jahr könnte der Umstieg auf eine pflanzliche Ernährung sein. Der Veganuary, eine Bewegung, die Menschen weltweit dazu inspiriert, sich den Januar über vegan zu ernähren, bietet den perfekten Rahmen dafür. Als pflanzliche Butter-Alternative unterstützt Eleplant den bewussten Neuanfang in diesem Jahr nicht nur mit kreativen Rezepten. Zur Weihnachtszeit geht Eleplant einen Schritt weiter: Mit einer limitierten T-Shirt-Kollektion möchte Eleplant nicht nur für pflanzliche Ernährung stehen, sondern auch ein modisches Statement setzen. In Zusammenarbeit mit Le Shop Vegan und der prominenten Unterstützung von Comedienne und Content Creatorin Maria Clara Groppler möchte Eleplant das Bewusstsein für einen nachhaltigen und pflanzenbasierten Lebensstil weiter stärken und Menschen dazu inspirieren, pflanzliche Ernährung nicht nur in ihre Küche, sondern auch in ihren Alltag zu integrieren.

Pünktlich zum Veganuary bringt Eleplant in Kooperation mit Le Shop Vegan im Dezember 2024 die exklusive T-Shirt-Kollektion heraus. Der Onlineshop bietet ausschließlich Kleidung aus 100% veganen Materialien an. Die limitierten T-Shirts setzen somit nicht nur modische Akzente, sondern stehen auch für ein bewusstes Konsumverhalten. Ein Teil der Erlöse wird an die gemeinnützige Organisation Veganuary gespendet, die weltweit Menschen motiviert, im Januar auf eine pflanzliche Ernährung umzusteigen. Als offizieller Sponsor von Veganuary unterstreicht Eleplant mit dieser Aktion seine Mission, einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil zu fördern - sei es durch die Verwendung von pflanzlichen Alternativen in der Küche oder durch modische Statements, die für einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt stehen. Die limitierte T-Shirt-Kollektion ist ab dem 2. Dezember 2024 exklusiv auf le-shop-vegan.de erhältlich. Zusätzlich verlost Eleplant im Januar in einem Gewinnspiel 1 von 111 exklusiven T-Shirts.

Gemeinsam stark mit Le Shop Vegan und Maria Clara Groppler

Mit dieser Kampagne vereint sich Eleplant mit drei starken Partnern - Le Shop Vegan, Comedienne Maria Clara Groppler und Veganuary - mit einem gemeinsamen Ziel: Das Bewusstsein für eine pflanzliche Ernährung und nachhaltigen Lebensstil zu stärken. Le Shop Vegan bietet als etablierte Plattform für nachhaltige und tierfreundliche Produkte die T-Shirts exklusiv in ihrem Onlineshop an und sorgt dafür, dass bewusste Mode und pflanzlicher Genuss zusammengeführt werden. Maria Clara Groppler, bekannt für ihre humorvolle und authentische Art, unterstützt die Kampagne als offizielle Supporterin. Sie setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und einen bewussten Lebensstil ein und zeigt, dass kleine Veränderungen - wie ein rein pflanzlicher Januar - eine große Wirkung haben können. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert Maria Clara Groppler zudem ihr eigenes T-Shirt-Design in Kooperation mit Eleplant. Fans haben ab dem 06. Dezember die Chance in einer Verlosung von Eleplant auf Social-Media eines dieser exklusiven Veganuary-T-Shirts zu gewinnen.

"Wir freuen uns über die Kreativität, die in die Veganuary-Kampagne von Eleplant, Le Shop Vegan und Maria Clara Groppler fließt. Neben dem riesigen Hebel, den unsere Ernährung bietet, ist auch Mode ein tolles Instrument, um sich wirksam für Tiere, Klima und unsere Umwelt stark zu machen. Wie schön, dass der Veganuary 2025 in dieser Zusammenarbeit weit über den Tellerrand hinaus strahlt," sagt Christopher Hollmann, Leitung Veganuary Deutschland. Durch die Zusammenarbeit dieser drei Partner wird eine Plattform geschaffen, die nicht nur den Verkauf der T-Shirts ermöglicht, sondern auch die Idee vom Veganuary vermittelt: Verantwortung für das eigene Wohlbefinden, die Umwelt und die Tiere zu übernehmen. Die T-Shirts von Eleplant sind somit nicht nur ein stylisches Statement, sondern unterstützen gleichzeitig eine Bewegung, die für eine bessere Zukunft steht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eleplant.de.

Weiteres Bildmaterial finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-6Y6XlM8ReS.

Über Eleplant

Eleplant ist die neue vegane Butter-Alternative aus dem Hause Walter Rau, einer Tochter der Bunge-Gruppe. Sie ist die erste Plant Butter, die tatsächlich sehr ähnlich wie Butter schmeckt. Dabei verfügt sie über die identische Anwendbarkeit von Butter (Streichen, Kochen, Braten und Backen) mit jeweils hervorragenden Eigenschaften (Bräunungsverhalten, Geschmack). Zudem verfügt sie über eine einzigartige, patentierte Rezeptur aus Kokos- und Kakaofett, Rapsöl sowie Haferdrink für den cremig buttrigen Geschmack und wird ohne Palmöl, ohne Milch, ohne Laktose sowie ohne Konservierungsstoffe hergestellt. Das Produkt wurde im November 2023 national und darüber hinaus auch in Ländern wie Finnland und Polen gelauncht. Zu Beginn dieses Jahres würdigte die Tierschutzorganisation PETA die Entwicklung von Eleplant und zeichnete sie mit dem Vegan Food Award in der Kategorie "Beste vegane Butter" aus. Von der RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel wurde Eleplant in der Kategorie Butter/Margarine/Fette als "Bestseller" ausgezeichnet.

Über Veganuary

Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, die Menschen weltweit motiviert, sich im Januar und darüber hinaus vegan zu ernähren. Veganuary wurde 2014 an einem Küchentisch im britischen Yorkshire gegründet. Heute ist die Bewegung weltweit aktiv: Millionen von Menschen nahmen am Veganuary 2024 teil, indem sie aktiv die Unterstützung der Organisation nutzten oder eine vegane Ernährung einfach ausprobierten. Allein in Deutschland beteiligten sich 2024 mehr als 1.000 Unternehmen am Aktionsmonat. Wer die vegane Ernährung einen Monat oder länger ausprobieren möchte, findet unter www.veganuary.com/mitmachen mit der 31-tägigen Veganuary-E-Mail-Serie Unterstützung.

Original-Content von: Eleplant, übermittelt durch news aktuell