Wholix: Individuelles CRM-System für klare Prozesse und zentrale Datenverwaltung

Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich getrübt - heute müssen sich Unternehmen mehr denn je anstrengen, um auf Wachstumskurs zu bleiben. An oberster Stelle steht dabei nicht selten die Implementierung eines leistungsstarken CRM-Systems - denn die Beziehung zum Kunden ist für jedes Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Der Vertriebs- und Marketingexperte Jonas Ernstberger hat sich gemeinsam mit seinem Team der Aufgabe verschrieben, Unternehmen schneller zu besseren Kunden zu verhelfen. Mit Wholix hat er ein CRM-System entwickelt, das sich flexibel an die Bedürfnisse jedes Teams und jeder Abteilung anpasst. Wie Unternehmen mithilfe von Wholix auch in schwierigen Zeiten wachsen können, erfahren Sie im Folgenden.

Für viele Unternehmen stellt der Umgang mit einer Flut von Kundendaten eine echte Herausforderung dar. In der Vergangenheit landeten all diese Informationen meist auf den Festplatten von Computern oder Laptops, manchmal wurden sie aber auch nur im Gedächtnis der Mitarbeiter gespeichert. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verließ, gingen folglich nicht selten auch wertvolle Kundendaten verloren. An dieser Stelle kommt das Customer-Relationship-Management (CRM) ins Spiel. Es dient dazu, genau solchen Problemen entgegenzuwirken, indem es Kundendaten in verwertbare Einblicke verwandelt, die echten Mehrwert bieten. So können alle Teammitglieder zu jeder Zeit auf die aktuellsten Informationen zugreifen. "Ein CRM-System erleichtert Unternehmen das Management ihrer Kundendaten", erklärt Vertriebs- und Marketingexperte Jonas Ernstberger. "Es unterstützt den Vertrieb, liefert wertvolle Erkenntnisse und verbessert die Teamkommunikation."

"Zudem hilft ein CRM-System Unternehmen dabei, ihre Kundenbeziehungen zu stärken", fährt der Experte fort. "Das ist angesichts der enormen Mengen an kundenbezogenen Daten, die Unternehmen tagtäglich generieren, von entscheidender Bedeutung." Gemeinsam mit seinem Team entwickelt Jonas Ernstberger maßgeschneiderte Konzepte, um Unternehmen schneller zu besseren Kunden zu verhelfen. Dabei war das Unternehmen in der Vergangenheit als reine Agentur tätig und ist damit bestens mit den Problemen und Herausforderungen bestehender CRM-Systeme vertraut. Basierend auf dieser Erfahrung hat Jonas Ernstberger mit Wholix ein CRM-System entwickelt, das frischen Wind in die Datenverwaltung und die Arbeitsabläufe von Unternehmen bringt. Wholix optimiert nicht nur die Art und Weise, wie Daten gespeichert und verarbeitet werden, sondern sorgt auch dafür, dass alle im Team jederzeit Zugang zu den relevanten Informationen haben. So wird die Zusammenarbeit effizienter und die Entscheidungsfindung transparenter.

Smarte Datenverwaltung für reibungslose Abläufe

"Wholix ist die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Datenverwaltung und ihre Arbeitsabläufe vereinfachen möchten, ohne an Flexibilität zu verlieren", berichtet Jonas Ernstberger. "Das System ist intuitiv bedienbar und ermöglicht es zudem, Arbeitsbereiche passgenau auf die Bedürfnisse der Teams abzustimmen. So sieht jede Abteilung nur das, was sie wirklich benötigt. Wholix kombiniert die besten Features eines CRM-Systems mit der Flexibilität moderner Automatisierungs-Tools, um so eine übersichtliche Struktur für effizientes Arbeiten zu schaffen."

Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist Zeit oft das wertvollste Gut. Mit Wholix finden sich Geschäftsinhaber schnell im CRM-System zurecht - und das ganz ohne lange Schulungen oder aufwendige Einarbeitungsprozesse. Dank der flexibel anpassbaren Menüführung liefert das System zu jeder Zeit genau die Funktionen, die aktuell benötigt werden, während weniger wichtige Elemente einfach ausgeblendet bleiben. So sorgt Wholix für effiziente und reibungslose Arbeitsabläufe.

So vereinfacht Wholix die Prozessautomatisierung und Berichterstellung

Flexibilität steht bei Wholix im Mittelpunkt: Benutzerdefinierte Objekte und maßgeschneiderte Arbeitsbereiche lassen sich für jede Abteilung individuell anlegen, damit Teams und Abteilungen die volle Kontrolle über ihren Arbeitsbereich haben. So sieht etwa das Marketing-Team genau die Daten und Funktionen, die für seine Aufgaben relevant sind, während der Vertrieb nur die für ihn wichtigen Informationen angezeigt bekommt. Anders als bei vielen anderen CRM-Systemen, bei denen solche Anpassungen oft nur in hochpreisigen Plänen möglich sind, bietet Wholix diese Funktionen uneingeschränkt in allen Paketen. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die zentrale Datenspeicherung Informationen zu jeder Zeit griffbereit sind. Teams können die Daten nach ihren Anforderungen strukturieren und nutzen, während alle Informationen sicher im System bleiben - ein klarer Vorteil für die Zusammenarbeit und das Projektmanagement. Das erleichtert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern vereinfacht und präzisiert auch die Prozessautomatisierung und die Berichterstellung.

Volle Kontrolle über den Arbeitsbereich

Selbstverständlich sind auch Datenschutz und Sicherheit bei Wholix zentral. Alle Daten werden DSGVO-konform in deutschen Rechenzentren gespeichert, um selbst den höchsten Datenschutzstandards gerecht zu werden. So können sich Geschäftsinhaber darauf verlassen, dass ihre sensiblen Informationen stets geschützt sind.

Alles in allem bietet Wholix Unternehmen ein dynamisches und benutzerfreundliches CRM-System, das den enormen Vorteil hat, dass es mit den Herausforderungen wächst. Das spart nicht nur Kosten, sondern gibt Unternehmen auch die Freiheit, Workflows flexibel und effizient zu gestalten. Eine KI wird die Anpassungen in Wholix künftig noch weiter erleichtern, sodass sich das System mit einfachen Anweisungen flexibel an die eigenen Anforderungen anpassen lässt. Zudem wird es vorgefertigte Templates für einzelne Branchen geben, damit Nutzer direkt starten können, ohne Zeit mit der Einrichtung von Standardprozessen zu verlieren.

