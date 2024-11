European Alliance Against Depression

Erster Europäischer Patientenkongress Depression am 7. Dezember 2024 für Betroffene und Angehörige im Online-Format

Kostenfreie Online-Veranstaltung in englischer Sprache bietet Informationen und Austausch

Frankfurt am Main (ots)

Am Samstag, 7. Dezember 2024, findet erstmals der Europäische Patientenkongress Depression statt, veranstaltet von der European Alliance Against Depression ( www.eaad.net). Die kostenlose Online-Veranstaltung in englischer Sprache soll Betroffene und deren Angehörige im Umgang mit Depressionen unterstützen. Das Programm lädt dazu ein, sich über Depression zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und Fragen zu stellen. In Diskussionsrunden und Vorträgen teilen Expertinnen und Experten, Betroffene sowie Angehörige wertvolle Einblicke zu Behandlungsmöglichkeiten, Selbsthilfe und den Umgang mit suizidalen Gedanken. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, direkt mit medizinischem Fachpersonal, Forschenden und anderen Betroffenen in Kontakt zu treten.

„Der Kongress soll Patienten dabei unterstützen, Experten für ihre eigene Erkrankung zu werden“, erklärt Professor Ulrich Hegerl, Vorsitzender der EAAD. „Das Ziel ist es, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter depressiv erkrankten Menschen zu fördern und den Teilnehmern zu zeigen, dass sie mit Depression nicht allein sind. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, sowohl von Fachleuten als auch voneinander zu lernen – erstmals über europäische Ländergrenzen hinweg.“

Highlights:

Erfahrungsberichte von Personen mit Depression und deren Angehörigen

Vorträge zu Psychotherapie, Pharmakotherapie und repetitive Transkranielle Magnetstimulation (rTMS)

Bewährte Selbsthilfetipps

Diskussionsrunde zur Kommunikation über psychische Gesundheit

Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen, unabhängig davon, ob sie selbst betroffen sind oder Freunde oder Familienmitglieder unterstützen möchten. Sie findet am Samstag, 7. Dezember 2024, von 10 bis 15:30 Uhr zentraleuropäischer Zeit auf Englisch statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung wird über Zoom durchgeführt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter www.epc-depression.com.

Jedes Jahr erkranken 40 Millionen Menschen in Europa an Depression. Laut der WHO sind Depressionen die Hauptursache weltweit für Krankheit und Invalidität weltweit.

Über EAAD

Die European Alliance Against Depression (EAAD) ist eine internationale Non-Profit-Organisation mit Sitz in Frankfurt am Main und Leipzig. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung und Behandlung von depressiv erkrankten Menschen zu verbessern und suizidales Verhalten zu verhindern.

2004 gegründet, hat die EAAD derzeit 32 Mitglieder in Europa, Australien, Kanada, Afrika und Chile. www.eaad.net.

