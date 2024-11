Luxe Brands Inc

KHLOÉ KARDASHIAN LANCIERT IHREN ERSTEN EIGENEN DUFT MIT LUXE BRANDS

New York, 25.November 2024 (ots/PRNewswire)

Die globale Ikone und Unternehmerin Khloé Kardashian bringt in Zusammenarbeit mit Luxe Brands ihren ersten eigenen Duft auf den Markt: XO Khloé. Die Weltpremiere von XO Khloé findet ab heute im britischen Luxuskaufhaus Harrods statt, gefolgt vom US-Exklusivpartner und Beauty-Destination Ulta Beauty am 1. Dezember.

Die Marke lässt sich von Khloé selbst inspirieren und fängt ihren positiven Geist und das Licht, das sie mit allen teilt, in ihrer bisher persönlichsten Kreation ein. XO Khloé mit seinem ultraluxuriösen Design und Duft unterstreicht Khloés Entwicklung als Unternehmerin, Schwester und Mutter. Vom exquisiten Flakon über die moderne Sensibilität bis hin zur inspirierenden Botschaft geht die Marke über die traditionelle Ausführung der Kategorie hinaus und liefert einen gehobenen Duft, der an der Schnittstelle zwischen Luxus, erlebnisorientiertem Storytelling und hochwertiger Parfümerie steht.

"Diesen Duft zu kreieren, war eine ganz besondere Reise für mich", sagt Khloé Kardashian. "Bei jedem Projekt, an dem ich beteiligt bin, lege ich selbst Hand an, und ich wollte, dass sich jedes Detail von XO Khloé absichtlich und zielgerichtet anfühlt. Vom Flaschendesign bis zur Kampagne - ich war von Anfang bis Ende voll in den Prozess eingebunden. Besonders stolz bin ich auf den Duft. Wir haben viel Zeit damit verbracht, ihn perfekt zu gestalten, und ich bin sehr zufrieden mit dem Endprodukt. Ich kann es kaum erwarten, es mit allen zu teilen!"

XO Khloé ist eine einzigartige Kollaboration zweier preisgekrönter Weltklasse-Parfümeure - Meisterparfümeur Alberto Morillas und Senior-Parfümeur Clément Gavarry von Firmenich haben gemeinsam dieses duftende Meisterwerk geschaffen.

Der luxuriöse neue Duft verbindet hochwertige handwerkliche Parfümerie mit einem trendigen Geruchserlebnis. XO Khloé ist ein süchtig machender und sinnlicher Blumenduft, der die Sinne mit einem zarten Bouquet aus kristallisierten Rosenblättern, einem Hauch von Praliné, sexy Moschus und weichen Hölzern verwöhnt.

"Khloé ist eine der einflussreichsten Personen der Welt", sagt Noreen Dodge, Chief Marketing Officer und Chief Strategy Officer von Luxe Brands. "Wir wissen, dass sie die Macht hat, die Kategorie der Düfte zu verändern und zu beschleunigen. Bei der Umsetzung von Khloés brillanter Vision war es unsere Absicht, einen wunderschönen Duft und eine eindringliche, hochkarätige Markenkampagne zu entwickeln, die bei Khloés Publikum und den Verbrauchern weltweit Anklang findet. Wir haben unglaubliche Einzelhandelspartner gefunden - unsere globale Partnerschaft mit Harrods wird die Marke zum ersten Mal auf den Markt bringen und den Weg für eine hervorragende Markteinführung festigen. In den USA wird unser bewährter Einzelhandelspartner Ulta Beauty den Kunden ein unvergleichliches Erlebnis bieten. Wir freuen uns sehr, den Grundstein für eine Premium-Marke zu legen".

"Bei Luxe Brands entwickeln wir Marken, die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind", sagt Tony Bajaj, CEO von Luxe Brands. "Wir haben uns von Anfang an das Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Düfte zu entwickeln, die Verbraucher auf der ganzen Welt mit erstklassiger Ausführung und Innovation auf höchstem Niveau langfristig inspirieren. Es ist uns eine Ehre, mit Khloé an einem Markenangebot zu arbeiten, das diese Erwartungen noch übertrifft. Ihr strategischer und vorausschauender Ansatz ist in allen Aspekten dieser Markteinführung zu erkennen. Und die Nachfrage war so groß wie nie zuvor - wir freuen uns auf die Einführung im Frühjahr 2025 und darüber hinaus".

XO Khloé wird heute exklusiv bei Harrods in Großbritannien eingeführt und wird in Nordamerika am 1.12. exklusiv bei Ulta Beauty erscheinen. Es wird im Frühjahr 2025 weltweit in Europa, Australien und Mexiko eingeführt werden.

Über Khloé Kardashian Khloé Kardashian ist eine Unternehmerin und ausführende Produzentin und eine der bekanntesten Frauen im Internet. Mit über 300 Millionen Followern allein auf Instagram ist sie dank ihrer Authentizität und ihrer Verbundenheit mit ihrem Publikum in den sozialen Medien zu einer der meistbeachteten und einflussreichsten Personen weltweit geworden.

Khloés Unternehmergeist zeigt sich in ihrem Erfolg als Mitbegründerin von Good American, das mit einer Denim-Kollektion in verschiedenen Größen auf den Markt kam. Khloé gründete die Marke, als sie erkannte, dass es in der Modeindustrie an Vielfalt und Körperlichkeit mangelt, und sie spiegelt ihr Ethos wider, dass Frauen sich gut fühlen und gut aussehen sollten. Die Kampagnen zeigen Frauen aller Formen, Größen, Farben und Hintergründe, und die Marke ist bei Frauen aller Körpertypen sehr erfolgreich. Good American verzeichnete die größte Denim-Einführung in der Geschichte und erzielte am Einführungstag einen Umsatz von über 1 Million Dollar. Seitdem hat das Unternehmen sein Sortiment auf andere Konfektionskleidung, Activewear und Bademode erweitert.

Über LUXE Brands, Inc. LUXE Brands, Inc. ist ein globales Prestige-Schönheitsunternehmen, das sich der Entwicklung von Weltklasse-Schönheitsmarken verschrieben hat, die Verbraucher auf der ganzen Welt inspirieren. Mit Niederlassungen in New York City und Florida hat LUXE Brands zahlreiche Auszeichnungen für seine innovative Herangehensweise an Design, Marketing und Markenaufbau mit einem Digital-First-Ethos erhalten.

Zum Portfolio von LUXE gehören Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice von Cosmopolitan und eine Lizenzpartnerschaft mit General Motors für die Marke Hummer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2565054/Luxe_Brands_Fragrance_by_Khloe_Kardashian.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/khloe-kardashian-lanciert-ihren-ersten-eigenen-duft-mit-luxe-brands-302314682.html

Original-Content von: Luxe Brands Inc, übermittelt durch news aktuell