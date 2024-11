Montres Jaquet-Droz

Montres Jaquet-Droz: Jaquet Droz und Chantal Thomass vereinen disruptive Uhrmacherkunst mit unkonventioneller Pop-Art-Mode

Paris (ots/PRNewswire)

Jaquet Droz und Chantal Thomass vereinen disruptive Uhrmacherkunst mit unkonventioneller Pop-Art-Mode. Eine freie Persönlichkeit, Entdeckerin avantgardistischer Trends, die Tabus und Barrieren im Namen einer sich ständig wandelnden Kunst bricht: Was für Chantal Thomass gilt, trifft ebenso auf Jaquet Droz zu. Der Uhrmacher und die Modeikone waren dazu bestimmt, sich zu begegnen. Das Ergebnis dieser Verbindung ist ein einzigartiges Stück, ein Automat, besetzt mit Diamanten und Mineralien, der eine hypnotische Manifestation meisterhafter Handwerkskunst und Mode darstellt.

Chantal Thomass ist einzigartig, ebenso wie ihr Automat. Ihr Engagement für das Projekt war umfassend. Die Schöpferin besuchte mehrfach persönlich die Ateliers von Jaquet Droz. Nachdem sie zuvor nie eine Uhr in Betracht gezogen hatte, wollte sie nun alles darüber wissen: Geschichte, Erbe, Mechanik, Dekoration, aber auch die Handwerker kennenlernen, die jedem Unikat von Jaquet Droz Leben einhauchen. Neben zwei physischen Reisen in die Schweiz stand die Pariser Stylistin auch regelmäßig über Studio 8 mit den Uhrmachern in Kontakt. Dieser Online-Raum ermöglicht es dem Kunden, die Entwicklung seines Projekts nahezu in Echtzeit zu verfolgen. Ebenfalls über Studio 8 definierte Chantal Thomass mit seltener Präzision die Spezifikationen für ihr Stück, das sowohl ihr visuelles Universum als auch ihren rebellischen Geist widerspiegeln sollte, der dem von Jaquet Droz gleicht.

Chantal Thomass sagte: „Jaquet Droz ist ein Unternehmen, das es versteht, sich abzuheben, indem es wagt, das Erwartete zu hinterfragen und ausgetretene Pfade zu verlassen, um die Grenzen der Uhrmacherkunst zu erweitern. Mit Jaquet Droz zu arbeiten bedeutet, mit Exzellenz zu arbeiten, sublimiert durch die Seele und das Talent der Männer und Frauen – unvergleichliche Handwerker – dieser unglaublichen ‚Schöpfer von Wundern'! Diese kreative Alchemie hat der ‚Ronde des Baisers'-Uhr Leben eingehaucht, deren Aura sowohl Hypnose als auch Poesie ausstrahlt: Es ist ein seltenes Objekt, das alle Küsse feiert – gestohlene, gegebene, verlorene, verborgene oder im Herzen bewahrte! Es vereint alles, was ich liebe: ein subtiles Spiel zwischen Poesie und Disziplin, zwischen Romantik und Geometrie, geprägt von einer Welle aus ‚Herz-Lippen' vor dem Hintergrund eines optischen Gittermusters. Die Farben, die ich schätze – Schwarz, Weiß und natürlich Akzente in Rosa und Rot – während in Form eines Bandes gefasste Diamanten einen Hauch zarter Spitze bieten. Diese ‚Ronde des Baisers' ist ein kostbares Tourbillon, eine intime Kreation, die mein eigenes Universum widerspiegelt: kühn, raffiniert und entschlossen ‚ich'."

