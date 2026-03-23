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Autofotografie: Madeleine Genßler von MPixx erklärt, worauf es dabei wirklich ankommt

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Plauen (ots)

Aufwendige Umbauten, stundenlange Pflege und ein Fahrzeug voller Persönlichkeit. Trotzdem wirken viele Autofotos überraschend unspektakulär. Gerade auf Social Media gehen selbst außergewöhnliche Fahrzeuge schnell in der Masse unter. Fotografin Madeleine Genßler von MPixx erklärt, worauf es bei wirkungsvoller Autofotografie wirklich ankommt.

Für viele Auto-Enthusiasten ist das eigene Fahrzeug weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Stundenlange Pflege, aufwendige Umbauten und zahlreiche Detailentscheidungen machen aus einem Auto ein persönliches Projekt. Entsprechend groß ist der Wunsch, genau diese Leidenschaft auch auf Bildern sichtbar zu machen. Besonders auf Social Media oder innerhalb der Community sollen Fotos zeigen, wie viel Arbeit, Stil und Individualität in einem Fahrzeug stecken. Doch genau hier erleben viele Autobesitzer eine Ernüchterung. Während das Fahrzeug auf der Straße Aufmerksamkeit auf sich zieht, verliert es auf Fotos häufig an Wirkung. Linien, Lack und Details kommen nicht zur Geltung, der Charakter des Autos bleibt im Bild blass. „Wenn ein Fahrzeug auf Fotos nicht stark wirkt, verliert es Aufmerksamkeit. Dann bleibt auch die ganze Leidenschaft hinter einem Umbau oder Tuning für andere nahezu unsichtbar“, sagt Madeleine Genßler, Fotografin und Gründerin von MPixx.

Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit von Madeleine Genßler an. Die Fotografin hat sich unter anderem auf hochwertige Autofotografie spezialisiert und verbindet dabei technische Präzision mit einer bewusst inszenierten Bildsprache. Neben Portrait- und Businessfotografie gehören auch Fahrzeugshootings zu ihrem Schwerpunkt. Ihr Ansatz: Jedes Auto besitzt eine eigene Ausstrahlung, die fotografisch sichtbar gemacht werden muss. „Ein starkes Autobild entsteht nicht einfach durch eine gute Kamera. Entscheidend ist, dass Licht, Perspektive und Atmosphäre so zusammenwirken, dass der Charakter des Fahrzeugs erkennbar wird“, erklärt Genßler. Aus ihrer Erfahrung mit zahlreichen Shootings weiß sie, welche Faktoren darüber entscheiden, ob ein Foto lediglich dokumentiert oder tatsächlich Eindruck hinterlässt. Welche Grundlagen für wirkungsvolle Autofotografie entscheidend sind, zeigt der Blick auf ihre wichtigsten Prinzipien.

Erst das Konzept, dann die Kamera: Warum der Einsatzzweck das Bild bestimmt

Bevor überhaupt ein Foto entsteht, steht eine grundlegende Frage im Raum: Wofür sollen die Bilder eigentlich genutzt werden? Ob für Social Media, eine Werbekampagne, eine Broschüre oder den persönlichen Auftritt als Auto-Enthusiast – der spätere Einsatzzweck entscheidet maßgeblich darüber, wie ein Fahrzeug inszeniert werden sollte. Während Printbilder oft von einer ruhigen, stilvollen Bildsprache leben, funktionieren auf Social Media meist dynamische Aufnahmen mit starken Kontrasten oder ungewöhnlichen Perspektiven.

Ebenso wichtig ist die gewünschte Bildwirkung. Soll das Fahrzeug kraftvoll und dynamisch erscheinen, reduziert und elegant wirken oder stehen bestimmte Tuning-Details und technische Besonderheiten im Mittelpunkt? Gerade bei kommerziellen Aufnahmen spielen zusätzlich Zielgruppe und Markenbotschaft eine Rolle. „Wer nicht weiß, wofür ein Bild später genutzt wird, kann es auch nicht gezielt gestalten. Ein klares Konzept ist deshalb die Grundlage jeder gelungenen Fahrzeugfotografie“, erklärt Madeleine Genßler von MPixx. Erst wenn Einsatzzweck und Wirkung definiert sind, lassen sich Perspektive, Umgebung und Licht gezielt darauf abstimmen.

Vor dem Shooting: Warum ein perfekt vorbereitetes Fahrzeug die Grundlage jedes starken Fotos ist

Ein überzeugendes Autofoto beginnt nicht erst mit der Kamera, sondern mit der Vorbereitung des Fahrzeugs. Schmutz, Wasserflecken, Staub oder Fingerabdrücke auf Lack, Felgen, Scheiben oder Spiegeln fallen auf hochwertigen Bildern sofort auf und können selbst eine gelungene Inszenierung beeinträchtigen. Eine gründliche Reinigung vor dem Shooting ist deshalb unverzichtbar. Hilfreich ist es außerdem, ein Mikrofasertuch, etwas Wasser oder geeignete Pflegeprodukte zum Termin mitzunehmen. So lassen sich vor Ort letzte Staubpartikel oder kleine Verschmutzungen schnell entfernen, ohne später aufwendige Retuschen durchführen zu müssen.

Gleichzeitig lohnt sich ein genauer Blick auf die Details. Gerade bei individuell umgebauten Fahrzeugen sind es oft Felgen, spezielle Bauteile oder Tuning-Elemente, die den Charakter des Autos ausmachen. Werden diese bewusst berücksichtigt, entsteht eine Bildwirkung, die das Fahrzeug nicht nur zeigt, sondern seine Besonderheiten sichtbar macht. „Ein perfekt vorbereitetes Fahrzeug ist die Grundlage für jedes starke Bild. Je sauberer und sorgfältiger das Motiv vorbereitet ist, desto authentischer und hochwertiger wirkt das Ergebnis“, sagt Madeleine Genßler von MPixx.

Die Location als Bühne: Warum die Umgebung über die Bildwirkung entscheidet

Ebenso entscheidend wie das Fahrzeug selbst ist die Umgebung, in der es fotografiert wird. Die Location beeinflusst maßgeblich, wie ein Auto auf Bildern wahrgenommen wird. Eine moderne Glasfassade kann einem Sportwagen eine futuristische, elegante Wirkung verleihen, während eine alte Industrieanlage einen rauen, kontrastreichen Look erzeugt. Urbane Kulissen mit Beton oder Graffiti vermitteln eine klare Streetstyle-Ästhetik, während reduzierte Naturkulissen das Fahrzeug bewusst in den Mittelpunkt rücken.

Entscheidend ist dabei, dass Umgebung und Fahrzeug zusammenpassen. Die Location sollte den Charakter des Autos unterstützen, nicht von ihm ablenken. Architektur, Flächen oder Hintergründe wirken im Bild wie eine Bühne, auf der das Fahrzeug inszeniert wird. Je bewusster diese Bühne gewählt wird, desto stärker kann das Fahrzeug als zentrales Motiv wirken. „Die Umgebung ist nie nur Hintergrund. Sie beeinflusst, wie ein Fahrzeug wahrgenommen wird und welche Stimmung ein Bild transportiert“, erklärt Madeleine Genßler von MPixx. Wird die Location gezielt gewählt, entsteht bereits vor dem ersten Auslösen eine klare Bildwirkung, die das Fahrzeug stärker zur Geltung bringt.

Licht richtig einsetzen: Wie Tageslicht, Nacht und Wetter die Bildwirkung verändern

Licht spielt in der Autofotografie eine zentrale Rolle. Es bestimmt, ob Linien, Formen und Oberflächen eines Fahrzeugs sichtbar werden oder im Bild untergehen. Unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen dabei völlig verschiedene Wirkungen. Natürliches Tageslicht sorgt für klare Details und brillante Farben, während direkte Sonne Strukturen und Konturen stärker betont. Nachtaufnahmen dagegen schaffen eine deutlich dramatischere Atmosphäre.

Gerade in der Dunkelheit eröffnen sich zusätzliche gestalterische Möglichkeiten. Mit gezieltem Einsatz von Kunstlicht lassen sich einzelne Bereiche des Fahrzeugs hervorheben oder Kontraste bewusst verstärken. Portable Blitze, Leuchtstäbe oder Neonquellen können genutzt werden, um Linien und Formen sichtbar zu machen und dem Bild mehr Tiefe zu geben. Auch vorhandene Lichtquellen wie Straßenlaternen oder beleuchtete Fassaden lassen sich gezielt in die Inszenierung einbeziehen.

Selbst Wetterbedingungen, die zunächst ungünstig erscheinen, können interessante Effekte erzeugen. Regen sorgt für Spiegelungen auf nassem Asphalt, Nebel schafft eine besondere Stimmung und diffuses Dämmerlicht verleiht Bildern eine ruhige, atmosphärische Wirkung. „Licht entscheidet darüber, ob ein Fahrzeug auf einem Bild lebendig wirkt oder nicht. Wer lernt, mit unterschiedlichen Lichtstimmungen zu arbeiten, kann aus nahezu jeder Situation eine spannende Aufnahme entwickeln“, erklärt Madeleine Genßler.

Perspektive, Effekte und Komposition: Wie Bildgestaltung ein Fahrzeug stärker wirken lässt

Auch Perspektive und Bildkomposition beeinflussen stark, wie ein Fahrzeug im Foto wirkt. Ungewöhnliche Blickwinkel können Linien stärker betonen und einem Auto mehr Dynamik verleihen, während bewusst gesetzte Perspektiven Details hervorheben, die den Charakter des Fahrzeugs ausmachen. Auch kreative Effekte können gezielt eingesetzt werden, um einer Aufnahme mehr Ausdruck zu verleihen. Rauch etwa erzeugt zusätzliche Tiefe und Atmosphäre, Spiegelungen setzen visuelle Akzente und leichte Bewegungsunschärfen können Dynamik vermitteln. Wichtig ist dabei, dass solche Effekte die Bildaussage unterstützen und nicht vom Fahrzeug selbst ablenken.

Der letzte Schritt ist die Nachbearbeitung. Hier geht es nicht darum, das Fahrzeug künstlich zu verändern, sondern seine charakteristischen Merkmale klar herauszuarbeiten. Linien, Oberflächen und Details werden präzise betont, ohne das Bild zu verfremden. „Nachbearbeitung bedeutet für mich nicht, ein Fahrzeug zu verändern, sondern seine Wirkung zu verstärken und sichtbar zu machen, was das Auge vor Ort bereits wahrnimmt“, erklärt Madeleine Genßler von MPixx.

Fazit: Vom Fahrzeug zum ausdrucksstarken Bild

Wenn Konzept, Vorbereitung, Umgebung, Licht und Bildgestaltung zusammenpassen, entsteht ein Foto, das den Charakter eines Fahrzeugs wirklich sichtbar macht. Linien, Oberflächen und Details kommen klar zur Geltung, Atmosphäre und Stimmung werden im Bild spürbar. Gerade für Auto-Enthusiasten, Tuning-Fans oder Influencer macht dieser Unterschied viel aus. Professionell umgesetzte Fahrzeugfotografie sorgt nicht nur für mehr Aufmerksamkeit auf Social Media, sondern schafft auch einen klaren visuellen Auftritt. Das Fahrzeug wird als Ausdruck von Persönlichkeit, Stil und Leidenschaft wahrgenommen. „Ein Fahrzeug, das mit viel Leidenschaft aufgebaut wurde, verdient Bilder, die genau diese Leidenschaft sichtbar machen“, sagt Madeleine Genßler. Wer sein Auto nicht nur zeigen, sondern wirklich wirken lassen möchte, profitiert deshalb von einer Fotografie, die Planung, Technik und Inszenierung bewusst miteinander verbindet.

Möchten Sie Ihr Auto in Szene setzen und Bilder mit echtem Wow-Effekt erhalten – professionell, einzigartig und perfekt inszeniert? Dann kontaktieren Sie Madeleine Genßler von MPixx und vereinbaren Sie Ihren individuellen Fototermin.

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