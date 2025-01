Redcare Pharmacy

Besonders stark im ländlichen Raum: Gutachten belegt Beitrag von Online-Apotheken für flächendeckende Versorgung

Sevenum, Niederlande (ots)

Aktuelles Gutachten mit anonymisierten Bestelldaten führender Online-Apotheken

Wichtiger Beitrag zur flächendeckenden Versorgung durch Lieferungen in alle Postleitzahlengebiete Deutschlands

Besonders viele Bestellungen in ländlichen und mittelstark bevölkerten Gebieten

Marktführer Redcare Pharmacy begrüßt erstes fundiertes und umfassendes Gutachten zur Rolle von Online-Apotheken in Deutschland. IEGUS-Gutachten belegt Beitrag zur flächendeckenden Versorgung mit Arzneimitteln. Auswertung der Bestelldaten mehrerer Jahre zeigen besondere Bedeutung in ländlich geprägten Regionen Deutschlands.

Online-Apotheken sind eine etablierte Säule der Versorgung mit Arzneimitteln in Deutschland. Besondere Bedeutung entfalten sie für Menschen, die im ländlichen Raum leben. Das vom Branchenverband EAEP, deren Mitglied Redcare Pharmacy ist, veröffentlichte Gutachten belegt eindeutig, dass Online-Apotheken seit Jahren zuverlässig Menschen überall in Deutschland einen bequemen und einfachen Zugang zu Arzneimitteln ermöglichen.

Regelmäßig Lieferungen in alle Postleitzahlengebiete Deutschlands

Die anonymisierten Bestelldaten der vergangenen Jahre von führenden Online-Apotheken weisen aus, dass regelmäßig alle[1] Postleitzahlengebiete in Deutschland beliefert werden. Dies unterstreicht, dass Online-Apotheken eine fest etablierte Säule der Versorgung mit Arzneimitteln überall in Deutschland sind.

Online-Apotheken sichern Zugang besonders im ländlichen Raum

Die Analyse der Pro Kopf-Lieferungen zeigt, dass diese in Gebieten mit mittlerer und niedriger Bevölkerungsdichte am höchsten ist. Dieser Trend ist seit Jahren konstant.

2023 wurden Postleitzahlengebiete mit mittlerer Bevölkerungsdichte mit 0,42 Arzneimittellieferungen pro Kopf am häufigsten beliefert; Postleitzahlen mit niedriger Bevölkerungsdichte am zweithäufigsten (0,41 Arzneimittellieferungen pro Kopf), wohingegen städtische Gebiete im Median 0,33 Arzneimittellieferungen pro Kopf verzeichneten.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy und Vize-Präsident der EAEP, kommentiert: "Das Gutachten zeigt erstmals datenbasiert, wie stark Online-Apotheken bereits heute zur Versorgung von Menschen überall in Deutschland beitragen. Dass wir besonders im ländlichen Raum so stark sind, zeigt unsere Relevanz für eine zukunftsfähige Versorgung mit Arzneimitteln in Deutschland."

Über das IEGUS-Gutachten zum Versorgungsbeitrag von Online-Apotheken:

Das Gutachten wurde vom unabhängigen Forschungsinstituts IEGUS (Institut für europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft GmbH) im Auftrag der European Association of E-Pharmacies (EAEP) durchgeführt. Sie untersucht mit Hilfe einer wissenschaftlich basierten Daten- und Literaturanalyse den Versorgungsbeitrag von Online-Apotheken in Deutschland.

Die Analyse basiert auf anonymisierten Daten zu den Arzneimittelbestellungen aus den Jahren 2019 bis 2023 bei ausgewählten EAEP-Mitgliedsunternehmen. Die Daten zeigen die Entwicklung der Online-Bestellungen für verschreibungspflichtige und verschreibungsfreie Arzneimittel im Jahresverlauf. Die Analyse ermöglicht eine Darstellung bis auf Postleitzahlenebene und im Verhältnis zur jeweiligen Besiedlungsdichte des Gebietes.

Die anonymisierten Bestelldaten, die IEGUS für das Gutachten ausgewertet hat, stammen von den folgenden Unternehmen: apo.com Group, Atida, DocMorris und Redcare Pharmacy, vertreten durch Shop Apotheke und Europa Apotheek.

Das vollständige Gutachten inkl. zahlreicher Darstellungen kann unter Positionspapiere & Dokumente hier heruntergeladen werden: https://www.redcare-pharmacy.com/de/about-us/public-affairs

[1] 17 PLZ-Gebiete mit insgesamt 150 Einwohnerinnen und Einwohnern (0,00002 Prozent der deutschen Bevölkerung) wurden aus der Analyse ausgeschlossen, um den Datenschutzanforderungen gerecht zu werden sowie eine angemessene Aussagekraft zu gewährleisten.

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

