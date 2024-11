mediaire

mediaire treibt den Wandel der Radiologie durch KI voran und sichert sich €12 Millionen für internationales Wachstum

Berlin und Paris (ots/PRNewswire)

Generative KI sorgt in zahlreichen Branchen für einen Hype, steckt aber oft noch in den Kinderschuhen. KI in der Radiologie dagegen ist alles andere als eine Zukunftsvision. Der praktische Nutzen von mediaires KI-Technologie zeigt sich bereits in über 350 Krankenhäusern und radiologischen Praxen in ganz Europa. Das KI-Portfolio des Berliner Startups verändert die Arbeitsweise von Radiolog:innen grundlegend. Mit diesem Erfolg sicherte sich mediaire nun eine europäisch besetzte Finanzierungsrunde in Höhe von €12 Millionen, angeführt von LBO France als Leadinvestor unter Beteiligung von IBB Ventures und dem Schweizer Family Office Wille Finance. Die Finanzierung unterstreicht die große Bedeutung praktikabler und validierter KI-Lösungen für die klinische Praxis. Die bisherigen mediaire-Investoren HTGF, LIFTT und Gateway Ventures beteiligten sich ebenfalls an der überzeichneten Runde.

mediaire's KI-Lösungen werden nahtlos in die diagnostische Praxis integriert, entlasten Radiolog:innen von routinemäßigen Aufgaben und verbessern die diagnostischen Ergebnisse für Patient:innen. Dank der jüngsten Finanzierungsrunde wird mediaire sein KI-Portfolio in der Magnetresonanztomographie (MRT) über die bisherigen Anwendungsbereiche in der KI-gestützten radiologischen Gehirn-, Prostata- und Knie-Diagnostik hinaus erweitern. Mit diesem nächsten Innovationsschritt können weitere KI-Lösungen entwickelt werden, die künftig weltweit eine höhere diagnostische Präzision und Effizienz ermöglichen sollen. Die Finanzierung stellt somit einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum des Unternehmens dar.

„Unsere KI-Lösungen sind kein Zukunftstraum. Wir haben bereits eine Realität geschaffen, die Ärzten und Ärztinnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihren Patientinnen und Patienten schnellere Antworten zu geben", betont Dr. Andreas Lemke, CEO und Mitgründer von mediaire. „Wir sehen die positiven Auswirkungen täglich bei Tausenden von Radiologinnen und Radiologen, in Hunderten von Krankenhäusern und radiologischen Praxen in ganz Europa, in denen unsere KI-Software bereits im Einsatz ist. Mit dieser Investition werden wir diese Vorteile noch vielen weiteren Gesundheitsdienstleistern zugutekommen lassen."

„Wir sind überzeugt, dass Technologie Leben verbessern kann", ergänzt Matthes Seeling, Investment Director bei LBO France. „mediaires Ausrichtung spiegelt unseren festen Glauben an die transformative Kraft von Gesundheitstechnologie zum Wohle von Fachkräften und Patientinnen und Patienten wider. Das engagierte Team adressiert einen dringenden Bedarf im Gesundheitswesen, insbesondere vor dem Hintergrund weltweit steigender Nachfrage nach schneller, präziser und erschwinglicher Diagnostik. Mit dieser Investition werden wir mediaires Wachstum aktiv unterstützen, damit das Unternehmen seine ambitionierten Ziele erreicht und seine Position als führender Anbieter von Radiologie-KI in Europa festigt."

mediaire arbeitet bereits erfolreich mit renommierten Universitätskliniken und Branchenführern wie Bayer/Calantic, Sectra und deepc und pflegt Kooperationen mit Radiologieverbünden wie Med360, Evidia, Starvision und RIMED/UNILABS.

Über mediaire

mediaire entwickelt KI-gestützte Lösungen für die MRT-Bildgebung und legt dabei den Fokus auf die nahtlose Integration von KI in klinische Arbeitsabläufe, um die Effizienz und Präzision von radiologischer Diagnostik zu steigern. Die KI-Produkte des Unternehmens, darunter mdbrain, mdprostate und mdknee, bieten automatisierte Entscheidungshilfen, die die Qualität der Diagnostik verbessern und den klinischen Workflow optimieren. Mit einer starken internationalen Präsenz und neuen Produkten in der Entwicklung ist mediaire bestens aufgestellt, die Zukunft der MRT-Befundung mit KI in der Radiologie voranzutreiben. Für weitere Informationen: https://mediaire.ai/

