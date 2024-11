Access Accelerated

Access Accelerated und die Weltbank arbeiten im Rahmen einer neuen technischen Partnerschaft mit Results for Development zusammen, um eine Koalition zur Schließung der Finanzierungslücke bei nichtübertragbaren Krankheiten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen aufzubauen

Der heutige Tag markiert den Start einer transformativen Initiative, da Access Accelerated und die Weltbank in einer neuen technischen Partnerschaft zusammenkommen, Sie arbeiten eng mit Results for Development (R4D) zusammen, um eine Koalition aus globalen und lokalen Organisationen aufzubauen, deren Ziel es ist, das kritische Defizit bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung für nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) zu beheben. Das regionale Financing Accelerator Network for NCDs (FAN) soll diese Lücke durch regional ausgerichtete Finanzierungsbeschleuniger für NCDs schließen, beginnend in Afrika südlich der Sahara. Diese regionalen Beschleuniger werden mit Ländern und lokalen Akteuren zusammenarbeiten, um nachhaltige Lösungen für die Finanzierung des Gesundheitswesens zu fördern und zu skalieren und damit eines der dringendsten Hindernisse für die Bewältigung der wachsenden NCD-Belastung anzugehen.

NCDs, zu denen Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen sowie psychische und neurologische Störungen gehören, sind jährlich für etwa 41 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich - eine Zahl, die bis 2030 auf 52 Millionen ansteigen soll. Diese eskalierende Herausforderung stellt eine erhebliche Bedrohung für die globale Gesundheit und das Wirtschaftswachstum dar, mit prognostizierten Kosten in Höhe von 47 Billionen US-Dollar für Gesundheitsversorgung und Produktivitätsverluste zwischen 2010 und 2030. Trotz der eindeutigen und dringenden Bedrohung reichen die derzeitigen Regierungsausgaben und die Entwicklungshilfe nicht aus, um die steigende Zahl der Todesopfer und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen zu mindern.

Das Financing Accelerator Network for NCDs (Netzwerk zur Beschleunigung der Finanzierung von NCDs) zielt darauf ab, diese Herausforderung anzugehen, indem es Regierungen und lokale Stakeholder dabei unterstützt, ihre Reaktion auf NCDs zu verstärken und widerstandsfähigere Systeme zur Finanzierung des Gesundheitswesens aufzubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung einer universellen Gesundheitsversorgung und dem Aufbau starker primärer Gesundheitssysteme liegt - wichtige Ziele im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele für 2030.

„Wir haben von Regierungen und lokalen Akteuren gehört, dass sie Fachwissen, Unterstützung und lokal relevante Lösungen benötigen, um ihre Gesundheitsfinanzierungssysteme umzugestalten", sagt Herb Riband, Direktor bei Access Accelerated. „Wir müssen der Aufforderung nachkommen und den Ländern helfen, finanzielle und technische Kapazitäten aufzubauen, um NCDs zu bekämpfen und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern".

Das Netzwerk regionaler NCD-Finanzierungsbeschleuniger in Afrika südlich der Sahara, Lateinamerika und der Karibik sowie im asiatisch-pazifischen Raum, das von R4D als Netzwerkmanager unterstützt wird, wird regionales Fachwissen, technische Unterstützung auf Abruf, länderübergreifende Lernmöglichkeiten und katalytische Startfinanzierung für Programme zur Verbesserung der NCD-Finanzierung und der Gesundheitsergebnisse bereitstellen.

„Wir freuen uns, die neue technische Partnerschaft zwischen Access Accelerated und der Weltbank unterstützen zu können, indem wir unser Fachwissen im Bereich der Gesundheitsfinanzierung und des länderübergreifenden Lernens nutzen, um Gesundheitssysteme weltweit zu stärken", sagt Gina Lagomarsino, Präsidentin und CEO von Results for Development. „Durch die FAN-Initiative wollen wir mit lokalen Akteuren in verschiedenen globalen Umgebungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Bemühungen lokale Relevanz und globale Auswirkungen haben und die Gesundheitssysteme in die Lage versetzen, den epidemiologischen Übergang zu NCDs wirksam anzugehen."

Der erste regionale NCD-Finanzierungs-Accelerator wird in Subsahara-Afrika vom African Institute for Development Policy (AFIDEP) ausgerichtet. Die afrikanischen Länder südlich der Sahara haben die am schnellsten wachsende Inzidenz- und Sterblichkeitsrate bei NCDs zu verzeichnen, dennoch werden nur 7,2 % der staatlichen Ausgaben für die Gesundheit aufgewendet, was weit unter dem Durchschnitt von 12,4 % in anderen Regionen liegt. Diese starke Diskrepanz unterstreicht die dringende Notwendigkeit neuer Konzepte für die Gesundheitsfinanzierung.

„Die zunehmenden Belege für die Auswirkungen von NCDs in Afrika, nicht nur auf die Gesundheit, sondern auf alle Aspekte der Gesellschaft, erfordern vorausschauendes Denken und Innovation auf dem Kontinent, um Leben zu retten und Wohlstand zu sichern", erklärt Dr. Rose Oronje, Direktorin für Public Policy & Knowledge Translation und Leiterin des Kenia-Büros bei AFIDEP. „Als Gastgeber des ersten regionalen NCD Financing Accelerator werden wir die Erkenntnisse nutzen, um die Akteure des Wandels in den Ländern zu vereinen und zu mobilisieren und die lokalen Akteure zu befähigen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, den Zusammenhalt der Lernenden zu fördern und die gemeinsamen Herausforderungen der Gesundheitsfinanzierung zu bewältigen."

In den kommenden Monaten wird die FAN vorrangig eine umfassende Analyse der NCD-Finanzierungslandschaft in der gesamten afrikanischen Region durchführen. Diese Bemühungen, die bereits im Gange sind, beziehen Regierungsbeamte, politische Entscheidungsträger und andere Interessengruppen mit ein, um die wichtigsten Herausforderungen, Möglichkeiten und Prioritäten zu ermitteln. Die Ergebnisse, die bis Anfang 2025 erwartet werden, werden die Lernagenda leiten und Strategien und Lösungen formen, um die Wirkung vor Ort auf dem gesamten Kontinent zu fördern.

Über das Financing Accelerator Network for NCDs

Das Financing Accelerator Network for NCDs (FAN) ist eine transformative Initiative, die durch eine neue technische Partnerschaft zwischen Access Accelerated und der Weltbank in enger Zusammenarbeit mit Results for Development ins Leben gerufen wurde, um eine wachsende Koalition globaler und lokaler Organisationen aufzubauen, die sich für die Verbesserung der nachhaltigen Finanzierung von NCDs in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen einsetzen. FAN arbeitet mit regionalen NCD-Finanzierungsbeschleunigern, die Regierungen und lokale Akteure mit technischer Unterstützung, länderübergreifendem Lernen und katalytischer Anschubfinanzierung unterstützen, um lokale NCD-Finanzierungsprogramme voranzubringen. Das African Institute for Development Policy wird den ersten Accelerator in Subsahara-Afrika ausrichten. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Ziel der Weltbank, bis zum Jahr 2030 1,5 Milliarden Menschen eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu bieten, und unterstützt das Ziel von Access Accelerated, skalierbare, nachhaltige Fortschritte bei der Bekämpfung von NCDs als Teil der allgemeinen Gesundheitsversorgung zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter: www.ncdfinancing.org

