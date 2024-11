Benetics AG

Künstliche Intelligenz für Handwerker: Benetics lanciert ersten digitalen Sprachassistenten für die Baubranche

Auf Baustellen sind künstliche Intelligenz und Digitalisierung oft noch Fremdwörter. Das könnte sich jetzt ändern: Benetics stellt Handwerkern den ersten KI-basierten Sprachassistenten auf dem Handy zur Seite.

Der digitale Sprachassistent nimmt Handwerkern die aufwändige schriftliche Dokumentation ihrer Arbeiten ab. Bauberichte, Protokolle und Aufmaße erstellt der digitale Helfer in Sekundenschnelle per freier Spracheingabe und übermittelt sie in Echtzeit an das Büro. Der Assistent versteht über 30 Fremdsprachen und Dialekte mit automatischer Übersetzung ins Deutsche. Benetics adressiert damit die großen Herausforderungen der Baubranche - steigender Kostendruck, Fachkräftemangel, zeitaufwändige Abstimmungen und fehlende Transparenz für private und gewerbliche Bauherren.

"Handwerker wollen bauen - und keine Zeit mit Schreibarbeit verlieren", sagt Ferdinand Metzler, CEO der Benetics AG. "Unser Sprachassistent macht die Dokumentation für sie zur Nebensache. Die Lösung vereinfacht die Arbeit für alle Projektbeteiligten signifikant und ermöglicht Betrieben dank lückenloser Dokumentation mehr Umsatz."

Entwicklung mit ChatGPT

Der Sprachassistent basiert auf der neuesten KI-Technologie von OpenAI. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 15 Handwerksbetrieben verschiedener Gewerke über mehrere Monate. Ab sofort ist die Funktion in der Benetics-App für iOS und Android verfügbar. Für bestehende Kunden fallen keine Zusatzkosten an.

Hohe Relevanz für die Baubranche

Die Baubranche steht vor großen Herausforderungen: Laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ist sie die einzige Schlüsselindustrie, die in den letzten 30 Jahren keine Steigerung der Arbeitsproduktivität verzeichnete - während sie im verarbeitenden Gewerbe im gleichen Zeitraum um 90% zunahm. Ein Hauptgrund ist die schleppende Digitalisierung. "Die Schlacht um mehr Effizienz durch Digitalisierung wird nicht im Büro entschieden: Digitale Lösungen müssen den Alltag der 'Macher am Bau' spürbar erleichtern - unabhängig von Herkunft und Erfahrungsgrad. Genau das macht unsere App, mit der wir heute und in Zukunft neue Standards für Bauprojekte setzen", so Metzler.

Über Benetics: https://www.benetics.io

Benetics wurde 2022 in Zürich von Ferdinand Metzler (ehemals Zalando), Dr. Aaron Shon und Johan Tibell (beide ehemals Google) gegründet. Über 50 Bauunternehmen in Europa nutzen die Benetics-App für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Baustelle und Büro. Ziel des Unternehmens ist es, die Baubranche praxisnah zu digitalisieren und ihre Rolle als Schlüsselindustrie für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu stärken.

Live-Demo-Video Sprachassistent in Dialekt: https://bit.ly/benetics-live-demo

