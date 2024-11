MAPA GmbH / Spontex

Spontex setzt sich für weniger Mental Load im Haushalt ein

Zeven (ots)

SPONTEX SETZT SICH FÜR DEN SCHUTZ VOR MENTALER BELASTUNG IM HAUSHALT EIN, DENN

#GelassenheitBeginntZuHause

Spontex engagiert sich für mehr Sichtbarkeit von unsichtbarer Arbeit und den Schutz vor mentaler Belastung im Haushalt. Denn die tägliche Belastung, die durch Hausarbeit entsteht, wurde viel zu lange unter den Teppich gekehrt. Ziel der langfristig angelegten Kampagne ist es, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und Schritt für Schritt praktische Lösungen im Alltag zu finden, die die mentale Gesundheit fördern. Ganz nach dem Kampagnenmotto: #GelassenheitBeginntZuHause.

WISSENSCHAFT ALS GRUNDLAGE

Um handfeste Lösungen für die Problematik zu finden, sprach Spontex mit Fachleuten, die mit der Methodik der Verhaltensänderung arbeiten und so helfen können, die Hindernisse aufzudecken und Möglichkeiten für konkrete Maßnahmen bei der alltäglichen mentalen Belastung zu finden. Erst forschen, dann handeln: Selbstverständlich muss man die Ursachen zunächst kennen und verstehen, um Lösungen zu entwickeln. Aus diesem Grund hat die Marke Spontex eine Studie erstellt, deren Ziel es war, die Problematik der mentalen Belastung zu erfassen. Das Ergebnis: Hausarbeit ist ein täglicher Stresstest.

HAUSARBEIT ALS STRESSTEST

Die Zahlen zeigen: Die tägliche Care-Arbeit (alle häuslichen und familiären Aufgaben) beansprucht mehr als 3 Stunden der Zeit und bringt viele Menschen immer wieder an die mentale Belastungsgrenze. Das gilt besonders für Frauen. Laut der Studie machen nur 22% der Männer mehr im Haushalt, bei den Frauen sind es 52%. In einer Beziehung sind 93% der Frauen der Meinung, dass sie an der Mehrheit der Aufgaben beteiligt sind. Die gute Nachricht: 77% der Frauen und Männer sind für eine gerechtere Aufteilung der Hausarbeit.

WERTSCHÄTZUNG VON HAUSARBEIT

Viele Menschen kennen mentale Belastung aus dem eigenen Alltag, doch nur wenige sprechen darüber. Fakt ist: 51% der Menschen haben zu wenig Zeit für sich selbst. Die Studie zeigt auch: Viele Menschen wünschen sich mehr Wertschätzung für die tägliche Hausarbeit. 59% der Menschen haben z. B. das Gefühl, für ihre Hausarbeit zu wenig Dank zu erhalten. 29% sind sogar der Meinung, dass ein Danke für die Hausarbeit zu mehr Anerkennung und Gelassenheit führt.

GELASSENHEIT BEGINNT ZU HAUSE

Mit dem Kampagnen Claim Gelassenheit beginnt zu Hause formuliert die Marke Spontex den Weg hin zu mehr mentaler Gesundheit. Passend dazu zeigt das Kampagnen Keyvisual den Spontex Igel in entspannter Pose. Das Ziel es ist, das Bewusstsein der Menschen für mentale Belastung im Haushalt zu schärfen und darüber hinaus Lösungen anzubieten, um Entlastung und Gelassenheit zu fördern.

EXPERTIN LAURA FRÖHLICH

In Zusammenarbeit mit Laura Fröhlich, Expertin und Referentin für Mental Load und Autorin des Buches Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles! gibt die Marke Spontex nützliche Tipps und konkrete Hilfestellungen, um mentale Belastung im Haushalt zu reduzieren - für mehr Wohlbefinden im eigenen Zuhause. Beinahe die Hälfte der befragten Menschen der Studie gaben an, dass Hausarbeit auch positive Emotionen wie z. B. Freude, Zufriedenheit und Gelassenheit auslösen kann.

SOCIAL MEDIA KANÄLE

Auf Social Media sind alle eingeladen mitzumachen. Vor allem auf Facebook und Instagram sollen die Ergebnisse der Studie sowie die Tipps und Erfahrungen der Expertin Laura Fröhlich geteilt und besprochen werden. Ziel ist ein intensiver und konstruktiver Austausch innerhalb (und außerhalb) der Community.

SPONTEX PRODUKTE

Die effizienten Produkte von Spontex können zusätzlich einen Beitrag leisten. Als Innovator und Marktführer bietet Spontex effiziente und einfach anzuwendende Produkte, um die Hausarbeit angenehmer, effizienter und schneller zu machen - schließlich gibt es immer etwas Besseres zu tun als zu putzen. Füße hochlegen und die Seele baumeln lassen, zum Beispiel.

Original-Content von: MAPA GmbH / Spontex, übermittelt durch news aktuell