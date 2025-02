DigiFT

DigiFT arbeitet mit Invesco an einer Token-basierten Lösung

DigiFT arbeitet mit Invesco zusammen, um akkreditierten und institutionellen Anlegern auf der Plattform von DigiFT Singapur eine tokenisierte Lösung anzubieten, die ihnen Zugang zu einer der privaten Kreditstrategien von Invesco verschafft. Es ist der erste und einzige Token aus Singapur mit täglichem Handel, der Zugang zu einer privaten Kreditstrategie bietet.

DigiFT, eine lizenzierte On-Chain-Börse in Singapur, freut sich bekannt zu geben, dass die Plattform einen DigiFT-Token anbieten wird, der in die privaten Kreditstrategien von Invesco investiert.

Die Token von DigiFT werden akkreditierten und institutionellen Anlegern über DigiFT zur Verfügung stehen und akzeptieren Zeichnungen und Rücknahmen in Fiat-Währungen wie USD und Stablecoins wie USDC und USDT. Die Strategie zielt darauf ab, ein hohes Maß an laufenden Einnahmen zu erzielen, die mit dem Kapitalerhalt vereinbar sind, indem hauptsächlich in vorrangig besicherte Darlehen an Unternehmen mit stabilem Betriebsergebnis, zuverlässiger Cashflow-Generierung und starker Vermögensdeckung investiert wird.

Laut RWA.xyz sind Privatkredite die beliebteste alternative Anlageklasse. Sie machen 68 % des Token-Vermögens in der realen Welt aus und übertreffen damit sogar tokenisierte US-Staatsanleihen wie T-Bills. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, da die Zinssätze für US-Staatsanleihen voraussichtlich von den jüngsten Höchstständen zurückgehen werden.

Da RWAs immer beliebter werden, ist DigiFT bestrebt, der bevorzugte Partner der führenden institutionellen Akteure zu sein. DigiFT wurde außerdem kürzlich zum autorisierten Vertriebspartner für einen anderen globalen Vermögensverwalter bei der Einführung seines ersten tokenisierten Geldmarktfonds ernannt.

„Wir glauben, dass es wichtiger ist, mit den besten Teams zusammenzuarbeiten, um die besten Vermögenswerte ihrer Klasse in die Blockchain zu bringen, als der erste zu sein, der sie auf den Markt bringt. Um wirklich institutionelle Vermögenswerte in die Blockchain zu bringen, braucht man nichts Geringeres als die besten Partner der Branche wie Invesco", sagte Henry Zhang, Gründer und Chief Executive Officer von DigiFT.

„Angesichts der rasanten Entwicklungen in der Distributed-Ledger-Technologie ist die Tokenisierung von Fonds einer der bemerkenswertesten Trends. Viele Vorteile dieser Innovation finden im Bereich der Vermögensverwaltung eine neue Heimat und verändern die Branche. Wir freuen uns, dass eine innovative Plattform wie DigiFT diese Lösung anbietet und Anlegern so mehr Investitionsmöglichkeiten eröffnet", sagte Noelle Lim, CEO von Invesco Singapur und Leiterin des Bereichs Privatbanken, Asien ohne Japan.

DigiFT ist auch Partnerschaften mit Depotbanken wie Copper, Komainu, Rakkar und Zodia eingegangen, um Web3-Vermögensverwaltern und -Eigentümern wie Hedgefonds, Buy-Side-Handelsunternehmen und DAO-Treasury-Managern nahtlosen Zugang zu ihren tokenisierten RWAs zu bieten.

DigiFT bemüht sich aktiv um Partnerschaften mit weiteren Emittenten, DeFi-Protokollen, dApps und anderen Web3-Protokollen, um Nutzern auf verschiedenen Blockchains den Zugang zu RWA-Renditen in institutioneller Qualität auf der Kette zu ermöglichen.

Informationen zu DigiFT ( www.digift.sg )

DigiFT ist die erste Börse für On-Chain-Vermögenswerte aus der realen Welt, die den Vorschriften entspricht und von der Monetary Authority of Singapore als anerkannter Marktbetreiber und Anbieter von Kapitalmarktdienstleistungen lizenziert wurde. DigiFT ermöglicht es Eigentümern von Vermögenswerten, insbesondere Finanzinstituten, Blockchain-basierte Wertpapier-Token auszugeben, die Anleger mit kontinuierlicher Liquidität über einen Automated Market Maker (AMM) handeln können.

Informationen zu Invesco

Invesco ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen ein Anlageerlebnis zu bieten, das ihnen hilft, mehr vom Leben zu haben. NYSE: IVZ; www.invesco.com.

Haftungsausschluss: DigiFT und/oder seine Tochtergesellschaften bemühen sich, die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der bereitgestellten Informationen sicherzustellen, übernehmen jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit und Zuverlässigkeit und haften nicht (weder aus unerlaubter Handlung noch aus Vertrag oder anderweitig) für Verluste oder Schäden, die sich aus Ungenauigkeiten oder Auslassungen oder aus Entscheidungen, Handlungen oder Unterlassungen ergeben, die auf den in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren oder sich auf diese stützen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie eine unabhängige rechtliche und finanzielle Beratung in Anspruch nehmen.

