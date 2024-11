German Biochar e.V.

Ein Monat bis zum German Biochar Forum 2024

Networking, Barcamps und Innovation im Fokus

Berlin (ots)

In einem Monat, am 18. und 19. November 2024, öffnet das German Biochar Forum wieder seine Türen. Die führende Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Pflanzenkohle bringt Experten aus Wissenschaft, Industrie und Politik zusammen.

Unter dem diesjährigen Leitthema "How to Apply Biochar in Sustainability Management and Accounting" liegt der Fokus auf der Entwicklung von Methoden zur Vergleichbarkeit, Bilanzierung und Integration von Pflanzenkohle in nationale und unternehmerische Strategien. Benedikt Zimmermann, Vorsitzender des German Biochar e.V., betont: "Pflanzenkohle bietet uns die Chance, Kohlenstoff langfristig zu speichern und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Das diesjährige Forum bietet eine hervorragende Gelegenheit, um beispielsweise Unternehmen aufzuzeigen, wie sie Pflanzenkohle gewinnbringend in ihre Nachhaltigkeitsstrategien einbinden können."

Mit großer Spannung erwarten wir den Keynote-Vortrag von Morten Heick (Stiesdal/Pyrolysis Denmark) am 19. November, der darstellen wird, wie die dänische Regierung mit Hilfe von Biochar Carbon Removal (BCR) große Schritte in Richtung Klimaneutralität geht, welche entsprechenden Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden mussten und wie Dänemark innerhalb von 2 Jahren von Null auf 12 % der europäischen Pflanzenkohle-Produktion aufsteigen konnte.

Ein besonderes Highlight 2024 ist die Einführung der Barcamps. Dieses interaktive Format ermöglicht es den Teilnehmenden, eigene Themen einzubringen, darüber abzustimmen und diese in Gruppen zu diskutieren. " Mit den Barcamps möchten wir den Austausch der Teilnehmenden untereinander fördern und sicherstellen, dass die drängendsten Fragen unserer Besucher und Besucherinnen Gehör finden ", erklärt Zimmermann.

Neben Fachvorträgen und Diskussionen bietet das Forum auch reichlich Gelegenheit zum Networking. Ein gemeinsames Abendprogramm lädt die Teilnehmenden dazu ein, in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen.

Die internationale Bedeutung der Veranstaltung wird durch die Kooperation mit der International Biochar Initiative (IBI) unterstrichen. Weitere Höhepunkte sind interaktive Workshops, Podiumsdiskussionen und eine Poster-Session zu aktuellen Forschungsprojekten.

Das vollständige Programm sowie der Ticketshop sind auf der Website des German Biochar Forums verfügbar. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um sich Plätze zu sichern und Teil der Zukunft der Bioökonomie zu sein!

Medienvertreter und -vertreterinnen sind herzlich eingeladen, über das German Biochar Forum 2024 zu berichten und an der Veranstaltung teilzunehmen. Medienpartnerschaften sind möglich - sprechen Sie uns an.

Bitte kündigen Sie diese Veranstaltung in Ihren Veröffentlichungen an und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Interviewanfragen.

