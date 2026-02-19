California Almonds

Reset, Move, Recover: Warum Mandeln der ideale Snack für einen aktiven Alltag sind

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Mandeln unterstützen die Regeneration nach dem Training und die kardiometabolische Gesundheit - ein Beleg dafür, dass nachhaltige Selbstfürsorge mit kleinen, klugen Gewohnheiten beginnt.

Ein neues Jahr startet oft mit großen Vorsätzen: mehr Bewegung, bessere Ernährung, bessere Gesundheit. Doch der heutige Wellness-Ansatz entfernt sich zunehmend von Crash-Diäten und extremen Routinen hin zu einem langfristigen Wohlbefinden, das auf realistischen und wiederholbaren Gewohnheiten basiert. Körperliche Aktivität und Herzgesundheit gehören dabei untrennbar zusammen. Ausdauertraining stärkt das Herz-Kreislauf-System - und eine gute kardiometabolische Gesundheit unterstützt umgekehrt Fitnessziele durch bessere Ausdauer, eine schlankere Körperzusammensetzung und eine verbesserte Blutzuckerregulation.

Langfristiges Wohlbefinden entsteht aus dem Zusammenspiel von Bewegung, Regeneration und einer alltagstauglichen Ernährung, die den Körper auch jenseits des Trainings unterstützt. Aktuelle wissenschaftliche Studien legen nahe, dass Mandeln perfekt in dieses Konzept passen, da sie sowohl die Erholung nach dem Sport als auch die kardiometabolische Gesundheit fördern. Ein kleiner Snack mit großer Wirkung - für alle, die im neuen Jahr Leistung, Wohlbefinden und Selbstfürsorge miteinander verbinden möchten.

Mandeln & Regeneration: Bewegung unterstützen statt Perfektion verlangen

Für Menschen, die wieder mit dem Training beginnen oder sich generell mehr bewegen, ist Regeneration entscheidend. Eine in Frontiers in Nutrition veröffentlichte Studie zeigt, dass Mandeln dem Körper helfen können, sich nach intensiven Belastungen schneller zu erholen und so die langfristige Trainingskonstanz unterstützen.

In der randomisierten kontrollierten Studie[1] konsumierten leicht übergewichtige, mittelalte Erwachsene, die gelegentlich Sport treiben (keine trainierten Athleten), über acht Wochen entweder täglich 57 g ganze rohe Mandeln oder einen kaloriengleichen Snack. Anschließend absolvierten die Teilnehmenden einen Bergab-Lauf auf dem Laufband, der gezielt die Muskulatur belastete.

Die Ergebnisse:

Personen, die Mandeln verzehrten, berichteten während der 72-stündigen Erholungsphase bei explosiven Bewegungen (Vertikalsprung) über nahezu 25 % weniger Muskelkater.

Die geringere Muskelbeschwerden gingen mit einer besseren Aufrechterhaltung der Muskelperformance einher - im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Warum Regeneration entscheidend für langfristige Motivation ist

Für viele Menschen ist Muskelkater eines der größten Hindernisse, dauerhaft aktiv zu bleiben. "Eine Trainingsroutine beizubehalten ist nicht einfach. Deshalb ist es aus Sicht der öffentlichen Gesundheit wichtig, Ernährungsstrategien zu finden, die Menschen dabei helfen, körperlich aktiv zu werden - und zu bleiben. Unsere vorläufigen Ergebnisse sind ermutigend, da sie zeigen, dass der Verzehr von Mandeln die Einhaltung neuer Trainingsprogramme bei sportlich ungewohnten Personen unterstützen kann", sagt Dr. Oliver C. Witard, Senior Lecturer für Bewegungsstoffwechsel und Ernährung am King's College London.

Eine Handvoll Mandeln (30 g) liefert:

6 g pflanzliches Protein

4 g Ballaststoffe

13 g ungesättigte Fettsäuren

15 essenzielle Nährstoffe, darunter Magnesium, Kalium und Vitamin E

Mehr als Fitness: Mandeln für Herz- und Stoffwechselgesundheit im Alltag

Bewegung und Herzgesundheit sind eng miteinander verbunden. Regelmäßige körperliche Aktivität spielt eine wichtige Rolle für ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Doch Bewegung ist nur ein Teil langfristigen Wohlbefindens. Laut einem neuen globalen Experten-Konsenspapier[2], veröffentlicht in Current Developments in Nutrition, zählen Mandeln zu den wissenschaftlich am besten untersuchten Lebensmitteln zur Unterstützung der kardiometabolischen Gesundheit.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Roundtables überprüften internationale Expertinnen und Experten jahrzehntelange Forschungsergebnisse und kamen zu dem Schluss, dass der tägliche Verzehr von Mandeln die Herz- und Stoffwechselgesundheit signifikant unterstützt:

Senkung des LDL-Cholesterins und moderate Reduktion des diastolischen Blutdrucks

Kein Zusammenhang mit Gewichtszunahme; bei manchen Personen sind Verzehrmengen von >= 50 g pro Tag sogar mit einer leichten Gewichtsabnahme verbunden

Unterstützung der Darmgesundheit durch die Förderung nützlicher Bakterien und kurzkettiger Fettsäuren

Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, z. B. bei Menschen indischer Herkunft mit Prädiabetes

Angesichts der weltweit zunehmenden kardiometabolischen Erkrankungen betonen viele Fachleute die Bedeutung nachhaltiger Ernährungsgewohnheiten statt extremer Maßnahmen. Mandeln bieten hier eine einfache, alltagstaugliche Lösung: keine Trends, keine Detox-Kuren - sondern ein natürliches Lebensmittel, das langfristiges Wohlbefinden unterstützt.

[1] Witard, O., Siegel, L., Rooney, J., Marjoram, L., Mason, L., Bowles, E., Valente, T., Keulen, V., Helander, C., Rayo, V., Hong, M. Y., Liu, C., Hooshmand, S., & Kern, M. Chronic almond nut snacking alleviates perceived muscle soreness following downhill running but does not improve indices of cardiometabolic health in mildly overweight, middle-aged, adults. Frontiers in Nutrition. 2024 January 8: doi: https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1298868

[2] Paula R Trumbo, Jamy Ard, France Bellisle, Adam Drewnowski, Jack A Gilbert, Ronald Kleinman, Anoop Misra, John Sievenpiper, Maha Tahiri, Karol E Watson, James Hill, Perspective: Current Scientific Evidence and Research Strategies in the Role of Almonds in Cardiometabolic Health, Current Developments in Nutrition, Volume 9, Issue 1, 2025,104516, https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.104516.

