D.O. Rueda

Vorfreude auf Weißwein aus der spanischen Anbauregion Rueda: Die Weinlese verheißt einen ausgezeichneten Jahrgang - Perfekte Bedingungen ermöglichte es den Trauben, langsam und gleichmäßig zu reifen

Bild-Infos

Download

Rueda, Spanien (ots)

Die Weinlese in der Herkunftsbezeichnung Rueda ist abgeschlossen. Die Gesamterntemenge von 138.568.850 kg Trauben hat das Recht, als D.O. Rueda anerkannt zu werden, und wird mit der Qualitätsstufe "über den Erwartungen" eingestuft, so die Winzer der Region. "Tatsächlich ist der Most im Allgemeinen bereits auf einem sehr guten Niveau", sagte Jesús Díez de Íscar, technischer Direktor der D.O. Rueda.

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend

In diesem Jahr begann die Ernte etwas später als im Vorjahr: in der Nacht vom 23. August mit dem Sauvignon Blanc. Diese Sorte, die einen kürzeren vegetativen Zyklus hat, gibt immer das Startsignal zur Ernte - gefolgt von den restlichen Sorten, wie der Verdejo-Traube, einer autochthonen Sorte der D.O. Rueda. Sie gilt als das weltweite Aushängeschild der Herkunftsbezeichnung.

Perfekte Vorraussetzungen

"Die Qualität der Trauben war sehr gut, mit korrekten analytischen Parametern aufgrund der guten Reifung", so Díez. "Darüber hinaus waren die gesundheitlichen Bedingungen außergewöhnlich", fügt er hinzu.

Die Ernteperiode 2024 war durch hohe Niederschläge und überdurchschnittliche Temperaturen gekennzeichnet, was eine langsame, progressive Reifung und ein gutes Gleichgewicht zwischen Alkoholgehalt und Säure begünstigte.

88 % der geernteten weißen Trauben entfallen auf die Sorte Verdejo

Von den 138.568.850 kg, die zu Wein unter dem D.O. Rueda Rücketikett verarbeitet werden, entfallen 138.199.786 kg auf weiße Trauben und 369.064 kg auf rote Trauben. Unter den von der Kontrollbehörde zugelassenen weißen Traubensorten entfallen 88 % auf die Sorte Verdejo, eine autochthone Traube der D.O. Rueda.

Das Portfolio der Herkunftsbezeichnung D.O. Rueda wurde im September dieses Jahres um acht Sorten ergänzt, davon sechs weiße, darunter Viura, Viogner und Chardonnay. "Mit dieser Änderung reagieren wir sowohl auf die Wünsche der Verbraucher als auch auf die Kellermeister, Önologen und Winzer der Herkunftsbezeichnung D.O. Rueda, die diese Änderungen seit geraumer Zeit gefordert haben", erklärte Carlos Yllera, Präsident der Herkunftsbezeichnung D.O. Rueda.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website: www.dorueda.com

Original-Content von: D.O. Rueda, übermittelt durch news aktuell