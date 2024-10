IT-Power Services Deutschland GmbH

IT-Power Services Deutschland: Einfacher Basisschutz vor Cyberangriffen

Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Lösung von IT-PS füllt Sicherheitslücke in vielen IT-Systemen

Nürnberg (ots)

Die it-sa 2024 in Nürnberg ist die größte Branchenplattform für IT-Sicherheit in Deutschland. Wie wichtig das Thema ist, zeigt der aktuelle Hackerangriff auf einen Krankenhausbetreiber in Berlin. Dabei waren unter anderem Server der IT-Infrastruktur betroffen.

Unautorisierte Zugriffe auf die IT-Infrastruktur sind eine der wichtigsten Einfallstore für Cyberkriminelle. Wie sich dies verhindern lässt, zeigt die IT-Power Services Deutschland GmbH auf der it-sa in Nürnberg in Halle 7A/Stand 301.

"Viele IT-Systeme bieten keinen Basis-Schutz gegen Cyberangriffe. Diese Lücke füllen Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen. Sie bringen die IT-Sicherheit von Unternehmen kostengünstig und mit minimalem Aufwand aufs nächste Level", erklärt Grit Wasmund, Geschäftsführerin der IT-Power Services Deutschland GmbH.

Die Lösung von IT-Power Services, IT-PS 2-Factor-Lock, basiert auf Open-Source-Komponenten und schützt alle gängigen Infrastruktur-Plattformen - wie zum Beispiel IBM Power und x86/VMware. Ein weiteres Produkt, Multifaktor for IBMi (MFA4IBMi), sichert direkt auf Betriebssystemebene die IBM Power Server ab.

Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist der Zugang zu einem IT-System neben Benutzername und Passwort mit einem weiteren Faktor abgesichert. Bei den Lösungen von IT-Power Services ist dies ein sogenannter Sicherheits-Token in Form einer Zahlenkombination. Generiert wird der Token in Echtzeit über gängige Apps wie Google- oder Microsoft-Authenticator, die auf Smartphone, Tablet oder PC/Mac laufen.

Dieses Sicherheitskonzept erhöht die Sicherheit eines Zugangs deutlich. Denn selbst wenn ein Cyberkrimineller von außen Passwort und Benutzername ausspioniert, hat er keinen Zugang zum zweiten Faktor und kann sich nicht anmelden.

Die beiden Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen sind auf der it-sa in Halle 7A, Stand 301 präsentiert. Zusätzlich hält Geschäftsführerin Grit Wasmund einen Vortrag zum Thema "Warum IT-Security nicht im Netzwerkbereich enden sollte..." und zwar am Dienstag, den 22.10. von 10.15 - 10.30 Uhr in Halle 7A, Stand 106 (Forum D).

Original-Content von: IT-Power Services Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell