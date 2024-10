Enclustra GmbH

FPGA-Lösung in Münzgröße von Enclustra - Pluto XZU20 gewinnt die Auszeichnung als „Best in Show" auf der Embedded World North America

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Das Tiny Titan Pluto XZU20 System-on-Module (SoM) von Enclustra erhielt die Auszeichnung als Best in Show auf der Embedded World North America von Embedded Computing Design (ECD), einer Abteilung von OpenSystems Media. Der Pluto XZU20 gewann in der Kategorie Entwicklungstools und Betriebssysteme für sein innovatives Design und seinen Einfluss auf die Industrie für eingebettete Systeme.

Der münzgroße Pluto XZU20 hat eine Größe von nur 30 x 30 mm und ist mit dem AMD Zynq™ UltraScale+™ MPSoC ausgestattet. Er bietet eine beeindruckende Leistung in einem kompakten Formfaktor. Dieses SoM beschleunigt stromsparende Anwendungen in Branchen wie Industrieautomatisierung, Gesundheitswesen, Medizin, Bildverarbeitung und Sicherheit. Seine Rechenleistung und Mobilität machen ihn perfekt für Aufgaben wie Echtzeit-Videoverarbeitung in medizinischen Smart Devices, KI-Anwendungen, Drohnen und Umweltüberwachung.

„Die Zahl der Anmeldungen war für eine Veranstaltung, die zum ersten Mal stattfand, erstaunlich hoch", sagte Rich Nass, geschäftsführender Vizepräsident, Open Systems Media. „Und ebenso erstaunlich war die Qualität der eingereichten Produkte. Nichts wiederholte sich, alles war einzigartig. Es ist eine Ehre, diese Unternehmen und ihre Designteams für ihre vorbildliche Arbeit und technische Innovation auszuzeichnen."

Phillip Bächtold, Geschäftsführer von Enclustra, zeigte sich begeistert: „Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement, unseren Kunden die bestmöglichen FPGA-Lösungen zu bieten und unsere kontinuierlichen Bemühungen in Forschung und Entwicklung."

Das innovative Design des Pluto XZU20 wurde auf der Grundlage der strengen 15-Punkte-Rubrik von ECD beurteilt, die herausragendes Design, relative Leistung und Marktauswirkungen bzw. -störungen bewertet.

Um Herstellern die Möglichkeit zu geben, die einzigartigen Funktionen des Pluto XZU20 zu erkunden, bietet Enclustra ein Early-Access-Programm an.

Informationen zu OpenSystems Media Seit mehr als 40 Jahren konzentriert sich OpenSystems Media (OSM) ausschließlich auf die Embedded-Computing-Engineering-Community in den Bereichen KI, Automotive, IoT, Industrie, Verbraucher, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Transport. Die Aufgabe von OSM besteht darin, die Entwicklung und Nutzung offener Standards und neuer Technologien in der Embedded-Computing-Branche weltweit zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter embeddedcomputing.com.

Informationen zu Enclustra GmbH Mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Deutschland, den USA und China ist Enclustra ein One-Stop-Shop für alles, was mit FPGA zu tun hat, und bietet Design- und Entwicklungsdienstleistungen für das gesamte Spektrum der FPGA-basierten Systementwicklung: Hochgeschwindigkeits-Hardware oder HDL-Firmware für eingebettete Software, Systementwurf, Spezifikation und Implementierung sowie Prototyping. Und bald wird Enclustra FPGA-Produkte „Made in the USA" herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.enclustra.com

