SCHIESSER Revival-Kollektion Frühjahr/Sommer 2025: Retro-Originale im neuen Zeitgeist

Radolfzell (ots)

Die Revival-Kollektion von SCHIESSER steht seit jeher für die stilvolle Rückkehr ikonischer Wäsche-Originale. In der aktuellen Kollektion 2025 präsentiert das Traditionshaus drei neue Serien in der beliebten Heritage-Kollektion "Revival", die den Retro-Look zeitgemäß interpretieren und hohen Anspruch an Material und Komfort vereinen.

Marie: Raffiniertes Spiel mit Rippe und Spitze

Die Serie Marie setzt auf hochwertige Ripp-Qualität mit Nadelzug, gefertigt aus reiner Bio-Baumwolle. Das Trägertop überzeugt mit einem modernen Spitzenband am tieferen V-Ausschnitt, während der höher geschnittene Midislip das Spitzen-Detail am Beinausschnitt aufgreift. Beide Modelle sind in Schwarz sowie dem natürlichen Off-White "Sea Salt" erhältlich und tragen das Label SCHIESSER SUSTAINABLE.

Paula: Retro-Coolness mit Struktur

Paula begeistert mit einer fein abgestuften Ripp-Optik in Bio-Baumwoll-Mix (95 Prozent Bio-Baumwolle, fünf Prozent Elasthan), die durch große Markentypische Labels und breite Abschlüsse an Bund und Hals betont wird. Bustier, Trägertop, Tai-Slip und Panty dieser Serie überzeugen durch Formstabilität und eine moderne, sportliche Retro-Ästhetik. Auch Paula ist SCHIESSER SUSTAINABLE.

Alma: Feminine Seamless-Styles mit Komfort-Plus

Die dritte Neuheit Alma kombiniert eine filigrane Ajourée-Struktur mit der Funktionalität einer Mikrofaserqualität. Das nahtlose Rundstrick-Verfahren sorgt für perfekten Sitz und hohen Tragekomfort, während die Materialeigenschaften schnellen Feuchtigkeitstransport und Langlebigkeit garantieren. Bustier mit herausnehmbaren Pads, Retro-Slip und Panty sind in Schwarz sowie dem tiefen Dunkelbraun "Fondue Fudge" erhältlich und werden durch feine Weblabels akzentuiert.

Mit der Revival-Kollektion FS 2025 verbindet SCHIESSER Tradition mit moderner Raffinesse und Nachhaltigkeit - eine Hommage an ikonische Wäscheklassiker im Look von heute.

