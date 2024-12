Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve (PMBSRR)

Das königliche Reservat von Prinz Mohammed bin Salman gibt die Entdeckung von fünf für die Wissenschaft neuen Arten bekannt: drei Pflanzen und zwei Reptilien

Das königliche Reservat von Prinz Mohammed bin Salman hat fünf für die Wissenschaft neue Arten identifiziert: ein Gecko (Hemidactylus sp.), der durch braune Streifen und weiße Knötchen gekennzeichnet ist, die Hejaz-Schwarznatter (Rhynchocalamus hejazicus) sowie drei Pflanzen – eine Kugeldistel, eine Mignonette und eine Bohnenstange. Darüber hinaus wurden im Reservat drei für Saudi-Arabien neue Arten nachgewiesen und das bekannte weltweite Verbreitungsgebiet von 34 weiteren Arten erweitert. Diese Ergebnisse, die das Ergebnis von vier Jahren Feldarbeit saudischer und internationaler Experten sind, erhöhen die Gesamtzahl der im Reservat dokumentierten terrestrischen Arten auf 791. Obwohl das Reservat nur 1 % der Landfläche des Königreichs ausmacht, beherbergt es mehr als die Hälfte der terrestrischen Arten Saudi-Arabiens, was seine Rolle als lebenswichtiger Zufluchtsort für die biologische Vielfalt in einem sich verändernden Klima unterstreicht.

Andrew Zaloumis, Geschäftsführer des Reservats, betonte die globale Bedeutung dieser Entdeckungen und erklärte: „In einer Zeit, in der die IUCN davor gewarnt hat, dass 28 % der Arten weltweit vom Aussterben bedroht sind, sind diese Entdeckungen von großer Bedeutung. Sie bekräftigen die Bedeutung des Prinz-Mohammed-bin-Salman-Reservats als bioklimatisches Refugium, zumal sich der Klimawandel zunehmend auf die gewohnten Lebensräume vieler dieser Arten auswirkt. Ein Beweis dafür ist das ikonische Wadi Al-Disah mit seinen mehr als 200 Arten, das auf der vorläufigen Liste des UNESCO-Weltnaturerbes Bioclimatic Refugia of Western Arabia steht. Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die enge Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern aus dem Königreich und 14 anderen Ländern mit dem Reservat in den letzten vier Jahren, um mehrjährige Feldstudien durchzuführen."

Unter den fünf Arten, die neu für die Wissenschaft sind, befinden sich zwei Reptilien und drei Pflanzen, von denen jede eine einzigartige ökologische und kulturelle Bedeutung hat. Der Gecko (Hemidactylus sp.), der derzeit einer DNA-Analyse unterzogen wird, weist auffällige braune Querstreifen vom Hals bis zum Schwanz und weiße Knötchen auf dem Rücken auf. Dieser Gecko ernährt sich von kleinen wirbellosen Tieren wie Moskitos und spielt eine wichtige Rolle bei der Schädlingsbekämpfung in Wüstenökosystemen. Die Hejaz-Schwarznatter (Rhynchocalamus hejazicus) ist eine kleine, nicht giftige Art, die leuchtend rot ist und einen charakteristischen schwarzen Kragen hat.

Bei den drei neuen Pflanzen handelt es sich zum einen um die Kugeldistel (Echinops sp. aff. glaberrimus) aus der Familie der Asteraceae. Sie bringt leuchtende Blüten hervor, die Bestäuber unterstützen und die Gesundheit des Ökosystems fördern. In der Vergangenheit wurde es in der Medizin zur Behandlung von Infektionen und Entzündungen eingesetzt. Zweitens wird die Mignonette (Reseda sp. aff. muricata), die für ihre pflanzlichen Eigenschaften bekannt ist, häufig in Tees und Parfüms verwendet. Und drittens hat die Schweinebohne (Hyoscyamus sp.) aus der Familie der Nachtschattengewächse eine komplexere Geschichte, da sie sowohl als Gift als auch in der frühen Anästhesie und Palliativmedizin verwendet wurde.

Seit 2021 arbeitet das Reservat mit Organisationen wie der KAUST zusammen, um saisonale ökologische Erhebungen durchzuführen, die die Artenvielfalt erfassen und die saisonalen Schwankungen zwischen den taxonomischen Gruppen aufzeigen. Bislang wurden bei den Erhebungen 791 terrestrische Arten identifiziert, darunter 461 Pflanzenarten, von denen drei neu für die Wissenschaft sind, eine neu für Saudi-Arabien ist und 11 eine globale Erweiterung des Verbreitungsgebiets darstellen. Bei den Erhebungen wurden außerdem 240 Vogelarten, darunter sieben Arten, die ihr Verbreitungsgebiet erweitern, 18 Fledermausarten, 31 Nagetier- und Großsäugetierarten, eine Amphibie, ein Süßwasserfisch und 39 Reptilienarten erfasst.

Der leitende Berater des Reservats, der Wildtierökologe Josh Smithson, merkte an: „Die enorme Größe und ökologische Vielfalt des Reservats stellte eine Herausforderung bei der Erstellung einer Basislinie dar. Um dies zu erreichen, haben wir einen stufenweisen Ansatz gewählt, der mit ökologisch höherwertigen Gebieten beginnt und die Untersuchungsgebiete nach und nach erweitert. Öko-Monitoring-Programme ergänzen nun diese Grundlagenarbeit und ermöglichen es uns, die ökologische Funktionalität und Vielfalt besser zu verstehen und gleichzeitig Informationen für die Managementpläne des Reservats zu erhalten."

Das königliche Reservat von Prinz Mohammed bin Salman hat bisher vier von Fachleuten begutachtete wissenschaftliche Arbeiten über seine biologische Vielfalt veröffentlicht, vier weitere stehen zur Veröffentlichung an. Das Reservat ist bestrebt, seine Erkenntnisse mit der lokalen und globalen Wissenschafts- und Naturschutzgemeinschaft zu teilen.

