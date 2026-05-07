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Sandra Thalers „MOON“: Kunst-Erfolg in der Kulturhauptstadt L’Aquila 2026 mit Asche und Gold

Sandra Thalers „MOON“: Kunst-Erfolg in der Kulturhauptstadt L’Aquila 2026 mit Asche und Gold
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L’Aquila/Wien (ots)

Ein archaischer Dialog zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen: Die Künstlerin schlägt mit ihrer Arbeit eine Brücke im offiziellen Kulturhauptstadtjahr.

Im Rahmen der „Capitale Italiana della Cultura 2026“ setzt die österreichische Künstlerin Sandra Thaler im Palazzo dell’Emiciclo ein kraftvolles Zeichen für den europäischen Zusammenhalt. Ihr Werk „MOON“ wird dort als tiefgründiger Dialog über Resilienz und Erneuerung gewürdigt.

Asche und Gold als Metapher Thalers Arbeit besticht durch den Kontrast aus echter Asche und 22-karätigem Roségold. In einer Stadt wie L’Aquila, geprägt von Zerstörung und Wiederaufbau, trifft diese Materialwahl den Kern der lokalen Identität. „Es ist ein Dialog zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen“, so Thaler.

Die Galeristin Giovanna Canu (Borgo Pio Artgallery, Rom) unterstreicht: Thalers Kunst agiert als Brücke, die die Zerbrechlichkeit des Seins mit der Unvergänglichkeit der Hoffnung verbindet und positioniert sie als starke, präsente Kunststimme.

Pressekontakt:

Sandra Thaler Art
Mag. Sandra Thaler
Telefon: 067681419794
E-Mail: art@sandrathaler.com
Website: https://art.sandrathaler.com

Original-Content von: Sandra Thaler Art, übermittelt durch news aktuell

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