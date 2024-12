SMART PARENTS LLC

Triggerfrei Mamasein: Jana Alles von Smart Parents veröffentlicht neues Buch, das Müttern hilft, endlich langfristig aus dem Schreien herauszukommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Januar 2025 veröffentlicht Jana Alles, die Gründerin von Smart Parents, ihr Buch „Triggerfrei Mamasein. Lerne, wie du nachhaltig die Ursache deiner Trigger löst und entspannt deine Kinder begleitest – ohne Schreien, ohne Drohen, ohne Bestrafen“. Das Buch richtet sich an Mütter, die sich von negativen Reaktionsmustern befreien möchten, um dadurch eine entspanntere Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen. Dabei geht Jana Alles vor allem der Frage nach, warum Mütter trotz guter Vorsätze in stressigen Situationen zu Verhaltensweisen wie Schreien, Drohen oder Bestrafen greifen. Statt zu lernen, wie sie das Verhalten ihres Kindes ändern können, erfahren Mütter in „Triggerfrei Mamasein“, wie sie die wahren Ursachen ihrer belastenden Reaktionsdynamiken erkennen, angehen und verändern können.

Jana Alles: „Viele Mütter kennen das Gefühl, anders auf die Emotionen ihres Kindes zu reagieren, als sie es sich eigentlich wünschen. Kooperiert das Kind nicht, hat einen Wutanfall oder testet seine Grenzen aus, kommen sie schnell an einen Punkt, an dem sie schreien, drohen oder bestrafen, obwohl sie eigentlich wissen, dass das falsch ist. Viele Mütter berichten von einem Gefühl der Überforderung, einhergehend mit Schuldgefühlen und Selbstzweifeln, weil es ihnen aus eigener Kraft nicht gelingt, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Auf Dauer kann das der Verbindung zwischen Mutter und Kind schaden. Doch die gute Nachricht ist: Diese negativen Reaktionsmuster können überwunden werden. Mein Buch soll Müttern dabei helfen, die tiefgreifenden Ursachen für ihre Muster aufzulösen. Es geht darum, dass die Veränderung bei uns Eltern beginnt – und nicht etwa bei den Kindern. Nur, wenn wir uns unserer Verantwortung bewusst werden, können wir unser Verhalten dauerhaft ändern und unsere Kinder anders begleiten.“

„Triggerfrei Mamasein. Lerne, wie du nachhaltig die Ursache deiner Trigger löst und entspannt deine Kinder begleitest – ohne Schreien, ohne Drohen, ohne Bestrafen“ behandelt die zentrale Frage, warum es Müttern trotz der besten Absichten schwerfällt, in stressigen Momenten nicht zu Verhaltensweisen wie Schreien, Drohen oder Bestrafen zu greifen. Ziel ist es, Müttern dabei zu helfen, die wahren Ursachen ihrer negativen Reaktionsmuster zu verstehen, die meist tief in der eigenen Kindheit verwurzelt sind. Zudem geht es darum, Müttern die negativen Auswirkungen belastender Reaktionsdynamiken auf das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ihrer Kinder aufzuzeigen. Indem Mütter erkennen, dass sie von dem Verhalten ihrer Kinder getriggert werden, verstehen sie, dass nicht das Verhalten des Kindes der Auslöser ist, sondern dass sie selbst Verantwortung für ihr Verhalten tragen. „Triggerfrei Mamasein“ wird ab Januar 2025 auf der Webseite von Jana Alles erhältlich sein.

„Elternschaft ist eine der größten Herausforderungen im Leben, aber auch eine der wertvollsten Gelegenheiten für persönliches Wachstum. Mit meinem Buch möchte ich Müttern dabei helfen, das eigene Verhalten zu hinterfragen – und dadurch eine harmonische und gelassene Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Denn wahre Veränderung beginnt immer bei uns selbst. Nur, wenn wir uns selbst verstehen und heilen, können wir unseren Kindern die Begleitung bieten, die sie wirklich verdient haben. Mein Buch ist ein Appell an jede Mutter, sich auf die Reise der persönlichen Transformation einzulassen“, so Jana Alles.

Über Jana Alles:

Mit Smart Parents bietet Jana Alles ein Coaching an, das an der Ursache der Wut der Mütter ansetzt. Gemeinsam mit den Müttern geht sie Schritt für Schritt auf die Suche nach der Ursache ihrer Glaubenssätze. Es geht darum, den Ur-Schmerz aus der eigenen Kindheit sowie der Ahnenreihe und darüber hinaus zu finden. Das Ziel ist, dass die Mutter ihre Kinder empathisch, bewertungsfrei und bedürfnisorientiert begleiten kann. Nur so kann das Kind mit Selbstwert und Selbstbewusstsein durchs Leben gehen und eine starke Verbindung zwischen Mutter und Kind bestehen. Mehr Informationen finden Sie hier.

