Serie A von Hinen: wegweisende Sicherheitsstandards auf der All Energy Australia 2024

Mit dem Aufschwung des Sektors der erneuerbaren Energien wird der Bedarf an sicheren und zuverlässigen Lösungen für die Energiespeicherung zu Hause immer größer. Auf der All Energy Australia 2024 präsentiert Hinen am Stand K113 sein Engagement für die Sicherheit mit dem All-in-one-RESS (Speichersystem für Privathaushalte) der A-Serie. Diese Veranstaltung ist Australiens führende Messe für erneuerbare Energien. Sie dient Hinen als Bühne, um zu zeigen, wie seine innovativen Sicherheitsfunktionen neue Maßstäbe in der Energiespeichertechnologie für den Haushalt setzen.

Mehrfacher Schutz für unvergleichliche Sicherheit

Die A-Serie von Hinen verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen, einschließlich Überladungs-, Überentladungs- und Kurzschlussschutz, und ist nach IP65 staub- und wasserdicht, um extremen Temperaturen (-20 ℃ bis +60 ℃) und Witterungsbedingungen wie Überschwemmungen, Schnee und extremer Hitze standzuhalten und so potenzielle Risiken unter extremen Bedingungen wirksam zu vermeiden. Das Produkt hat zahlreiche internationale Zertifizierungen erhalten, darunter CB, CE, UKCA und andere, und bietet eine 10-Jahres-Garantie, die den Nutzern eine sorgenfreie Nutzung ermöglicht.

Premium-Batterien für Langlebigkeit und Sicherheit

Hinen verwendet erstklassige Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP), die für ihre außergewöhnliche thermische Stabilität und Sicherheit bekannt sind. Die Batterien von Hinen wurden strengen Tests unterzogen, darunter Durchstich-, Druck- und Falltests. Sie weisen eine außerordentliche Haltbarkeit und Sicherheit auf. Ihre hohe thermische Durchbruchstemperatur und die Tatsache, dass sie beim Verbrennen keinen Sauerstoff freisetzen, der Brände nähren könnte, verringern die Brandgefahr weiter.

Fünfschichtiger Wechselrichterschutz für intelligente Sicherheit

1). PV-Trennungsschutz: Ausgestattet mit manuellem PV-Schalter und Anti-Reverse-Anschlussdesign zur Gewährleistung der Gerätesicherheit.

2). Erdschlussschutz: Hochpräzise Erkennung und Echtzeit-Überwachung der Systemerdung, Abschaltung bei Leckage, um doppelten Schutz zu bieten.

3). DC-Bus-Schutz: Verhindert Überlastungen und Kurzschlüsse und gewährleistet den stabilen Betrieb der Gleichstromseite.

4). Gleichstrom-Überspannungsschutz Typ II: Unterdrückt effizient gleichstromseitige Überspannungen und schützt so die internen Komponenten des Wechselrichters.

5). Wechselstrom-Überspannungsschutz Typ III: Widersteht Netzschwankungen und sorgt für eine stabile und reine Stromerzeugung.

Dreifacher Sicherheitsstromkreisschutz

Das intelligente BMS-Managementsystem bietet einen umfassenden Schutz für die Batterie, indem es nicht nur potenzielle Risiken wie Überhitzung, Überstrom und Überspannung überwacht und verhindert, sondern auch eine doppelte Stromredundanz einsetzt, um ein Abschalten des Systems aufgrund eines einzelnen Stromausfalls zu verhindern. Das BMS-System ist durch dreifache Sicherheitsschaltungen mit Software, Hardware und einer Hauptsicherung geschützt, die seinen effizienten und stabilen Betrieb gewährleisten.

Intelligenter Aerosol-Feuerlöscher für schnelle Brandbekämpfung

Jedes Batteriemodul ist mit einem intelligenten Aerosol-Feuerlöscher ausgestattet. Es kann innerhalb von 15 Sekunden nach Erkennen eines Batteriebrandes aktiviert werden und setzt automatisch ein effizientes Aerosol-Löschmittel frei, um das Feuer schnell zu unterdrücken, was den Nutzern wertvolle Zeit zur Flucht verschafft und den Sachschaden minimiert.

Fortschrittliche Sensortechnologie für präzise Überwachung

Das System von Hinen ist mit fortschrittlicher Sensortechnologie ausgestattet, wobei für jede Batteriezelle unabhängige Messpunkte eingesetzt werden. Dadurch wird ein volldimensionales Wärmemanagement der Batteriezelle sowie eine rechtzeitige Frühwarnung und ein Schutz im Anfangsstadium des thermischen Durchgehens erreicht. Die zweistufige Architektur, bestehend aus der Hauptsteuereinheit (BCU) und der sekundären Steuereinheit (BMU), die mit fahrzeugtauglichen AFE-Chips zusammenarbeiten, gewährleistet eine präzise Echtzeitüberwachung der Volltemperaturspannung der Batterie, was die Stabilität und Sicherheit des Systems weiter erhöht.

Smart APP für die Fernüberwachung

Benutzer können den Betriebsstatus der Batterie in Echtzeit einsehen, einschließlich Spannung, Stromstärke, Temperatur und anderer wichtiger Parameter, und erhalten über die intelligente APP von Hinen sofortige Warnmeldungen. Diese Funktion macht nicht nur die tägliche Verwaltung für die Benutzer bequemer, sondern ermöglicht auch die rechtzeitige Erkennung und Behandlung potenzieller Probleme, wodurch die Ausweitung von Sicherheitsrisiken vermieden wird.

Notabschaltung und manueller Bypass für sofortige Sicherheit

In Notsituationen können Benutzer die Stromversorgung über den Not-Aus-Schalter schnell unterbrechen und den Betrieb der entsprechenden Geräte oder Systeme so schnell wie möglich stoppen, um die Sicherheit von Menschen und Anlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus sorgt die manuelle Bypass-Funktion dafür, dass die EPS-Lasten im Falle eines Geräteausfalls oder eines Alarms schnell an das Netz angeschlossen werden, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten und die Bedenken der Nutzer hinsichtlich eines Stromausfalls zu zerstreuen.

Fazit

Das RESS der A-Serie von Hinen ist mit seinem umfassenden Sicherheitskonzept, überragenden Leistung und dem aufmerksamen Kundenservice führend auf dem Gebiet der Energiespeicherung für Privathaushalte. Wer sich für Hinen entscheidet, entscheidet sich für eine sichere, zuverlässige und intelligente Energiespeicherlösung.

Informationen zu Hinen

Die Hinen Group wurde 2004 gegründet und ist ein börsennotiertes Elektronikunternehmen (Aktiencode 300787), das für seine führenden Produktfähigkeiten, seine Forschungs- und Entwicklungsstärke und seine Fertigungstechnologie bekannt ist. Die Tochtergesellschaft Hinen New Energy konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Energiespeicherlösungen für Privathaushalte. Es ist eines der wenigen Unternehmen in der Branche, das über integrierte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Wechselrichter und Batterien zur Energiespeicherung verfügt. Hinen setzt sich dafür ein, die Energieunabhängigkeit von Haushalten weltweit zu verwirklichen. Um den globalen Markt besser bedienen zu können, hat Hinen an mehreren Standorten weltweit Niederlassungen gegründet, die lokalisierte und professionelle Dienstleistungen anbieten.

