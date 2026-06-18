Cociety - Initiativen für eine resiliente Gesellschaft

Cociety-Studie zeigt, wie wir als Gesellschaft resilienter werden

Hamburg (ots)

Vertrauensverlust und gesellschaftliche Polarisierung: Die Herausforderungen für den demokratischen Zusammenhalt wachsen. Cociety hat zwei Jahre lang mit dem Resonanzformat "CoSaturday" wissenschaftlich erprobt, wie unsere Gesellschaft resilienter werden kann. Das Ergebnis: Strukturierte Begegnung wirkt nachweislich. "Die Studie macht gesellschaftliche Resilienz quantitativ messbar und zeigt, wie sie gezielt gefördert werden kann." - Prof. Dr. Michael Otto, Stifter von Cociety.

Fähigkeiten kollektiver Resilienz wachsen messbar durch soziale Interaktion

Drei Fähigkeiten konnten bei den Teilnehmenden nachweisbar gesteigert werden - unabhängig von Alter, Bildung oder politischer Einstellung:

Offenheit, Neues zu lernen

Kritisches Denken als Fähigkeit, komplexe Fragen besser zu verstehen

Verantwortungsbereitschaft für gesellschaftliche Gemeinschaft

Bundesfamilienministerin Karin Prien betont: "In einer Zeit zunehmender Polarisierung zeigt das Projekt von Cociety beispielhaft, wie Menschen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten und politischen Haltungen in einen produktiven, offenen Austausch kommen - damit so Verständnis und Zusammenhalt in unserer demokratischen Gesellschaft wachsen können."

Die Teilnehmenden entwickelten sich über zwei Jahre merklich - weniger defensiv, mehr Zuhören, Lernbereitschaft. "Die Menschen sind bereit, sich mit konfliktären Themen auseinanderzusetzen. Sie brauchen keinen Konsens, aber einen Rahmen, der Sicherheit und Offenheit zugleich ermöglicht" - Dr. Marina Beermann, Cociety Geschäftsführerin. Das Format wirkt über den Veranstaltungstag hinaus:

100 % würden erneut teilnehmen

98 % konnten ihre Meinung frei äußern

93 % fanden den Austausch wichtig

78 % verstehen Gegenpositionen besser

Cociety ist ein Zusammenschluss gemeinnütziger Organisationen und setzt sich für eine resiliente Gesellschaft ein. Im CoSaturday-Projekt nahmen von 2023 bis 2025 50 von 100 repräsentativ ausgewählten Hamburger Bürger:innen an vier Dialogveranstaltungen teil. Eine Kontrollgruppe diente dem Vergleich. Ziel: messbar zu belegen, ob strukturierter Austausch gesellschaftliche Resilienz stärkt.

Zur Studie: www.co-ciety.org/cosaturday

Bildmaterial: Dropbox (©Cociety)

YouTube: CoSaturday-Playlist

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/72422379

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