Intermedia Cloud Communications und NEC schließen verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des UNIVERGE BLUE UCaaS- und CCaaS-Geschäfts von NEC in Nordamerika und anderen Regionen durch Intermedia

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Durch die strategische Integration des UCaaS- und CCaaS-Geschäfts von NEC steigert der Pionier der Cloud-Kommunikation seine weltweite Reichweite erheblich und festigt seine Position als Marktführer; NEC und Intermedia werden ihre Resale-Partnerschaft in Japan und Australien fortsetzen

Intermedia Cloud Communications, ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-basierten Unified Communications-, Collaboration- und Customer Engagement-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine bindende Vereinbarung mit NEC zur Übernahme des Unified Communications as a Service (UCaaS)- und Contact Center as a Service (CCaaS)-Geschäfts von NEC in Nordamerika und NECs Partnerbeziehungen in Europa geschlossen hat. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von Intermedia dar und stärkt die Markenpräsenz und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der Cloud-Kommunikation.

Für die Kunden und Partner von NEC wird der Übergang nahtlos erfolgen, da sie bereits die unter der Marke NEC vertriebenen Versionen von Intermedias Unified Communications-, Collaboration- und Cloud Contact Center-Lösungen nutzen.

NEC wird sein UCaaS- und CCaaS-Geschäft in Japan und Australien weiterhin in Partnerschaft mit Intermedia betreiben.

„Als exklusiver Cloud-Kommunikationspartner von NEC haben wir gemeinsam das UNIVERGE BLUE UCaaS- und CCaaS-Geschäft weltweit erfolgreich und in hohem Tempo ausgebaut. Intermedia ist erfreut, diese Transaktion anzukündigen und freut sich darauf, die UNIVERGE BLUE-Kunden und -Partner von NEC direkt in der Intermedia-Familie willkommen zu heißen", so Michael Gold, CEO von Intermedia. „Diese Entwicklung in unserer Beziehung stärkt unsere Position im Markt für Cloud-Kommunikation und eröffnet uns neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation."

„Seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit Intermedia im Jahr 2020 ist das Unternehmen ein hervorragender Partner. Diese Transaktion stellt sicher, dass die Kunden von UNIVERGE BLUE weiterhin den hochwertigen Service erhalten, den sie erwarten. Das Engagement von Intermedia für Qualität und Innovation stimmt perfekt mit unseren Werten überein, was bedeutet, dass Channel-Partner und Kunden in kompetenten Händen sind", ergänzt Chris Jackson, NEC Corporate SVP; President & CEO, NEC America and Europe.

Hintergrund der Partnerschaft zwischen Intermedia und NEC Die Transaktion baut auf der erfolgreichen strategischen Partnerschaft zwischen Intermedia und NEC auf, die seit 2020 besteht. In den vergangenen vier Jahren, als Unternehmen zunehmend von On-Premises-Kommunikationssystemen auf agile Cloud-Lösungen umgestiegen sind, haben die beiden Unternehmen gemeinsam innovative Cloud-Kommunikationslösungen unter der Marke NEC UNIVERGE BLUE auf den Markt gebracht, von denen tausende Unternehmen weltweit profitieren.

Intermedia wird die Kontinuität der Dienstleistungen und Kundenbeziehungen sicherstellen. Darüber hinaus wird Intermedia nach Abschluss der Transaktion die Verantwortung für die bestehenden UCaaS- und CCaaS-Partner- und Kundenverträge von NEC sowie für alle Aspekte der Partnerbeziehungen von NEC übernehmen, einschließlich der direkten Bereitstellung eines umfassenden technischen, Vertriebs-, Marketing- und Abrechnungssupports für Partner und Kunden.

Kunden und Partner werden von direkterem Zugang zu den innovativen Teams und Lösungen von Intermedia sowie von einem umfassenden Ansatz für Vertrieb, Marketing und technischem Support profitieren. Dies soll eine nahtlose Integration und eine kontinuierliche Servicebereitstellung ohne Unterbrechung bestehender Dienstleistungen oder Programme gewährleisten.

Innovative Produkt-Suite Die Zusammenarbeit zwischen NEC und Intermedia hat zur Entwicklung und Markteinführung der Marke NEC UNIVERGE BLUE geführt, die es NEC ermöglicht, Kunden und Partnern ein komplettes Angebot an hochmodernen Cloud-Kommunikationslösungen anzubieten. Die Lösungen, die vollständig auf der proprietären Plattform von Intermedia basieren und über das zuverlässige Netzwerk von Intermedia bereitgestellt werden, bieten umfassende Unified Communications, fortschrittliche Videokonferenzen, robuste Contact Center-Funktionen und Tools für einen nahtlosen Übergang in die Cloud. Die Produkte beinhalten KI, Multi-Channel-Archivierung und Echtzeit-Analysen, um eine intelligentere Kommunikation, Entscheidungsfindung und Datensicherheit für Unternehmen aller Größen und Branchen zu gewährleisten.

Zu den Highlights der Ankündigung gehören:

Nahtlose Umstellung: Intermedia ist bestrebt, einen reibungslosen Übergang für alle NEC-Kunden und -Partner zu gewährleisten. NEC-Kunden nutzen bereits das Intermedia-Netzwerk und die Lösungen unter der Marke NEC UNIVERGE BLUE. Existierende Service-Vereinbarungen, Verträge und Support-Vereinbarungen bleiben während der Integration bestehen, um die Service-Kontinuität zu gewährleisten.

Intermedia ist bestrebt, einen reibungslosen Übergang für alle NEC-Kunden und -Partner zu gewährleisten. NEC-Kunden nutzen bereits das Intermedia-Netzwerk und die Lösungen unter der Marke NEC UNIVERGE BLUE. Existierende Service-Vereinbarungen, Verträge und Support-Vereinbarungen bleiben während der Integration bestehen, um die Service-Kontinuität zu gewährleisten. Keine Änderung der Partnerschaftsmodelle : Unabhängig davon, ob die Partner das Agency-, Rev Share- (Co-Op) oder Customer Ownership-Modell (CORE) nutzen, wird ihr bevorzugtes Modell unterstützt. Partner werden weiterhin von attraktiven wirtschaftlichen Bedingungen profitieren und die Möglichkeit haben, ihre Kundenbeziehungen selbst zu verantworten.

: Unabhängig davon, ob die Partner das Agency-, Rev Share- (Co-Op) oder Customer Ownership-Modell (CORE) nutzen, wird ihr bevorzugtes Modell unterstützt. Partner werden weiterhin von attraktiven wirtschaftlichen Bedingungen profitieren und die Möglichkeit haben, ihre Kundenbeziehungen selbst zu verantworten. Verbessertes Kunden- und Partnernetzwerk: NEC-Partner werden vom Vertriebs-, Marketing- und technischem Support sowie von allen Tools profitieren, die sie benötigen, um ihren Kunden Mehrwert zu bieten. Bestehende Intermedia-Partner werden von einem stärkeren und umfangreicheren Netzwerk profitieren, das ihnen neue Marktchancen und Zugang zu einer breiteren Palette von Ressourcen eröffnet. Dieses erweiterte Netzwerk wird die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den Partnern erleichtern und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Innovationen insgesamt verbessern.

NEC-Partner werden vom Vertriebs-, Marketing- und technischem Support sowie von allen Tools profitieren, die sie benötigen, um ihren Kunden Mehrwert zu bieten. Bestehende Intermedia-Partner werden von einem stärkeren und umfangreicheren Netzwerk profitieren, das ihnen neue Marktchancen und Zugang zu einer breiteren Palette von Ressourcen eröffnet. Dieses erweiterte Netzwerk wird die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den Partnern erleichtern und die Bereitstellung von Dienstleistungen und Innovationen insgesamt verbessern. Erweiterte globale Reichweite : Die Integration wird neue Einnahmequellen erschließen und den Wettbewerbsvorteil von Intermedia auf dem globalen Markt für Cloud-Kommunikation stärken.

: Die Integration wird neue Einnahmequellen erschließen und den Wettbewerbsvorteil von Intermedia auf dem globalen Markt für Cloud-Kommunikation stärken. Preisgekrönte Produkte, erstklassiger Support und Zuverlässigkeit : Die UC-Lösungen und -Plattformen von Intermedia werden von führenden Branchenpublikationen und Analysten – darunter PC Magazine, U.S. News & World Report, USA Today, Forbes, UC Today, CRN, Frost & Sullivan und Aragon – für ihre hervorragende Leistung und ihren hervorragenden Support ausgezeichnet. Der von J.D. Power zertifizierte technische 24/7-Support von Intermedia und die Service Level Agreements mit einer Uptime von 99,999 Prozent stehen allen Direktkunden und Partnern zur Verfügung und gewährleisten erstklassigen Service und Support.

: Die UC-Lösungen und -Plattformen von Intermedia werden von führenden Branchenpublikationen und Analysten – darunter PC Magazine, U.S. News & World Report, USA Today, Forbes, UC Today, CRN, Frost & Sullivan und Aragon – für ihre hervorragende Leistung und ihren hervorragenden Support ausgezeichnet. Der von J.D. Power zertifizierte technische 24/7-Support von Intermedia und die Service Level Agreements mit einer Uptime von 99,999 Prozent stehen allen Direktkunden und Partnern zur Verfügung und gewährleisten erstklassigen Service und Support. Cloud-Migration für On-Premises-Kunden: NEC-Partner, die das NEC UNIVERGE BLUE-Geschäft vertreten und auch On-Premises-Kunden haben, werden von Intermedia bei einem reibungslosen Übergang in die Cloud unterstützt. Intermedia nutzt die starke Beziehung, die sich in jahrelanger Zusammenarbeit entwickelt hat, und stellt die notwendigen Tools, Ressourcen und den entsprechenden Support zur Verfügung, um Kundenpartner sicher durch den Migrationsprozess zu führen. Diese Umstellung ermöglicht es den Kunden, von den neuesten Cloud-Kommunikationstechnologien zu profitieren und dabei Kontinuität und Innovation im Blick zu behalten.

Die Transaktion soll in den USA und Kanada Ende September 2024 abgeschlossen werden, Europa wird voraussichtlich in den kommenden Wochen folgen. Weitere Details zum Übergang werden den Kunden und Partnern von NEC und Intermedia in den kommenden Tagen und Wochen direkt mitgeteilt.

Über Intermedia Cloud Communications Intermedia ist das Cloud-Kommunikationsunternehmen, das mehr als 140.000 Unternehmen dabei hilft, sich besser zu vernetzen - egal, wo sie sich befinden. Unsere KI-gestützte Plattform umfasst Sprach- und Videokonferenzen, Chat, SMS, Contact Center, geschäftliche E-Mail und Produktivität, Dateifreigabe und -sicherung, Sicherheit, Archivierung und vieles mehr. Mit einem nahtlos integrierten Portfolio an intelligenten Kommunikations- und Kollaborationslösungen, einschließlich unseres Flaggschiffs Intermedia Unite®, die alle über eine äußerst zuverlässige und sichere Plattform bereitgestellt werden, wollen wir den Bedarf an mehreren Kommunikationsdienstleistern beseitigen. Mit monatlichen Vertragsoptionen, einer monatlichen Rechnung und einem intuitiven Verwaltungspunkt, der siebenmal von J.D. Power für hervorragenden technischen Support zertifiziert wurde, hat sich Intermedia verpflichtet, Unternehmen aller Größenordnungen Produkte der Enterprise-Klasse durch eine einfache Worry-Free Experience™ anzubieten.

Als Unternehmen, bei dem der Partner an erster Stelle steht, bietet Intermedia über 7.500 Vertriebspartnern ein umfassendes Angebot an Programmen, Ressourcen und Support, die ihnen helfen, ihren Umsatz zu steigern und ihren Erfolg zu maximieren. Zu den Programmen gehören unser Customer Ownership Reseller (CORE™)-Modell, das es den Partnern ermöglicht, die Lösungen von Intermedia so weiterzuverkaufen, zu paketieren und zu verwalten, als wären es ihre eigenen, und dabei von äußerst attraktiven wirtschaftlichen Bedingungen zu profitieren und die Verantwortung für ihre Kundenbeziehungen zu behalten, sowie Beratermodelle.

