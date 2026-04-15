PtX Development GmbH

PtX Development und KGAL übernehmen Mehrheit an Lhyfe-Projekt in Lubmin: Größtes Wasserstoffprojekt in Deutschland soll Beitrag zur industriellen Dekarbonisierung leisten

Berlin/Lubmin (ots)

Die PtX Development GmbH, ein Initiator und Entwickler industrieller Wasserstoffproduktionsstandorte, erweitert ihr Projektportfolio an einem der strategisch wichtigsten Wasserstoffstandorte Deutschlands. Gemeinsam mit dem Finanzpartner KGAL hat PtX Development die Mehrheit am grünen Wasserstoffprojekt von Lhyfe in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) mit dem dazugehörigen Grundstück übernommen. Lhyfe ist einer der aktuell vier Akteure am Standort Lubmin. Mit dem Zukauf wächst die gemeinsame Entwicklungsplattform noch einmal um über zehn Hektar und ermöglicht künftig eine Wasserstoffproduktion von bis zu 1,7 Gigawatt. Dadurch entsteht das potenziell größte Wasserstoffprojekt Deutschlands mit einer möglichen Jahresproduktion von bis zu 160.000 Tonnen Wasserstoff.

Mit gesicherten Flächen für Produktion, Umspannwerke und Trassen, dem direkten Zugang zu Offshore-Windenergie und Wasser und der unmittelbaren Nähe zum Startpunkt des Wasserstoffkernnetzes entwickelt sich Lubmin zum größten Wasserstoff-Hub Deutschlands. Die erweiterten Flächen schaffen optimale Voraussetzungen, um die Elektrolysekapazitäten im Gigawatt-Maßstab schneller voranzutreiben und die nationale sowie die europäische Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie zu unterstützen.

Aufbau einer zuverlässigen Grundlage für die industrielle Dekarbonisierung

Der Erwerb ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen der PtX-Mission, die Industrie verlässlich mit grünem Wasserstoff zu versorgen, der direkt am geplanten deutschen Wasserstoffkernnetz produziert wird. Hier wird ein zentraler Baustein der zukünftigen Sektorenkopplung entwickelt.

Dr. Alan Cadmus, CEO von PtX Development, erklärt: "Mit dem weiteren Ausbau unserer Entwicklungsflächen in Lubmin schaffen wir die Voraussetzungen für die Umsetzung des aktuell größten Wasserstoffprojektes in Deutschland. Durch eine Wasserstoffproduktion in industriellem Maßstab schaffen wir die Grundlage für die Dekarbonisierung, insbesondere der Stahl- und Chemieindustrie. Wir können so die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern. Für uns steht dabei im Mittelpunkt, eine zuverlässige, skalierbare und langfristig wettbewerbsfähige Versorgung der Industrie mit grünem Wasserstoff aufzubauen. Die Erweiterung verschafft uns die notwendige Entwicklungstiefe und stärkt den gesamten Standort als zukünftigen Kernbaustein der deutschen Wasserstoffwirtschaft."

Thomas Engelmann, Head of Energy Transition bei KGAL, betont: "Lubmin ist eines der ambitioniertesten grünen Wasserstoffprojekte in Deutschland. Der Standort vereint alle entscheidenden Elemente für die großvolumige Wasserstoffproduktion - erneuerbare Energie, Netzinfrastruktur und direkten Zugang zum Wasserstoffkernnetz. Damit ist Lubmin ein Eckpfeilerprojekt für die deutsche Wasserstoffwirtschaft."

Starke Partnerschaften als Fundament

PtX Development wird den Standort zukünftig zusammen mit dem KGAL ESPF 6 Fund entwickeln. An dem Projekt beteiligt ist neben Lhyfe die GP JOULE Gruppe, die als integrierter Energieversorger über langjährige Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien, Wasserstoffintegration und der Realisierung komplexer Infrastrukturprojekte verfügt.

Damit hat sich eine starke Partnerschaft als Träger des Projektes in Lubmin gebildet, bei der die Investitionserfahrung von KGAL im Bereich Energie und Infrastruktur sowie die langfristigen Erfahrungen von PtX, GP Joule und Lhyfe auf dem Wasserstoffmarkt, bei der Entwicklung von Wasserstoffprojekten und der Energieinfrastruktur zusammenkommen.

Über PtX Development: Die PtX Development GmbH ist ein Initiator und Standortentwickler von Standorten für die Wasserstoffproduktion. Projektgesellschaft in Lubmin ist die PtX Objekt Lubmin GmbH. Das Unternehmen verbindet eine hohe Expertise im Wasserstoffmarkt und Anlagenbau mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung komplexer Bau- und Infrastrukturprojekte. PtX Development wurde 2020 in Berlin gegründet. Geschäftsführende Gesellschafter sind Dr. Alan Cadmus und Frank D. Masuhr, unterstützt von dem weiteren Geschäftsführer Konstantin Faller.

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