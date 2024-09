The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)

Globaler KI-Gipfel ruft zu globalem Handeln auf, um KI-Innovation zum „Wohl der Menschheit" zu gewährleisten

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Der Globale KI-Gipfel (Global AI Summit, GAIN) in Riad ging mit einem Höhepunkt zu Ende, nachdem der Gipfel drei Tage lang mehr als 30.000 Delegierte aus der ganzen Welt empfangen hatte. Der Live-Stream des von der saudischen Behörde für Daten und KI (Saudi Data and AI Authority, SDAIA) organisierten Gipfels wurde 3,7 Millionen Mal aufgerufen.

Aufbauend auf dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben waren auf dem GAIN 2024 mehr als 450 Redner aus 100 Ländern zu Gast, die an 150 Sitzungen teilnahmen. Darüber hinaus gab es mehr als 25 Markteinführungen und Ankündigungen sowie die Unterzeichnung von mehr als 80 Vereinbarungen und Memoranda of Understanding (MoUs).

Der Gipfel ist seit seiner Gründung im Jahr 2020 exponentiell gewachsen. Seine wachsende Bedeutung spiegelt die Rolle des Königreichs Saudi-Arabien bei der Förderung von KI-Kapazitäten wider, das sich als weltweit führendes Land in diesem Bereich positioniert.

Das wichtigste Ergebnis des Gipfels war, dass Regierungen und politische Entscheidungsträger globale Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass sich die KI-Technologie zum Wohle der Menschheit weiterentwickelt. Entscheidend für eine verantwortungsvolle Entwicklung sind ein ethischer Rahmen und eine solide Governance.

Um die Weiterentwicklung der KI-Ethik und -Governance zu unterstützen, kündigte die SDAIA in Zusammenarbeit mit der Islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, ICESCO) die Charta von Riad zur künstlichen Intelligenz für die islamische Welt an. Dies fördert die ethische KI, die auf islamischen Werten und Grundsätzen beruht, sowie die nachhaltige Entwicklung durch internationale Zusammenarbeit.

Die SDAIA hat eine entscheidende Rolle bei der Bildung wichtiger Kooperationen zur Stärkung lokaler und regionaler KI-Lösungen gespielt und Absichtserklärungen mit Microsoft Arabia zur Entwicklung arabischer Sprachmodelle, mit IBM für ein Kompetenzzentrum für generative KI-Technologien und mit NVIDIA zur Skalierung der KI-Infrastruktur im gesamten Königreich unterzeichnet.

Der Gipfel markierte auch mehrere wichtige Meilensteine. Neben der Vorstellung von ALLaM, dem weltweit fortschrittlichsten arabischen Sprachmodell, wurden weitere Initiativen wie die Global AI Community, die THAKAI Platform und Leitlinien für den Umgang mit Deepfake-Technologie vorgestellt.

Darüber hinaus unterstrich die Gründung des Generative AI Center of Excellence durch die Digital Cooperation Organization (DCO) und die Vereinbarung, ein Internationales Zentrum für KI-Forschung und Ethik (Center for AI Research and Ethics, ICAIRE) als UNESCO-Zentrum der Kategorie 2 zu eröffnen, die Wirkung des GAIN 2024.

Der Gipfel selbst bot Unternehmen aus der ganzen Welt eine Plattform, um die neuesten KI-Technologien und -Innovationen vorzustellen, darunter KI-generierte Avatare, KI-generierte Kunstwerke und sogar Roboter-Barmitarbeiter, die Getränke servieren.

Den Abschluss des Gipfels bildete eine inspirierende Rede des Direktors des Nationalen Informationszentrums von Saudi-Arabien, Seine Exzellenz Dr. Esam Alwagait, in der er den Teilnehmern dankte:

„Ihre offene Sichtweise hat uns nicht nur mit der Vision dessen, was vor uns liegt, inspiriert, sondern uns auch in der Realität geerdet, der wir uns stellen müssen. Wir haben uns nicht nur gemeinsam die Zukunft der KI vorgestellt, sondern sie auch Wirklichkeit werden lassen, indem wir die Herausforderungen angegangen sind und die Voraussetzungen ermittelt haben, die erforderlich sind, um ihr Potenzial wirklich zu erschließen."

Er fügte hinzu:

„Es war unglaublich inspirierend zu sehen, wie die Welt hier in Riad zusammenkommt, vereint durch den Impuls, KI für alle nutzbar zu machen. Das Engagement für gemeinsames Handeln war während des gesamten Gipfels deutlich zu spüren."

Der Erfolg des GAIN 2024 stellt sicher, dass die KI-Infrastruktur des Königreichs erheblich gestärkt wird, und hat die Position Saudi-Arabiens im Zentrum der globalen KI gefestigt.

