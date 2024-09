METAXA

Inspired by the Gods: METAXA präsentiert die 12 Sterne Zeus Edition

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

The House of METAXA präsentiert eine neue Limited Edition, die die beliebte Spirituose METAXA 12 Sterne in einem neuen, auffälligen Design zeigt, das von den Göttern der griechischen Mythologie inspiriert wurde. Als Vorlage diente jedoch nicht irgendein Gott, sondern der Gott des Sturms und Donners, der König der 12 olympischen Götter, der mächtigste von ihnen allen: Zeus.

ZEUS IS BACK: METAXA'S 12 STERNE IN NEUEM, ATEMBERAUBENDEN DESIGN

Mit der limitierten 12 Sterne Zeus Edition setzt METAXA ein Statement und präsentiert die Spirituose in einem neuen Design, das ihrem außergewöhnlichen Geschmack gerecht wird. Inspiriert von Zeus, dem mächtigsten aller Götter, zeigt diese Edition den charakteristischen Ausdruck der Sterne-Kollektion in einem aufregenden neuen Look, der selbst die Mitglieder des Olymps beeindrucken würde. Im Gegensatz zum eleganten und minimalistischen Design der regulären Flasche erinnert die Zeus Edition mit ihrer dunkelblauen Farbe und den Neon-Highlights visuell an das atemberaubende Schauspiel, das sich am Himmel während eines Gewitters abspielt. Die Flasche ist mit einem farbenfrohen und modernen Kunstwerk von Zeus' Porträt verziert, das den König der Götter zeitgemäß zurückbringt, ohne verstaubte Klischees über die griechischen Götter wiederzubeleben. Die Zeus Edition ist schon bei Tag ein echter Hingucker, doch bei Nacht wirkt sie noch beeindruckender, da die Neon-Highlights im Dunkeln leuchten, wenn sie mit UV-Licht angestrahlt werden. Ein atemberaubendes Feature, das die Zeus Edition zu einem echten Eyecatcher in jeder (Haus-)Bar und zu einem außergewöhnlichen Geschenk macht.

Um eine Limited Edition zu schaffen, die wie einer von Zeus' Blitzen einschlägt, wurde das Äußere der METAXA 12 Sterne Flasche neugestaltet. Das Innere hat jedoch seinen ursprünglichen Charakter behalten: Eine einzigartige Kombination aus aromatischem Muskatwein von den Ägäis-Inseln, gereiften Weindestillaten und mediterranen Kräutern, die den reifen, eleganten und vollmundigen Geschmack der beliebten bernsteinfarbenen Spirituose kreiert. Durch die Modernisierung der Flasche und die Beibehaltung des ursprünglichen Geschmacks von METAXA 12 Sterne ehrt die Zeus Edition die griechische Tradition, während sie gleichzeitig für heutige Generationen zugänglicher wird - und den König der Götter wieder zum Leben erweckt.

Am 09.09.2024 wird die Limited Edition weltweit gelauncht und ist ab Oktober in Deutschland erhältlich.

ZEUS SOUR - EIN DRINK FÜR ECHTE GÖTTER

Inspiriert von der Zeus Edition ist der Zeus Sour - eine Kombination aus dem klassischen METAXA 12 Sterne und exotischen Zutaten, die von den Göttern selbst ausgewählt wurden. Petimezi wurde von den 12 antiken griechischen Göttern zur Herstellung ihres "Ambrosia-Nektars" verwendet - dem Getränk der Götter. Historische Hinweise aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. belegen, dass es in der athenischen philosophischen Gesellschaft als "Superfood-Getränk" verwendet wurde. Es handelt sich dabei um einen Sirup, der aus eingekochtem Traubensaft hergestellt wird. Die Zitruskomponente geht auf die Legende von der Hochzeit von Zeus und Hera zurück. Laut dieser Legende schenkte die Göttin Gaia dem Paar Zweige, an denen goldene Äpfel wuchsen - eine Art Zitrusfrucht, die für ihre göttliche Bedeutung bekannt war. Kombiniert mit einer samtigen Schaumwolke on-top ist der Zeus Sour ein Getränk, von dem Zeus definitiv nicht genug hätte bekommen können.

Zutaten:

5cl METAXA 12 Sterne

2cl frischer Zitronensaft

0,5cl Zucker-Petimezi-Sirup

2cl süßer Muskatellerwein

2cl Eiweiß oder 1 Esslöffel Marengue oder veganes Eiweiß

Eis mit allen Zutaten in einen Shaker gießen und gut mischen. Eis abseihen und trocken schütteln. Den Cocktail auf Eis in das Glas gießen.

Instagram: @metaxa.official

Original-Content von: METAXA, übermittelt durch news aktuell