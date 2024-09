zvoove

zvoove stärkt globale Präsenz durch Übernahme von Freematica

zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Personaldienstleistungs- und Gebäudereinigungsbranche in Europa, verkündet die Übernahme von Freematica, dem Marktführer für SaaS-ERP-Software für personalintensive Dienstleistungen in Spanien. Diese strategische Akquisition markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Expansionsstrategie von zvoove. Einerseits festigt sie die Position des Unternehmens in Europa, andererseits markiert sie durch Freematicas Niederlassungen in Mexiko und Kolumbien den Eintritt in den amerikanischen Markt.

Freematica bedient neben dem Zeitarbeitssektor insbesondere den wachsenden Markt der privaten Sicherheitsdienste, was diese Übernahme zu einem logischen und zukunftsweisenden Schritt für zvoove macht. Durch diese Expansion in ein angrenzendes und aufstrebendes Marktsegment kann zvoove seine Marktpräsenz weiter diversifizieren und ausbauen.

Die Übernahme unterstreicht das Ziel von zvoove, die globale Reichweite zu erweitern und das weltweit umfassendste Portfolio an innovativen Lösungen für die Personaldienstleistung sowie die Reinigungsbranche und jetzt auch private Sicherheitsdienste anzubieten. Die starke Marktstellung von Freematica in Spanien und Lateinamerika passt ideal zur strategischen Vision von zvoove und eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum.

Oliver Muhr, CEO von zvoove, kommentiert: „Die Übernahme von Freematica ist ein entscheidender Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Durch die Integration des Unternehmens stärken wir nicht nur unsere Marktführerschaft in der europäischen Personaldienstleistungsbranche durch den Eintritt in den spanischen Markt, einem der größten in Europa, sondern etablieren uns auch als führender Softwareanbieter für private Sicherheitsdienste und erweitern unsere Präsenz erstmals in die Americas. Diese Übernahme ermöglicht es uns, unser globales Produkt- und Serviceportfolio zu erweitern und unseren Kunden maßgeschneiderte, lokal angepasste Lösungen anzubieten. Wir freuen uns auf die zahlreichen Chancen, die sich durch diese Akquisition ergeben, und sind zuversichtlich, dass wir unseren globalen Wachstumskurs beschleunigen und unsere Führungsposition in Technologie, Lösungen und Mitarbeiterengagement weiter ausbauen werden."

Andrés Martín, Mitbegründer von Freematica, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Teil von zvoove zu werden. Unsere gebündelte Expertise und die vereinten Ressourcen werden nicht nur unseren bestehenden und zukünftigen Kunden zugutekommen, sondern auch die gesamte Branche voranbringen. Diese Übernahme ist ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit zvoove neue Maßstäbe in puncto Innovation und Marktwachstum setzen werden."

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für personalintensive Branchen wie Personaldienstleistung, Reinigung und Sicherheitsdienste. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 6.700 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,5 Mio. Arbeitnehmer, 17,5 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über zwei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 650 Mitarbeiter an 21 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Über Freematica

Freematica ist Anbieter für innovative Cloud-Lösungen, die speziell für Branchen mit hoher Mobilität und Fluktuation entwickelt wurden, wie z.B. private Sicherheitsdienste, Personaldienstleister, Reinigungsdienste, Event-Agenturen und mehr. Im Zentrum des Angebots steht die e-Satellite® Business Engine, eine cloudbasierte SaaS-Plattform, die Verfügbarkeit, Modularität und Sicherheit vereint. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Unternehmen, nahtlos von jedem Standort aus zu arbeiten, und gewährleistet gleichzeitig erstklassigen Datenschutz und Compliance. Damit ist Freematica ein unverzichtbares Asset für moderne, dynamische Unternehmen.

