Phagenesis, Ltd.

Phagenesis ernennt Chad Hoskins zum Chief Executive Officer nach Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 42 Mio. USD

Manchester, England (ots/PRNewswire)

Erfahrene Führungspersönlichkeit bringt starke Erfolgsbilanz in der kommerziellen Expansion in den USA mit

Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Markteinführung von Phagenyx® zu beschleunigen, um mehr Patienten in den USA und Europa behandeln zu können

Phagenyx® ist die erste Therapie ihrer Art, die Neurostimulation zur Wiederherstellung der Schluckkontrolle bei Patienten mit schweren Schluckstörungen (Dysphagie) einsetzt

Das britische Pionierunternehmen Phagenesis, das ein neuartiges Neurostimulationssystem zur Behandlung von Schluckstörungen entwickelt hat, gab heute die Ernennung von Chad Hoskins zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Der erfahrene Manager bringt jahrzehntelange Expertise in der Skalierung innovativer MedTech-Therapien, der Förderung des kommerziellen Wachstums in den USA und der Erreichung strategischer Ziele mit.

„Wir freuen uns sehr, dass Chad dem Unternehmen in dieser kritischen Wachstumsphase beitritt, in der wir auf unserem Erfolg in Europa aufbauen und die Anwendung von Phagenyx® in den USA ausweiten", sagte Dr. Oern Stuge, Vorstandsvorsitzender von Phagenesis. Sein unermüdlicher Einsatz für die Verbesserung der Patientenversorgung und seine umfassende Erfahrung in der Vermarktung neuer Technologien werden die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, unsere lebensverändernde Therapie noch mehr Patienten in den USA, Europa und darüber hinaus zugänglich zu machen.

Zuvor hatte das Unternehmen den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 42 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, unter der Leitung von EQT Life Sciences und Sectoral Asset Management. Als neue Investoren schlossen sich zudem British Patient Capital, Northern Gritstone und Aphelion der Runde an. Die Finanzierung dient in erster Linie dazu, die Kommerzialisierung von Phagenyx® in den USA und Europa voranzutreiben. Phagenyx® ist die erste und einzige pharyngeale Elektrostimulationstherapie (PES) zur direkten Behandlung von neurogener Dysphagie (Schluckstörung), die meist durch einen Schlaganfall verursacht wird. Jedes Jahr erleiden weltweit etwa 12,2 Millionen Menschen einen Schlaganfall1 und mehr als die Hälfte von ihnen leidet unter Schluckstörungen2, die zu einer verminderten Lebensqualität, Mangelernährung, einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko, längeren Krankenhausaufenthalten und höheren Gesundheitskosten führen.

Herr Hoskins verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Einführung innovativer medizinischer Technologien. Zuletzt war er CEO von Axon Therapies, einem Unternehmen, das eine neuartige Denervierungstechnologie zur Behandlung von Herzinsuffizienz entwickelt. Davor leitete er die kommerzielle Strategie von Outset Medical, wo er den ersten Kommerzialisierungsplan des Unternehmens entwickelte und mehrere Finanzierungsrunden, einschließlich eines erfolgreichen Börsengangs, unterstützte. Vor Outset war Herr Hoskins Divisional Vice President of Heart Failure Therapies bei Abbott sowie Berater bei McKinsey & Company. Er hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften der Georgetown University, einen Master of Public Health der Columbia University und einen Master of Business Administration der Wharton School of Business der University of Pennsylvania.

„Der Verlust der Schluckfunktion nach einem Schlaganfall kann für die Patienten physisch und emotional verheerend sein und für die Leistungserbringer hohe Kosten verursachen. Der nicht-chirurgische, implantatfreie Ansatz von Phagenyx zur Wiederherstellung der Schluckfunktion verbessert die Lebensqualität der Patienten erheblich und reduziert die Kosten und die Komplexität der Versorgung für die Leistungserbringer", sagte Hoskins. "Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, auf dem frühen Erfolg des Unternehmens aufbauen zu können, während wir in die nächste Phase des globalen Wachstums eintreten und unsere Partnerschaft mit Klinikern ausbauen, die so wenige Möglichkeiten haben, die klinischen Ergebnisse und die Lebensqualität ihrer Patienten mit Dysphagie zu verbessern.

ÜBER DYSPHAGIE

Dysphagie ist die Schwierigkeit oder Unfähigkeit zu schlucken. Sie kann viele Ursachen haben, einschließlich Schädigungen des zentralen Nervensystems und/oder der Hirnnerven (Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma) und kann auch nach intensivmedizinischen Eingriffen (Intubation, Tracheotomie) auftreten. Dysphagie, die durch eine Störung der neurologischen Systeme oder Prozesse verursacht wird, die an der Ausführung eines koordinierten und sicheren Schluckvorgangs beteiligt ist, wird als neurogene Dysphagie bezeichnet. Dysphagie ist mit zahlreichen Komplikationen verbunden, darunter Aspiration und aspirationsinduzierte Pneumonie, Reintubation, Mangelernährung, Dehydrierung und Ernährungsumstellung oder Abhängigkeit von Sondenernährung. Dysphagie erhöht das Sterberisiko nach drei Monaten um das 8,5-fache3 und verursacht allein bei Schlaganfallpatienten jährlich Kosten in Höhe von schätzungsweise 20 Milliarden US-Dollar4.

ÜBER PHAGENESIS

Das private Medizintechnikunternehmen Phagenesis® Ltd wurde 2007 gemeinsam von Dr. Conor Mulrooney und Professor Shaheen Hamdy von der University of Manchester gegründet. Phagenesis bietet mit der pharyngealen elektrischen Stimulation (PES) innovative Behandlungsmöglichkeiten für die neurogene Dysphagie. Das Unternehmen wird von EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Patient Capital, Northern Gritstone und Aphelion unterstützt. Das Phagenyx®-Neurostimulationssystem ist in Europa und den USA erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.phagenesis.com.

Referenzen:

1. World Stroke Organization. Impact of Stroke. 2024

2. Martino R, Foley N, et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke. 2005;36(12):2756-2763

3. Arnold M., Liesirova K., et al. Dysphagia in Acute Stroke: Incidence, Burden and Impact on Clinical Outcome. PLoS ONE 2016; 11(2): e0148424.

4. Qureshi AI, Suri MFK, et al. Annual Direct Cost of Dysphagia Associated with Acute Ischemic Stroke in the United States. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2022;31(5):106407

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/phagenesis-ernennt-chad-hoskins-zum-chief-executive-officer-nach-abschluss-einer-serie-d-finanzierungsrunde-in-hohe-von-42-mio-usd-302238668.html

