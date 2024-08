Startupland

Save the Date

Die erste Startupland Conference am 6. November 2024

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Startupland Conference am 6. November 2024 im RheinEnergieSTADION, Köln

Early-Bird-Tickets hier online verfügbar

Keynotes, Workshops und Pitches auf drei Bühnen

Presseakkreditierung in diesem Online-Formular

Am 6. November 2024 findet die erste Startupland Conference im RheinEnergieSTADION in Köln statt. Die Konferenz richtet sich an Startups, Venture Capitalists und Corporates und bietet auf drei Bühnen verteilt eine Vielzahl von Vorträgen, Diskussionen, Interviews und Pitches. Hinter der Veranstaltung steht das erfahrene Team des Startup-Magazins Deutsche Startups, das seit 2007 über die deutsche Startup-Szene berichtet und nun mit Startupland eine neue Plattform für Austausch und Wachstum schafft. Erwartet werden über 800 Teilnehmer:innen aus der nationalen und internationalen Startup-Szene.

"Mit der Startupland Conference möchten wir die heimische und internationale Startup-Szene künftig einmal im Jahr zusammenbringen und vernetzen", sagt Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups und Startupland. "Dabei geht es uns darum, die Rubriken und Formate, die wir seit 17 Jahren redaktionell betreuen, in die echte Welt zu bringen. Denn am Ende des Tages geht es auch in der digitalen Welt immer um persönliche Kontakte."

Top Speaker

Ticketinformationen

Die Early-Bird-Tickets für die Startupland Conference sind ab sofort online verfügbar. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Ticketbuchung finden Sie hier.

Über Startupland

Startupland ist die neue Plattform für die deutsche und internationale Startup-Szene. Ziel der Startupland Conference ist es, Gründer:innen, Investor:innen und Interessierte zusammenzubringen, die Innovationskraft der Startup-Szene zu fördern und einen jährlichen Treffpunkt für die Branche zu etablieren. Weitere Informationen unter www.startupland.de.

Über Deutsche Startups

Das Onlinemagazin berichtet seit 2007 umfassend über die deutsche Startup- und Investorenszene. Mit aktuellen Nachrichten, tiefgehenden Analysen und exklusiven Interviews bietet die Plattform wertvolle Einblicke und Informationen für Gründer:innen, Investor:innen und alle, die sich für das Startup-Ökosystem interessieren. Weitere Informationen unter www.deutsche-startups.de.

Original-Content von: Startupland, übermittelt durch news aktuell