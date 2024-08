now.gg

now.gg kündigt Telegram-Store für Handyspiele und KI-Apps mit Zahlungsabwicklung über TON an

Entwickler können ihre Handyspiele jetzt direkt auf Telegram veröffentlichen, sodass Nutzer sie direkt in Telegram spielen und In-App-Käufe über TON tätigen können.

now.gg kündigte heute auf der Gamescom in Köln den nowStore an, einen neuen App-Store für Telegram-Nutzer. Entwickler, die mit nowSDK integrieren, können ihre mobilen Spiele und KI-Apps jetzt direkt auf Telegram veröffentlichen, zusätzlich zu PC, Mac, Cloud/Browser und LINE. Dies macht ihre Spiele für über 950 Millionen Telegram-Nutzer sofort zugänglich. Für die Nutzer ist das Spielerlebnis nahtlos und unmittelbar, da sie Spiele direkt aus Telegram heraus starten und nutzen können.

Im nowStore können Nutzer über TON (The Open Network) In-App-Käufe tätigen. Diese Ankündigung schlägt eine Brücke zwischen dem derzeit 100 Milliarden schweren Markt für mobile Spiele und dem aufstrebenden Markt für Kryptospiele. Da 20 % der Telegram-Nutzer Games spielen, bietet nowStore Spieleentwicklern Zugang zu dieser zahlenden Nutzerbasis.

Mit dieser Ankündigung erhalten Entwickler von mobilen Spielen Zugang zum drittgrößten Vertriebskanal nach Apple und Google dank nowSDK von now.gg. Mit nur einer Integration können Nutzer auf PC, Mac, Cloud/Browser, LINE und jetzt auch auf Telegram Spiele nutzen. Entwickler können all diese Kanäle über nowStudio verwalten.

nowStore debütiert mit mehreren beliebten Titeln, wie z. B. Nexus Nebula: Echoes von Magic Games, Tales & Dragons: New Journey von Lunplay, Battle Bears von SkyVu und Zombieland: Doomsday Survival und Magic Hero War von Juefeng, die für alle Telegram-Nutzer verfügbar sind. Angesichts des Aufstiegs von WeChat-Spielen in China sehen asiatische Spieleentwickler eine große Chance in Telegram, vor allem um westliche Zielgruppen zu erreichen.

„Wir haben unsere App einfach auf nowStudio veröffentlicht und sofort den Vorteil des Vertriebs auf mehreren Plattformen – PC, Mac, Browser und LINE – erhalten. Jetzt sind unsere Apps auch für die große Nutzerbasis von Telegram verfügbar", sagt Ben Vu, CEO von SkyVu. „Wir sind absolut begeistert", fügte er hinzu.

„Ein SDK, Milliarden von Nutzern, Verschmelzung von zwei riesigen Ökosystemen. Für Entwickler wird damit ein Traum wahr", sagt Rosen Sharma, CEO von now.gg.

Testen Sie nowStore (@nowstore_bot) unter https://t.me/nowstore_bot. Vorschau verfügbar ab 20. August, 16.00 Uhr MESZ.

Informationen zu now.gg

now.gg ist ein Cloud-Gaming-Service, der Nutzern die Möglichkeit bietet, Spiele sofort mit Freunden zu spielen und eine gemeinsame Währung für Spiele in allen wichtigen Gaming-Ökosystemen zu verwenden. now.gg besitzt viele Verbrauchermarken weltweit, darunter nowCafe auf LINE, BlueStacks.com und CarlBot und FredBoat in Discord. Spieleentwickler können mit now.gg Studio Spiele auf dem Service veröffentlichen, um eine große Nutzerbasis zu erreichen.

now.gg leistete mit dem BlueStacks App Player, der kürzlich 1,5 Milliarden Lifetime-Downloads erreichte, Pionierarbeit beim plattformübergreifenden Spielen von Handyspielen. now.gg Cloud wurde 2021 eingeführt.

