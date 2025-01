Globale Finanzstrategen

Sebastian Weißschnur von Globale Finanzstrategen: So umgehen Investoren und Unternehmer die Wegzugsbesteuerung auf legalem Weg

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Unternehmer und Investoren, die den Schritt ins Ausland wagen möchten, stehen häufig vor erheblichen Herausforderungen – eine der größten ist die Wegzugsbesteuerung. Die Unternehmensberatung „Globale Finanzstrategen“ bietet Interessenten unter der Leitung von Sebastian Weißschnur einen Plan B, der nicht nur die Beratung und Unterstützung im Ausland inkludiert, sondern auch dazu ein passendes Expertennetzwerk liefert. Mit interkontinentalen Finanzstrategien eröffnet der Unternehmensberater seinen Mandanten bedeutende Chancen für eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung und den gezielten Vermögensaufbau im Ausland. Wie Unternehmer und Investoren die Wegzugsbesteuerung auf legalem Wege umgehen können, erfahren Sie im Folgenden.

In einer zunehmend globalisierten Welt streben immer mehr Unternehmer und Investoren danach, ihre Aktivitäten international zu diversifizieren. Dabei kann die Wegzugsbesteuerung eine erhebliche Hürde darstellen. Sie greift in Deutschland, wenn Geschäftsaktivitäten oder Vermögenswerte ins Ausland verlagert werden. Dabei werden stille Reserven – also die Wertsteigerungen von Vermögenswerten – aufgedeckt und besteuert. „Die Wegzugsbesteuerung soll verhindern, dass Steuerzahler ihre Vermögenswerte ins Ausland verlagern, um der deutschen Besteuerung zu entgehen“, erklärt Sebastian Weißschnur, Geschäftsführer von Globale Finanzstrategen. „Allerdings kann sie für Unternehmer, die ihre Aktivitäten legal internationalisieren möchten, eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.“

„Die Wegzugsbesteuerung kann es Unternehmern und Investoren merklich erschweren, ihre Geschäftsaktivitäten und Vermögenswerte international aufzustellen“, fährt der Unternehmensberater fort. „Doch mit den richtigen Strategien und einer kompetenten Beratung lässt sie sich unter bestimmten Voraussetzungen auf legalem Wege meistern.“ Mit seiner Unternehmensberatung Globale Finanzstrategen unterstützt Sebastian Weißschnur Unternehmer und Investoren aus Deutschland dabei, den Risiken der deutschen Wirtschaft zu entkommen, indem er ihnen internationale Strategien aufzeigt, die ihnen ungeahnte Chancen für Vermögenssicherung, Kapitalbeschaffung und Vermögensaufbau eröffnen. Dank eines globalen Netzwerks, interkontinentalen Konzepten und einer ganzheitlichen Herangehensweise ermöglicht er es seinen Mandanten, mit minimalem Eigenkapitaleinsatz in überschaubarer Zeit ein Millionenvermögen aufzubauen. Dabei ist die Beratung von Globale Finanzstrategen zu jeder Zeit individuell auf die Bedürfnisse der Mandanten zugeschnitten. Ziel ist es immer, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die nicht nur die Wegzugsbesteuerung minimieren, sondern auch das Vermögen nachhaltig schützen und vergrößern. Das macht die Unternehmensberatung zum kompetenten Ansprechpartner für alle Menschen, die ihre Geschäftsaktivitäten und ihr Vermögen international diversifizieren möchten.

Legale Wege zur Umgehung der Wegzugsbesteuerung

„Es gibt verschiedene legale Wege, eine mögliche Wegzugsbesteuerung zu umgehen“, sagt Sebastian Weißschnur von Globale Finanzstrategen. „Für Unternehmer und Investoren, die in ein anderes Land innerhalb der Europäischen Union auswandern möchten, kann ein Stundungsverfahren interessant werden.“ Eine andere Möglichkeit besteht darin, über das operativ tätige Unternehmen eine GmbH & Co. KG zu gründen. Diese muss allerdings mindestens fünf Prozent des Gesamtumsatzes der Tochter-GmbH selbst bilanzieren. Der Eigentümer der Holding bleibt hier ebenfalls beschränkt steuerpflichtig.

Auch für Unternehmer, die in ein Land ohne Doppelbesteuerungsabkommen umziehen möchten, gibt es Strategien, um die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. So kann der Unternehmer beispielsweise über seine operativ tätige Kapitalgesellschaft eine leere GmbH & Co. KG gründen, die keine eigenen Umsätze bilanzieren muss. Der Eigentümer der Holding bleibt beschränkt steuerpflichtig. Ferner besteht die Möglichkeit, Unternehmensanteile an eine Familienstiftung zu übertragen, wodurch der Unternehmer als natürliche Person keine Anteile mehr hält und folglich steuerfrei auswandern kann.

So profitieren Unternehmer von Steuervergünstigungen und Sonderregelungen

In manchen Fällen lässt sich die Wegzugsbesteuerung auch durch eine Aufteilung von Unternehmen und Vermögenswerten auf einzelne Familienangehörige oder mehrere Gesellschaften verringern. Dadurch können stille Reserven aufgeteilt und die Steuerlast reduziert werden. Zudem ist es möglich, die Vermögenswerte schrittweise über einen längeren Zeitraum zu verlagern, um die Wegzugsbesteuerung zu reduzieren.

In einigen Ländern gibt es außerdem Steuervergünstigungen für bestimmte Branchen oder Investitionen, die Unternehmer und Investoren nutzen können, um die Wegzugsbesteuerung zu minimieren. Auch Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen wie Rentner oder Expatriates können eine Möglichkeit sein, um von Steuervergünstigungen zu profitieren.

Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmer und Investoren

Die Unternehmensberatung Globale Finanzstrategen bietet Unternehmern und Investoren, die unsicher sind, welche Strategie zur Reduzierung der Wegzugsbesteuerung für sie am besten geeignet ist, eine maßgeschneiderte Beratung aus der Adlerperspektive. Das Thema wird dabei nicht isoliert, sondern stets im Kontext der gesamten wirtschaftlichen Situation betrachtet. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatern und Juristen wird die Ausgangslage des Mandanten in Deutschland analysiert, seine Ziele für die Zukunft definiert und potenzielle Szenarien für eine Auswanderung ausführlich durchgespielt. Auf Grundlage dieser Informationen werden anschließend verschiedene Optionen gegenübergestellt und deren Konsequenzen analysiert. Dank ihres globalen Netzwerks ist die Unternehmensberatung dazu in der Lage, individuelle Lösungen zu entwickeln, die präzise auf die rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten in den Zielländern abgestimmt sind.

Sobald eine passende Strategie festgelegt wurde, unterstützen Sebastian Weißschnur und sein Team ihre Mandanten bei der schrittweisen Umsetzung. Dabei arbeiten sie mit handverlesenen Spezialisten in den Zielländern zusammen, die bestens mit den lokalen Gegebenheiten vertraut sind. „Unser Ziel ist es, nicht einfach nur Unternehmensberater zu sein“, sagt Sebastian Weißschnur abschließend. „Vielmehr sehen wir uns als Wegbegleiter für den Erfolg unserer Mandanten, der ihnen dabei hilft, ihr Geschäft und ihr Vermögen international zu diversifizieren, sodass sie ihre Zukunft stabil und sicher gestalten können.“

Sie wollen sich vor möglichen staatlichen Eingriffen in Ihr Vermögen schützen und mit maßgeschneiderten Strategien in neue dynamische Märkte investieren? Dann melden Sie sich jetzt bei der Unternehmensberatung "Globale Finanzstrategen" und buchen Sie Ihr kostenfreies 1:1-Kompassgespräch! Wollen Sie bereits vorab mehr erfahren, können Sie sich außerdem für das kostenfreie Live-Webinar registrieren und das neue Buch "GLOBALER KAPITALSCHUTZ" vorbestellen.

Original-Content von: Globale Finanzstrategen, übermittelt durch news aktuell