Kollege KI? Am Praxisbeispiel Immobilienmakler zeigt Simpli.immo, was Unternehmen wirklich von künstlicher Intelligenz erwarten dürfen

Bielefeld (ots)

Die künstliche Intelligenz hat die Wirtschaft erreicht, doch in vielen Unternehmen bleibt sie weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Während KI längst Texte schreibt, Gespräche führt oder Daten auswertet, wird sie oft nur punktuell genutzt. Häufig fehlt eine Strategie, manchmal auch das Verständnis dafür, wo die Technologie tatsächlich hilft und wo sie an ihre Grenzen stößt. Das Ergebnis ist ein KI-Paradox: Obwohl 8 von 10 Unternehmen KI als wichtigste Zukunftstechnologie sehen, nutzt sie nur etwa jedes dritte.

„KI ist heute schon einsatzbereit, aber sie wird noch zu zaghaft eingesetzt“, sagt Dennis Melson, Experte für digitale Unternehmensprozesse. Seine Botschaft: KI ist kein Risiko, sondern ein Werkzeug – wenn man weiß, wie man sie richtig einbindet.

Dieser Beitrag erklärt, welche Aufgaben KI schon heute zuverlässig übernehmen kann, was oft übersehen wird und wo weiterhin Menschen gefragt sind.

Das KI-Paradox: Hohe Erwartungen, geringe Nutzung

Die Zahlen aus der aktuellen Bitkom-Studie 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. Dennoch bleibt ein Großteil der Unternehmen zurück. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von rechtlichen Unsicherheiten (53 Prozent) über fehlendes technisches Know-how (53 Prozent) bis hin zu mangelnden personellen Ressourcen (51 Prozent).

Das eigentliche Problem liegt jedoch tiefer. Viele Unternehmen machen bei der Einführung von KI drei grundlegende Fehler:

Technologie-First statt Prozess-First: Es wird eine Software eingekauft, ohne den zugrundeliegenden Prozess ganzheitlich zu betrachten. Die Technologie wird über den Prozess gestülpt, anstatt den Prozess mit Hilfe der Technologie neu zu denken. Insellösungen statt Integration: KI wird für einzelne, isolierte Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel zur reinen Textgenerierung. Das volle Potenzial entfaltet sich aber erst, wenn KI ganze Prozessketten verbindet und externe Abhängigkeiten integriert. Fehlende Erfolgsmessung: Der Return on Investment (ROI) von KI-Initiativen wird oft nicht oder nur unzureichend gemessen. Ohne klare Kennzahlen lässt sich der Erfolg nicht bewerten und die strategische Weiterentwicklung wird unmöglich.

Wie eine erfolgreiche, prozessorientierte KI-Integration in der Praxis aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus einer Branche, die für ihre traditionellen Abläufe bekannt ist: der Immobilienwirtschaft.

Praxisbeispiel: Eine KI-First-Strategie in der Immobilienbranche

Ein erfolgreicher Immobilienmakler steht vor Herausforderungen, die viele Unternehmer kennen: ein hohes Anfragevolumen, die Erwartung ständiger Erreichbarkeit und externe Abhängigkeiten, die den Geschäftsabschluss verzögern oder gefährden können.

Typische Herausforderungen sind unter anderem:

Ein Großteil der Anfragen geht außerhalb klassischer Geschäftszeiten ein.

Der erste Kundenkontakt ist zeitkritisch und entscheidet maßgeblich über den weiteren Verlauf.

Finanzierungsprozesse bei externen Partnern führen häufig zu langen Wartezeiten und Unsicherheit.

Ein Immobilienmakler aus dem Sauerland kannte diese Situation aus eigener Erfahrung. Verzögerte Rückmeldungen und langwierige Abstimmungen führten immer wieder dazu, dass Interessenten absprangen oder Abschlüsse scheiterten.

Die Lösung: Ein ganzheitlicher, KI-gestützer Prozess

Statt eine weitere Insellösung einzuführen, wurde der gesamte Verkaufsprozess neu gedacht. Im Zentrum steht ein KI-gestützter Ablauf, der Anfragen sofort verarbeitet, erste Informationen klärt und qualifizierte Gesprächstermine koordiniert. Der persönliche Kontakt findet erst dann statt, wenn echtes Interesse und konkrete Voraussetzungen vorliegen. So konzentriert sich der Makler auf relevante Gespräche, während zeitintensive Routineaufgaben automatisiert im Hintergrund laufen.

Parallel dazu werden externe Abhängigkeiten systematisch in den Prozess eingebunden. Bereits frühzeitig wird geprüft, welche Interessenten nicht nur Kaufabsicht zeigen, sondern auch realistisch in der Lage sind, einen Abschluss zu realisieren. Dadurch entsteht Planungssicherheit, lange Wartezeiten entfallen und Entscheidungen können schneller und fundierter getroffen werden.

Die Effekte dieser Neustrukturierung sind messbar: Der manuelle Aufwand sinkt deutlich, Abschlussquoten steigen durch schnelle Reaktion im Erstkontakt, externe Prozesse werden beschleunigt und das Geschäftsvolumen wächst – bei gleichzeitig geringerem Zeitaufwand. Der gesamte Ablauf wird transparenter, effizienter und besser steuerbar.

Was andere Branchen daraus lernen können

Das Beispiel verdeutlicht weniger eine branchenspezifische Lösung als vielmehr eine grundsätzliche Herangehensweise an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Entscheidend ist, Prozesse vom Kunden aus zu denken, Engpässe konsequent zu identifizieren und Technologie gezielt dort einzusetzen, wo sie Geschwindigkeit, Klarheit und Verlässlichkeit schafft. KI entfaltet ihren größten Nutzen nicht als isoliertes Werkzeug, sondern als verbindendes Element innerhalb komplexer Abläufe – insbesondere dann, wenn interne Prozesse und externe Abhängigkeiten zusammenspielen.

Ausblick: KI als Werkzeug, nicht als Risiko

Die größte Herausforderung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in ihrer Einordnung. KI ersetzt keine Menschen, sondern entlastet sie von repetitiven Aufgaben und schafft Transparenz in komplexen Abläufen. Erfolgreiche KI-Integration ist daher weniger eine Frage einzelner Tools als das Ergebnis einer klaren Strategie, die den gesamten Prozess in den Mittelpunkt stellt. Unternehmen, die KI ganzheitlich und zielgerichtet einsetzen, steigern nicht nur ihre Effizienz, sondern sichern sich langfristige Wettbewerbsvorteile in einer zunehmend digitalen Wirtschaft.

Über Simpli:

Dennis Melson und Tim Hoppe sind die Geschäftsführer der Simpli GmbH. Mit simpli.immo haben sie eine KI-gestützte Vertriebs- und Finanzierungsplattform speziell für Immobilienmakler entwickelt, die Verkaufsprozesse strukturiert, Interessentenverluste minimiert und Abschlüsse beschleunigt. Mit ihrer Marke Simpli.bot treiben sie KI-basierte Vertriebsprozesse und KI-Vertriebsmitarbeiter voran. Weitere Informationen: www.simpli.immo und unter https://simpli.bot/

Original-Content von: Simpli GmbH, übermittelt durch news aktuell