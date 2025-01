Simpli GmbH

Die größte Revolution im Vertrieb – So ermöglicht die KI-Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot lokalen und mittelständischen Unternehmen einen Quantensprung bei den Verkaufszahlen

Kein Lead geht verloren, kein Interessent wird enttäuscht und die Arbeit übernimmt ein Mitarbeiter, der auch mitten in der Nacht, an Feiertagen und zu stressigen Stoßzeiten unermüdlich bei der Sache bleibt. Was für viele Unternehmen wie ein Traum klingt, ist längst Realität, denn als Gründer der Simpli GmbH haben Tim Hoppe und Dennis Melson mit Eva eine KI-Vertriebsmitarbeiterin geschaffen, die alle anstehenden Aufgaben schnell, zuverlässig und effizient erledigt. Wie die KI von Simpli.bot die Vertriebsprozesse verändert und dabei die größten Probleme des Vertriebs langfristig löst, erfahren Sie hier.

Die langsame Reaktion ihrer Vertriebsabteilung kostet Unternehmen bares Geld, denn Statistiken belegen, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit um 800 Prozent höher liegt, wenn eine Anfrage innerhalb von fünf Minuten beantwortet wird, als wenn es erst in Minute sechs zu einer Antwort kommt. Das zu wissen, ist für die Vertriebsmitarbeiter sicherlich interessant, doch in der Realität sind sie kaum dazu in der Lage, das Zeitlimit permanent einzuhalten. Sie sind damit beschäftigt, endlos lange Leadlisten abzutelefonieren, müssen Follow-ups oft schon nach dem ersten Versuch aufgeben und vergessen im stressigen Arbeitsalltag immer wieder, Interessenten an Termine zu erinnern. Damit steigt zwangsläufig die No-Show-Rate und ein großer Teil der Leads und Antworten geht für das Unternehmen verloren. Mit mehr Vertrieblern ließen sich die Probleme sicherlich in den Griff bekommen, doch die sind nicht nur schwer zu finden, sondern auch mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Könnte KI für die Unternehmen eine Lösung sein? „Tatsächlich haben viele lokale und mittelständische Unternehmen KI längst für sich entdeckt. Sie nutzen KI-Chatbots, die häufig auftretende Fragen beantworten, um den Vertrieb ein wenig zu entlasten“, sagt Tim Hoppe, Gründer und Geschäftsführer der Simpli GmbH. „Mit generischen KI-Chatbots ändert sich aber nichts Grundlegendes und so bleibt die Conversion Rate auf einem unnötig niedrigen Stand.“

„Wer eine echte Revolution im Vertrieb starten möchte, braucht eine KI, die wirklich selbstständig arbeitet und den Prozess versteht, der zum Abschluss führt“, fügt sein Geschäftspartner Dennis Melson hinzu. „Wir reden über eine KI, die den Aufwand um 90 Prozent senkt und sich an die spezifischen Bedingungen im jeweiligen Unternehmen perfekt anpassen lässt.“ Die KI-Experten von Simpli.bot haben mit Eva eine solche KI-Vertriebsmitarbeiterin geschaffen und zeigen lokalen und mittelständischen Unternehmen, die kontinuierlich Kundenanfragen erhalten, einen Weg, mit dem sich von der Kontaktierung, der Qualifizierung und der Terminierung über die Durchführung von Follow-ups bis zum Abschluss und dem folgenden Feedback Management alles automatisiert abdecken lässt, was im Vertriebsprozess wichtig ist. Dabei bietet das Team von Simpli.bot maßgeschneiderte Vertriebslösungen, die zu einer höheren Conversion Rate und zu steigender Kundenzufriedenheit führen. Mehrere hundert Unternehmen profitieren bereits von der umfassend trainierten und individuell angepassten KI-Vertriebsmitarbeiterin.

Blitzschnell und konsequent: Was Eva von Simpli.bot leistet

„Wenn Unternehmen über KI-gestützte Prozesse nachdenken, haben sie meist den Fachkräftemangel im Sinn“, erzählt Tim Hoppe. „Die Vorteile liegen in dieser Hinsicht natürlich auf der Hand, denn die ständige Suche nach neuen Vertriebsmitarbeitern bindet erhebliche Ressourcen, zumal die Fluktuation in diesem Bereich recht hoch ausfällt. Unsere KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva hat zudem den offensichtlichen Vorzug, dass sie 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Einsatz ist: Sie braucht keine Pause, meldet sich niemals krank und kommt auch nicht zu spät. Die wahre Revolution, die unsere KI im Vertrieb auslöst, findet aber dort statt, wo es um die Qualität geht.“

Es beginnt damit, dass die KI-Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot eine zuverlässig schnelle Reaktion zeigt. Im Vertrieb ist das entscheidend, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss in den ersten fünf Minuten nach einer Anfrage ungleich höher ist als ab der sechsten Minute. Es ist unrealistisch, dass ein menschlicher Mitarbeiter innerhalb dieser Zeit tatsächlich Kontakt aufnimmt, weshalb sich viele potenzielle Kunden bereits wieder anderen Angeboten zuwenden oder das Interesse am Kauf bereits wieder zum größten Teil verloren haben. Eva reagiert grundsätzlich sofort und vermeidet damit, dass Leads schon am Beginn des Verkaufsprozesses verloren gehen.

Mit dem ersten Kontakt ist die Sache natürlich noch nicht über die Bühne gegangen. Bei achtzig Prozent aller Abschlüsse werden sogar mindestens fünf Follow-ups benötigt. Aus statistischen Erhebungen wissen wir aber, dass 44 Prozent der Vertriebler schon nach dem ersten Versuch aufgeben. Der KI-Mitarbeiter wird dagegen dranbleiben, bis der Abschluss steht. Er qualifiziert und terminiert verlässlich, betreibt ein proaktives Absagen-Management, um den Kunden erneut an Bord zu holen, und sorgt nach dem Abschluss für eine positive Google-Bewertung. „Wenn wir bedenken, dass 73 Prozent aller Leads niemals von einem menschlichen Mitarbeiter kontaktiert werden, können wir uns leicht vorstellen, welche revolutionäre Umwälzung unsere KI für den Vertrieb bedeutet“, betont Dennis Melson. „Die Vertriebsmitarbeiterin stellt hingegen konsequent sicher, dass kein Lead unbearbeitet bleibt, jede Anfrage beantwortet wird und kein Umsatz verloren geht.“

Die KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva von Simpli.bot schafft Freiräume in den Unternehmen

„Es gibt aufseiten der Unternehmen immer wieder Bedenken, ob eine KI-gestützte Kommunikation bei den Kunden nicht zu Irritationen führt, und dieser Gedanke ist bis zu einem gewissen Punkt durchaus nachvollziehbar“, erklärt Tim Hoppe. „Tatsache ist aber auch, dass 90 Prozent der Kunden Chat- oder Textnachrichten gegenüber Telefonaten vorziehen, und Interessenten, die solche Möglichkeiten nicht vorfinden, verzichten häufig ganz auf einen Kontakt.“ Das Team Simpli.bot hat sich vorgenommen, drastische Veränderungen im Vertrieb anzustoßen. Das bedeutet aber nicht, dass die menschlichen Vertriebler überflüssig werden, vielmehr befreit sie die KI von lästigen Aufgaben. Sie müssen sich nicht mehr mit dem Abtelefonieren von Leadlisten oder Terminerinnerungen befassen, sondern können sich ganz auf terminierte, persönliche Verkaufsgespräche mit gut qualifizierten Käufern konzentrieren. „Im Vertrieb steckt ein ungeheures Potenzial, das bisher in vielen Unternehmen ungenutzt bleibt“, sagt Dennis Melson abschließend. „Mit unserer KI-Mitarbeiterin schaffen wir Ergebnisse, die bislang niemand für möglich gehalten hat.“

