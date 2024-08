Sonne-am-Haus.de

Wetter- und sonnengeschützter Garten-Genuss

Großefehn (ots)

Mit Sonne-am-Haus.de zum geschützten Wohlfühlort

Sommer bedeutet Sonne, Abkühlung im Pool, Entspannung und vor allem Zeit im Freien. Um dann den eigenen Garten bei jedem Wetter genießen zu können, gibt es Terrassenüberdachungen: Flach- oder Lamellendächer. Sie erschaffen einen eleganten, idyllischen Bereich im eigenen Garten - vor Sonne ebenso geschützt wie vor plötzlichen Regenschauern. Das Online-Portal Sonne-am-Haus.de unterstützt Gartenfreunde dabei, ihr perfektes Dach zu finden, von der Planung im 3D-Konfigurator bis zur Umsetzung durch einen qualifizierten Montagebetrieb.

Grillen, entspannen, lesen, Zeit mit Freunden und Familie verbringen - alles perfekt im Garten. Um nicht plötzlich von Regen überrascht zu werden (und die Gartenmöbel schützen zu müssen), eignen sich stilvolle, geradlinige und verglaste Flachdächer. Auch das Lamellendach hält trocken: Dank hochwertiger Wetterautomatik (Regenwächter) schließen sich die bis 135 Grad drehbaren Lamellen in wenigen Sekunden. So lässt sich ein Schauer einfach aussitzen. Bei Sonnenschein ist der Platz unter dem geöffneten Dach ein lichtdurchfluteter und luftiger Wohlfühlort - die extrabreiten Lamellen lassen besonders viel Sonne durch. Wenn es etwas schattiger gewünscht ist, lassen sich die Lamellen per Fernbedienung oder Smart-Home-Anbindung schließen.

Das verglaste Flachdach wird mit elektrischen Markisen zum Sonnenschutz. Auch eine Verwendung als Poolüberdachung ist möglich, um beispielsweise den Pool vor Verunreinigungen und die Wasserfreunde vor der Sonne zu schützen.

Das Online-Portal Sonne-am-Haus.de ermöglicht es Gartenbesitzern, einfach und schnell eine Dachfläche zu planen und hilft bei der Suche nach qualifizierten Profi-Montagebetrieben für die Umsetzung. Inspirierende Fotoserien zeigen die gestalterische Bandbreite der hellen Wohlfühlorte. Mit dem einfach bedienbaren 3D-Konfigurator entsteht bequem zuhause am eigenen Bildschirm die Vision für eine individuelle Lösung - konkret mit Details wie Abmessungen, Dachform, Einbauelementen und Beschattungsoptionen. So wird der überdachte Bereich zum wettergeschützten Ort oder steht als sonnendurchflutetes Outdoor-Paradies bereit.

Lamellendach und Flachdach in Kombination

Das Lamellendach und das Flachdach lassen sich zu einem einzigartigen Überdachungssystem kombinieren. Durch die modulare Bauweise lassen sich die Dächer ganz einfach miteinander verbinden und fügen sich durch das geradlinige Design harmonisch in die Architektur von Haus und Garten ein - in der Breite sind bei der Flachdach- und Lamellendach-Kombination keine Grenzen gesetzt.

Mehr Infos unter Sonne-am-Haus.de.

