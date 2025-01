Vortex Companies

Vortex Companies erwirbt den Innovator für grabenlose Sanierung und UV-Anlagen ETECAS UG

Houston (ots/PRNewswire)

Die Akquisition stärkt die internen Fertigungskapazitäten von Vortex und erweitert die globalen Lösungen für grabenlose Sanierung

The Vortex Companies, LLC (Vortex) gab heute die Übernahme von ETECAS UG (ETECAS) bekannt, einem in Deutschland ansässigen Marktführer für grabenlose Sanierung und UV-Härtungsgeräte. ETECAS mit Hauptsitz in Dietmannsried, Deutschland, ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochmodernen Geräten und UV-Härtungssystemen für die grabenlose Rohrsanierung spezialisiert. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Lieferung schlüsselfertiger UV-Technologielösungen auf der ganzen Welt stärkt diese strategische Akquisition die Mission von Vortex, seine internen Fertigungskapazitäten für umfassende UV-Lösungen zu erweitern.

„In den letzten Jahren hat Vortex große Anstrengungen unternommen, um ein Gesamtpaket an UV-Lösungen zur Unterstützung des Marktes zu entwickeln. „ETECAS wird dazu beitragen, unserem Team unübertroffenes Produktwissen und Unterstützung zur Verfügung zu stellen", sagte Mike Vellano, CEO von Vortex Companies. „Während Vortex weiterhin Partnerschaften mit anderen Anbietern von UV-Technologie eingeht, trägt ETECAS dazu bei, unseren Gesamtlösungsansatz auf dem Markt zu stärken."

ETECAS wurde 2011 gegründet und ist ein Pionier im Bereich der Innovation von grabenlosen Geräten, der zahlreiche Fortschritte in der UV-Härtungstechnologie vorantreibt. „Wenn ich persönlich über meine Beiträge zur Rohrsanierungsbranche in den letzten zwanzig Jahren nachdenke, bin ich stolz darauf, mit Vortex zusammenzuarbeiten, dessen Ressourcen und Fachwissen uns dabei helfen können, die Innovation auf dem UV-Markt weiter voranzutreiben", sagte Alexander Spies, Gründer und CEO von ETECAS. „Diese Reise war unglaublich erfüllend und ich freue mich darauf, dieses aufregende neue Kapitel als Teil von Vortex zu beginnen."

„Die Suche nach Brancheninnovatoren wie Alex ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum der Vortex UV-Plattform", fügte Quin Breland, SVP Shared Services bei Vortex, hinzu. „Das passt sehr gut zu uns, da wir die technische Expertise und die Fertigungskapazitäten von ETECAS mit der Fähigkeit von Vortex kombinieren werden, eine End-to-End-UV-CIPP-Lösung auf den Markt zu bringen."

Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu Vortex

The Vortex Companies ist ein führender Anbieter fortschrittlicher grabenloser Wasser- und Abwassertechnologien und bietet schlüsselfertige Dienstleistungen zur kosteneffizienten Erneuerung der kommunalen, industriellen und gewerblichen Infrastruktur. Vortex bietet zusammen mit seinen Partnern das vielfältigste Portfolio an Technologieplattformen in der Branche. Dazu gehören Materialien für die Sanierung von Schächten und Rohren, Polymerbeschichtungen, CIPP-Liner und -Harze, Kanalroboter-Systeme und Hochgeschwindigkeits-Abflussreinigungswerkzeuge. Kunden können so die für ihr System am besten geeignete Lösung auswählen.

Vortex ist weltweit an 25 Standorten tätig und konzentriert sich weiterhin auf seine Vision, ein breites Spektrum an branchenführenden, kostengünstigen Lösungen für die grabenlose Erneuerung der Infrastruktur zu erweitern und bereitzustellen, die von erfahrenem und geschultem Personal unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.vortexcompanies.com.

Informationen zu ETECAS ETECAS ist eine „One-Source-Solution", wenn es um UV-Technologie geht, und bietet Elektronik, Software, Steuerungstechnik, Visualisierung und Mechanik im Bereich der grabenlosen Rohrsanierung. Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von UV-Härtungssystemen für die grabenlose Kanalsanierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.etecas.net.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588411/Etecas_2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vortex-companies-erwirbt-den-innovator-fur-grabenlose-sanierung-und-uv-anlagen-etecas-ug-302341003.html

Original-Content von: Vortex Companies, übermittelt durch news aktuell