Mehr Sicherheit für Ihre Altersvorsorge: So schützt Finanziege Ihr Vermögen vor Risiken – und vermehrt es kontrolliert

Staufenberg (ots)

Noch immer leben in Deutschland zu viele Menschen von Gehalt zu Gehalt – ein Missstand, der gerade in unsicheren Zeiten erhebliche Risiken birgt. So ist ein finanzielles Polster ebenso wichtig wie dessen nachhaltige Absicherung. Finanziege bietet hierzu individuelle Lösungen, um das eigene Vermögen wirksam zu schützen und es gezielt auszubauen. Wie das im Detail funktioniert, erfahren Sie hier.

Die Unsicherheiten der modernen Wirtschaftslage und die Vielfalt an Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt stellen nicht wenige Menschen vor große Herausforderungen: Zwar möchten sie ihr Vermögen sichern und gewinnbringend anlegen, doch der Dschungel aus Finanzprodukten und Investmentoptionen ist oftmals zu unübersichtlich und kompliziert. Wer sich nicht umfassend informiert oder auf unseriöse Angebote hereinfällt, riskiert zudem langfristig finanzielle Verluste. "Viele unserer Kunden kommen zu uns, weil sie sich in der komplexen Finanzwelt verloren fühlen und endlich eine transparente und nachhaltige Lösung für ihren Vermögensaufbau suchen", berichtet Vincent Vannuys, Inhaber von Finanziege. "Falsche Entscheidungen können hier schließlich schwerwiegende Konsequenzen haben, weshalb eine fundierte Beratung unerlässlich ist."

"Mit einem langfristigen Investitionsansatz und fundierten Analysen helfen wir unseren Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen und nachhaltige Vermögenswerte aufzubauen", fügt der erfahrene Finanzberater hinzu. Finanziege konzentriert sich hierbei auf eine transparente und persönliche Betreuung, die speziell auf die Bedürfnisse junger Menschen ab 25 Jahren zugeschnitten ist. So hat das Team rund um Vincent Vannuys auf Basis eines digitalen Ansatzes und einer verständlichen Finanzberatung bereits zahlreichen Kunden geholfen, ihre finanzielle Zukunft erfolgreich zu gestalten. Durch den Einsatz moderner Technologien und einer umfassenden Analyse der individuellen Ist-Situation erhalten Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die langfristig Bestand haben und dabei helfen, finanzielle Risiken zu minimieren.

Transparenter Einstieg und individuelle Betreuung: Was Kunden bei der Zusammenarbeit mit Finanziege erwartet

Grundsätzlich können sich Interessenten über verschiedene Kanäle wie die Unternehmenswebsite, Instagram oder Werbeanzeigen direkt an Finanziege wenden. Daraufhin melden sich die Finanzexperten für ein kurzes, unverbindliches Vorgespräch von 15 bis 20 Minuten, in dem die individuellen Ziele und Vorstellungen besprochen werden. Anschließend folgt ein kostenfreier Beratungstermin mit einem spezialisierten Finanzexperten, dessen Inhalt je nach Thema individuell angepasst wird. Innerhalb von 45 bis 60 Minuten werden hierbei bereits erste Optimierungsansätze präsentiert, sodass potenzielle Kunden eine fundierte Entscheidung zur Zusammenarbeit treffen können.

Nach Beginn der aktiven Zusammenarbeit prüft Finanziege unter anderem bestehende Rentenansprüche, Depots, Immobilien und sonstige Anlagen und erstellt darauf aufbauend eine umfassende Auswertung. Ziel hiervon ist es, eine klare Vorstellung der finanziellen Möglichkeiten zu erhalten und realistische Ziele für den Ruhestand zu definieren. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Finanziege so ein maßgeschneidertes Konzept, das nicht nur auf deren Wünsche und Ziele abgestimmt ist, sondern auch ihre Risikobereitschaft berücksichtigt. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, Investitionen aus dem Bruttoeinkommen zu maximieren und die Netto-Investition so gering wie möglich zu halten. Ist das Konzept erstellt, begleitet Finanziege jeden Kunden durch die Umsetzung und sorgt mit regelmäßigen Überprüfungen für eine kontinuierliche Anpassung an veränderte Gegebenheiten.

Wie Finanziege die bestmöglichen Resultate sicherstellt – und worin sich das Angebot von dem anderer Dienstleister unterscheidet

Bei Finanziege steht ein langfristiger Investitionsansatz stets im Mittelpunkt: Mithilfe wissenschaftlicher Gutachten werden finanzmathematische Analysen der Finanzprodukte durchgeführt und verschiedene Optionen verglichen – so können fundierte Empfehlungen ausgesprochen werden. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die regelmäßige Teamprüfung aller Kundenfälle: "Zehn Augen sehen mehr als zwei", lautet dabei das Prinzip von Vincent Vannuys. Dadurch lassen sich erhebliche Verbesserungspotenziale identifizieren – oftmals führt allein der Wechsel zu kosteneffizienteren Produkten zu Einsparungen im sechsstelligen Bereich für den Ruhestand.

Letztendlich unterscheidet sich Finanziege von anderen Anbietern vor allem durch eine 100-prozentige digitale Ausrichtung und Nahbarkeit. Während viele Anbieter auf aggressive Vertriebsmethoden setzen, legt das Team rund um Vincent Vannuys zudem größten Wert auf ethische und moralische Werte. So rekrutiert das Unternehmen neue Mitarbeiter nicht etwa nur nach Fachkompetenz, sondern auch nach persönlichen Werten. Die Beratung erfolgt daher immer äußerst authentisch und verständlich und vermittelt das finanzielle Wissen greifbar – ganz ohne Fachchinesisch. Finanziege präsentiert sich dabei jung, dynamisch sowie digital und hebt sich damit deutlich von traditionellen, oft schwer zugänglichen Investmentberatern ab.

