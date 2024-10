Global Education (GEDU)

GBS Malta eröffnet bahnbrechenden neuen Campus

London (ots/PRNewswire)

GBS Malta, ein stolzes Mitglied von Global Education (GEDU), hat einen hochmodernen Campus im pulsierenden Zentrum von San Ġiljan eröffnet und läutet damit eine neue Ära für das Lernen und das Campusleben in Malta ein.

Der maltesische Minister für Bildung, Jugend, Forschung und Innovation, Dr. Clifton Grima, MP, erklärte:

„Als Land mögen wir (Regierung und Opposition) über viele Dinge streiten, aber zu bestimmten Anlässen kommen wir zusammen, weil wir wissen und verstehen, dass Einigkeit für Stabilität sorgt und aus Stabilität Potenzial erwächst."

Der maltesische Schattenminister für Bildung und Handel, Justin Schembri, MP, ergänzte:

„Die Einrichtung dieses Campus ist ein Beweis für das Engagement der GBS, eine zugängliche, hochwertige Ausbildung anzubieten, die den Studierenden das Wissen und die Fähigkeiten vermittelt, die sie benötigen, um auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein."

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von GEDU, Professor Ray Lloyd, bezeichnete die Eröffnung des Campus als bedeutenden Schritt nach vorn.

„Unsere Aufgabe ist es, das Leben durch Bildung zu verändern und den Studierenden die Werkzeuge, Ressourcen und Möglichkeiten zu geben, die sie brauchen, um in einer sich kontinuierlich verändernden Welt erfolgreich zu sein", so Professor Lloyd.

„Dieser neue Campus ist eine bedeutende Investition und während wir weiter wachsen, wird GBS Malta eine Schlüsselrolle in unserer globalen Strategie einnehmen und eine lebendige Lernumgebung schaffen, die es den Studierenden ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und positive Veränderungen in ihren Communities anzustoßen.

Diese Investition hat der regionalen Wirtschaft durch die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen bereits Impulse gegeben und wird die maltesische Wirtschaft auch in den kommenden Jahren durch weitere Arbeitsplätze und mehr Studierende ankurbeln, die ihr Geld im lokalen Handel ausgeben."

Für Allen Lofaro, Director of Operations bei GBS Malta, stellt der neue Campus für die Organisation einen entscheidenden Wandel dar.

„Bei GBS Malta legen wir großen Wert auf den Erfolg unserer Schüler, indem wir ihnen erstklassige Einrichtungen und Ressourcen zur Verfügung stellen, damit sie sich sowohl akademisch als auch persönlich weiterentwickeln können", erklärte Herr Lofaro.

„Dieser neue Campus bietet voll ausgestattete ‚Smart Classrooms', eine moderne Bibliothek, ein Computerlabor und lebendige Sozialräume, die unseren Studenten die bestmögliche Umgebung zum Lernen und für die Freizeitgestaltung bieten.

Wir freuen uns, diesen unglaublichen Standort zu eröffnen und unsere Mission fortzusetzen, Leben durch Bildung zu verändern."

Der Campus liegt im Zentrum von St. Julian's, in der Nähe der Busbahnhöfe Nord und Süd und ist somit leicht zu erreichen.

Wir laden Studieninteressierte und Partner ein, den neuen Campus der GBS Malta selbst zu erkunden und zu erfahren, wie wir die Zukunft der Bildung in Malta neu gestalten.

Besuchen Sie uns in St. Julian's oder erfahren Sie hier weitere Einzelheiten.

Informationen zu GEDU: Die Gruppe bietet eine Reihe von Bildungsangeboten an, darunter das gesamte Spektrum an Hochschulabschlüssen, Lehrstellen und Sprachschulen. Das Unternehmen ist in 12 Ländern tätig, darunter in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Saudi-Arabien und Australien. Ihr Portfolio deckt ein breites Spektrum an Fachgebieten ab und zeichnet sich dadurch aus, dass der Fokus sowohl auf den Anforderungen des Arbeitsmarkts als auch auf dem Erlebnis der Studierenden liegt, um den Wert für die Studierenden zu maximieren.

Informationen zu GBS Malta: GBS ist ein Anbieter von Hochschulbildung, der eine Reihe von branchenrelevanten Kursen an Standorten in Großbritannien, auf Malta und in den Vereinigten Arabischen Emiraten anbietet. In Zusammenarbeit mit mehreren führenden Hochschulanbietern bieten wir Grund- und Aufbaustudiengänge in den Bereichen Bankwesen, Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft, Gesundheitswesen und mehr an.

GBS HE Malta ist eine zugelassene Hochschuleinrichtung. Unsere Lizenz wurde genehmigt von unserer Aufsichtsbehörde, Malta Further & Higher Education Authority (MFHEA), einer unabhängigen, transparenten und internationalen Behörde. Unsere Kurse entsprechen dem Malta Qualifications Framework und dem European Qualification Framework.

