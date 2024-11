LiuGong

Erfolgreiche Durchführung der LiuGong 2024 Global Dealer Conference

Liuzhou, China (ots/PRNewswire)

LIUZHOU, China, 7. November 2024 /PRNewswire/ – Vom 6. bis 7. November 2024 fand in Liuzhou, Guangxi, am Hauptsitz des Unternehmens die Global Dealer Conference & 11•26 Global Customer Festival von LiuGong (000528.SZ) statt. Fast tausend Händlervertreter aus aller Welt kamen zusammen, um Branchentrends zu diskutieren, Erfolgsgeschichten auszutauschen und Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit zu erkunden.

Vor Ort wurden fast 200 Maschinen ausgestellt, die 8 Branchen und Arbeitsbedingungen abdeckten. Vor Ort wurden 50 innovative Produkte vorgestellt, die eine breite Palette von Ausrüstungen abdeckten, darunter Bergbaulader, Motorgrader, Rohrleger, Drehbohrgeräte, Hubarbeitsbühnen, Dual-Power-Maschinen usw. Diese Produkte zeigen die neuesten Errungenschaften von LiuGong im Bereich der technologischen Innovation und Diversifizierung. Die Bergbaulösungen von LiuGong, die auf jahrelanger Erfahrung beruhen, zogen mit ihrer beeindruckenden Größe und intelligenten Technologie die Aufmerksamkeit auf sich. Es wurden 50 elektrifizierte, umweltfreundliche Produkte ausgestellt, darunter Bagger, Grader und Planierraupen, die allesamt hervorragende Leistungen bei der Lärm- und Emissionsreduzierung sowie der Verbesserung der Energieeffizienz erbringen. Diese Produkte erfüllen nicht nur die weltweiten Umweltstandards, sondern sind auch mit der neuesten elektrischen Antriebstechnologie ausgestattet, was die bedeutenden Erfolge von LiuGong im Bereich Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung unterstreicht.

Auf der Konferenz stellte LiuGong seine neuen Radlader der T-Serie und Bagger der F-Serie vor, die sich durch intelligente Technologie und innovatives Design auszeichnen. Die F-Serie umfasst nun eine Reihe von Geräten von 1,7 bis 120 Tonnen, mit einer Vielzahl von Anbaugeräten und einer von 12 auf 70 Modelle erweiterten Produktpalette, was das kontinuierliche Engagement von LiuGong für Innovation und Produktdiversifizierung unterstreicht. Die neuen Lader der T-Serie bieten noch mehr Komfort und Kontrolle, eine höhere Zuverlässigkeit sowie einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Seit dem Start der Green Alliance-Initiative auf der Global Dealer Conference 2023 hat LiuGong durch die Unterstützung gemeinnütziger Projekte in Afrika ein starkes Engagement für grüne Entwicklung gezeigt. Im August dieses Jahres wurde die erste Phase des Brunnenprojekts erfolgreich abgeschlossen. Während der diesjährigen Konferenz hat LiuGong die Green Alliance weiter gestärkt, indem es vertiefende Vereinbarungen mit der Universitas Gadjah Mada in Indonesien, dem Beijing Institute of Technology und fünf Händlern und Kunden zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung unterzeichnete.

LiuGong ist bestrebt, umfassende Lösungen anzubieten. Neben den Baumaschinen hat LiuGong seine Produktpalette kontinuierlich erweitert und strategische neue Produkte wie Hubarbeitsbühnen, Gabelstapler, Zuckerrohrerntemaschinen, Traktoren, Kräne usw. eingeführt, die den Händlern weitere Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Darüber hinaus bietet LiuGong ein umfassendes Angebot an Kundendienstleistungen an, um den kontinuierlichen, stabilen Betrieb seiner Geräte zu gewährleisten und Händlern und Kunden ein sicheres Gefühl zu geben.

Auf der Konferenz unterzeichnete LiuGong Absichtserklärungen mit seinen Partnern und legte Ziele für das Jahr 2025 fest. Außerdem unterzeichneten Kundenvertreter strategische Partnerschaftsvereinbarungen mit LiuGong und festigten damit ihre Zusammenarbeit. LiuGong zeichnete außerdem herausragende Händler für ihren Beitrag zum weltweiten Wachstum des Unternehmens aus und bedankte sich für ihre Schlüsselrolle beim Erfolg von LiuGong sowie für ihren Enthusiasmus zur Vertiefung der zukünftigen Zusammenarbeit.

Für die ersten drei Quartale des Jahres 2024 meldete LiuGong einen Gesamtumsatz von 22,856 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 8,25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn erreichte 1,321 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 59,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In seiner Rede analysierte der Chairman und CEO von LiuGong, Zeng Guang'an, sowohl die makro- als auch die mikroökonomischen Bedingungen und hob den stetigen Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen von LiuGong hervor. Dies spiegelt den starken Einfluss der Marke LiuGong und ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt wider. Zeng betonte, dass LiuGong gemeinsam mit seinen Händlern und Partnern die Marktchancen weiter ausbauen und das Branchenwachstum vorantreiben wird.

