CARLSBERG FEIERT DIE RÜCKKEHR ZU DEN UEFA-NATIONALMANNSCHAFTSWETTBEWERBEN UND UNTERZEICHNET EINE NEUE LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFT

Copenhagen, Dänemark, 20. März 2025 (ots/PRNewswire)

Carlsberg hat einen neuen mehrjährigen Partnerschaftsvertrag mit der UEFA unterzeichnet und wird damit das offizielle Bier der UEFA-Nationalmannschaft

Der erste Wettbewerb im Rahmen der Förderung beginnt mit der Rückkehr der European Qualifiers im März 2025

Im Rahmen des Sponsorings profitiert Carlsberg von exklusiven Ausschankrechten bei der UEFA EURO 2028™, der UEFA Women's EURO 2029, der UEFA Futsal EURO™ und den UEFA Nations League Finals™.

Carlsberg und die UEFA haben heute eine langfristige Partnerschaft bekannt gegeben, die Carlsberg zum offiziellen Bier der UEFA-Fußballnationalmannschaft macht. Dazu gehören die UEFA EURO 2028™ und die UEFA Women's EURO 2029, die UEFA Nations League Finals™ und die UEFA Women's Nations League, die European Qualifiers der Männer und Frauen sowie die UEFA Futsal EURO™.

Mit der Rückkehr zu den European Qualifiers, dem ersten Wettbewerb im Rahmen des Sponsorings im März 2025, kehrt Carlsberg in die Königsklasse des europäischen Nationalmannschaftsfußballs zurück. Zuvor hatte Carlsberg von 1988 bis 2016 eine mehr als zwei Jahrzehnte währende Partnerschaft mit der UEFA unterhalten.

Damit setzt die dänische Brauerei ihr langjähriges Engagement in der Welt des Sports fort, das durch ihre 33-jährige Partnerschaft mit dem Liverpool Football Club deutlich wird. Während ihrer Zeit als treue Partner arbeiten der LFC und Carlsberg weiterhin Seite an Seite, um wirkungsvolle und aussagekräftige Kampagnen durchzuführen, die die glanzvolle Geschichte des Vereins feiern und vor allem den Fans einen besseren Zugang zum besten Fußball ermöglichen.

Im Rahmen des Sponsorings erhält Carlsberg die exklusiven Ausschankrechte bei der UEFA EURO 2028™, der UEFA Women's EURO 2029, der UEFA Futsal EURO™ und den UEFA Nations League Finals™. Außerdem wird Carlsberg bei allen anderen UEFA-Nationalmannschaftswettbewerben auf den Banden und bei Medieninterviews zu sehen sein.

Carlsberg, das offizielle Bier der UEFA-Nationalmannschaft, wird den Fußballfans im Laufe der Partnerschaft auch weiterhin einzigartige Erlebnisse bieten.

Die Liste der Wettbewerbe, die an der Transaktion beteiligt sind, umfasst:

• UEFA EURO 2028™

• UEFA Women's EURO 2029

• Finale der UEFA Nations League™ 2025, 2027, 2029

• UEFA Women's Nations League 2025-2030

• Europäische Qualifikationsrunde der Männer 2025-2029

• Europäische Qualifikationsrunde der Frauen 2028, 2029

• UEFA Futsal EURO™ 2026, 2030

Über die Partnerschaft sagte Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg: „Es ist ein Privileg für uns, das offizielle Bier der UEFA Fußball-Nationalmannschaft zu sein. Wir bei Carlsberg lieben es, Menschen Zugang zu den besten Erlebnissen zu verschaffen, und diese Partnerschaft ist eine großartige Gelegenheit für Carlsberg, Fans mit Zugang zu den besten Fußballspielen zu verschaffen.

Carlsberg und unser breites Biersortiment werden den Fans unvergessliche Erlebnisse bieten. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die wir auf vielen Ebenen unterstützen können, vom Frauenfußball über das Fanerlebnis bis hin zu unvergesslichen Momenten am Spieltag, um nur einige zu nennen. Carlsberg und Fußball sind ein gutes Team.

Der Sport ist in den Jahren, seit wir die UEFA EURO 1988 gesponsert haben, exponentiell gewachsen, und noch nie waren so viele Augen auf den Fußball gerichtet, insbesondere auf internationaler Ebene. Angesichts dieser spannenden Wettbewerbe können wir es kaum erwarten, sowohl im Frauen- als auch im Männerfußball weiter in diese Reise zu investieren."

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin kommentierte: „Carlsberg und die UEFA sind seit der UEFA EURO 1988 Partner, und wir freuen uns, dieses nächste Kapitel gemeinsam aufzuschlagen. Mit einem unglaublichen Aufgebot an europäischen Nationalmannschaftswettbewerben, die vor uns liegen, freuen wir uns darauf, den Fans das Spiel näher zu bringen und jeden Moment noch besonderer zu machen."

Über die Carlsberg-Gruppe:

Gegründet 1847 von dem Bierbrauer J.C. Jacobsen ist die Carlsberg-Gruppe eine der führenden Brauereigruppen der Welt mit einem attraktiven Portfolio an Bier- und anderen Getränkemarken. Mit über 37.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in mehr als 150 Märkten verfolgt die Gruppe das Ziel, für ein besseres Heute und Morgen zu brauen. Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften unterstützt diesen Zweck - und treibt die Bemühungen voran, Werte für die Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter carlsberggroup.com

