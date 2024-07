Keyline Industries

Keyline Industries - Die neue Dachmarke von Keyline S.p.A. mit Expansionsplänen in den Bereichen Automatisierung und Zugangslösungen

Conegliano, Italien (ots/PRNewswire)

Halbjahresausblick 2024, zwei italienische Übernahmen und eine unternehmerische Tradition seit 1770

Keyline wurde in den frühen 2000er Jahren von der Familie Bianchi übernommen, was einen wichtigen Meilenstein in ihrer Kontinuität und Tradition mit über 250 Jahren Erfahrung darstellt. Matteo Bianchi begann 1770 in seiner Werkstatt in Cibiana di Cadore mit der Herstellung seiner ersten schmiedeeisernen Schlüssel und gründete damit das weltweit älteste Familienunternehmen in dieser Branche. Heute wird die Tradition von der 8. Generation derselben Familie fortgeführt.

Der wichtigste Wendepunkt war in den 1980er Jahren, als Massimo Bianchi, der heutige Vorsitzende von Keyline Industries, zusammen mit seinem Vater Camillo den Silca UnoCode erfand. Dies war die erste computergesteuerte Schlüsselkopiermaschine der Welt. Nach dem Verkauf von Silca S.p.A. und dem Erwerb von Keyline setzte die Familie Bianchi die Tradition fort.

Der Hauptsitz befindet sich in Conegliano, in der nach Camillo Bianchi benannten Straße. Das Unternehmen war schon immer ein Vorreiter in Sachen Technologie und Innovation in der Sicherheitsbranche.

Mit den jüngsten Übernahmen im Jahr 2024 wird Keyline Industries zum führenden Hersteller von Schlüsseln, Schlüsselkopiermaschinen und Transpondern. Darüber hinaus wird Keyline Industries auch ein einzigartiger Hersteller von Industrieautomaten für die Sicherheitsindustrie und die Haus- und Gebäudeautomation sein – durch die Marken ACS und Allmatic.

Das 1989 in Belluno gegründete Unternehmen Allmatic wurde von der Familie Raineri übernommen. Heute ist Allmatic in über 50 Ländern vertreten und hat sich auf die Herstellung und Vermarktung von Produkten für die Hausautomation spezialisiert.

Die Geschäftseinheit ACS ermöglichte Keyline den Einstieg in das industrielle Marktsegment mit Maschinen für die Montage und Bearbeitung von Schlüsseln, Schlössern, Vorhängeschlössern und Zylindern.

Die Akquisitionen läuten eine neue Phase des Wachstums und der Entwicklung für Keyline Industries ein, indem es seine Kräfte mit strategischen Unternehmen bündelt. Mit den Übernahmen werden gemeinsame Herausforderungen angegangen und Synergien genutzt, die zu neuen Möglichkeiten auf dem Sicherheits- und Automatisierungsmarkt führen werden.

Die Gruppe verfügt über 2 Produktionsstätten in Venetien, 9 Handelsniederlassungen und mehr als 200 Mitarbeiter sowie ein zentrales F&E-Zentrum mit 40 Mitarbeitern.

Giacomo Alpago, Geschäftsführer von Keyline Industries, erklärte: „Dank dieser Übernahme erweitern wir unser Angebot und beschleunigen die Entwicklung in Richtung Digitalisierung und Integration unserer Produkte.

Wir werden in der Lage sein, strategische Investitionen in den Bereichen Sicherheit, Automatisierung und intelligente Zugangslösungen zu tätigen."

