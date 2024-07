flynas

flynas kündigt neue Direktflüge zwischen Berlin und Dschidda an

Berlin (ots)

flynas, die saudische Fluggesellschaft und führende Low-Cost-Airline im Nahen Osten, hat in Zusammenarbeit mit dem Air Connectivity Program (ACP) die Aufnahme von Direktflügen zwischen Berlin und Dschidda angekündigt. Die Verbindung wird dreimal pro Woche mit modernen und leisen Airbus A320neo durchgeführt. Die Hauptstadt wird damit das erste deutsche Ziel im stetig wachsenden Streckennetz der Airline.

Die 2007 gegründete Fluggesellschaft unterstützt damit die Vision 2030 Saudi-Arabiens, die eine verbesserte Luftverkehrsanbindung anstrebt und das Ziel verfolgt, das Königreich bis zum Ende des Jahrzehnts als globales Reise- und Tourismuszentrum mit mehr als 250 internationalen Reisezielen zu etablieren. Gleichzeitig fördert flynas die Ziele des Pilgrim Experience Program (PEP), das den Zugang zu den beiden Heiligen Moscheen in Mekka und Medina erleichtern und den religiösen Tourismus fördern möchte.

Der Erstflug vom King Abdulaziz International Airport in Dschidda zum Flughafen Berlin-Brandenburg ist für den 4. September 2024 geplant und soll den Zugang nach Saudi-Arabien erleichtern. Die Fluggesellschaft zielt dabei auch auf die muslimische Gemeinschaft in Deutschland und Europa, deren Nachfrage nach Pilgerreisen stetig gestiegen ist.

Dieses Wachstum steht im Einklang mit den Zielen der saudischen Luftfahrtstrategie, bis 2030 330 Millionen Passagiere zu befördern und 150 Millionen Touristen anzuziehen. flynas unterstützt diese Strategie durch starkes Wachstum und die Erschließung neuer Märkte.

Saudi-Arabien hat die Einreise für deutsche Staatsangehörige vereinfacht und bietet drei Visa-Optionen an. Neben dem eVisum, das mehrere Einreisen mit einer einjährigen Gültigkeit ermöglicht, gibt es das Visa on Arrival, das bei der Ankunft erworben werden kann und sowohl mehrfache als auch einmalige Einreisen ermöglicht, sowie das Transit-/Stopover-Visum. Letzteres erlaubt es Fluggästen, die in Saudi-Arabien umsteigen, bis zu 96 Stunden im Land zu bleiben, während dieser Zeit können sie auch die Umrah durchführen, die Prophetenmoschee besuchen und an Tourismusveranstaltungen teilnehmen.

Bander Almohanna, CEO und Geschäftsführer von flynas, erklärte dazu: "Die Aufnahme Berlins in unser internationales Netzwerk unterstreicht die wachsende Präsenz von flynas in Europa und festigt unsere führende Position im globalen Low-Cost-Luftfahrtsektor. Wir streben danach, Passagieren, die nach Direktverbindungen zwischen dem Königreich und europäischen Zielen suchen, kostengünstigere Optionen anzubieten. Dies steht im Einklang mit unserer Partnerschaft mit ACP und dem nationalen Ziel, das Königreich als führendes globales Reise- und Tourismuszentrum zu etablieren."

Majid Khan, CEO von ACP, kommentierte: "Wir freuen uns über diese neue Strecke zwischen Berlin und Dschidda und arbeiten daran, die wachsende touristische Nachfrage aus Europa zu befriedigen. Die neue Deutschland-Route von flynas spiegelt unser Engagement für eine verbesserte Konnektivität und ein robustes Ökosystem für Luftverbindungen wider. Wir freuen uns darauf, mit unseren nationalen und internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um neue Routen zu eröffnen und europäischen Reisenden mehr Möglichkeiten zu bieten, die Wunder Saudi-Arabiens zu entdecken."

flynas verbindet mehr als 70 nationale und internationale Ziele mit über 1.500 wöchentlichen Flügen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2007 mehr als 78 Millionen Passagiere befördert. Das Ziel ist es, 165 nationale und internationale Ziele im Einklang mit der Saudi Vision 2030 zu erreichen.

Über flynas:

Der Erfolg von flynas wurde durch zahlreiche internationale Auszeichnungen gewürdigt, darunter 2024 als viertbeste Low-Cost-Airline weltweit laut Skytrax, welches flynas auch zum siebten Mal in Folge zur besten Low-Cost-Airline im Nahen Osten kürte. Diese Auszeichnung ist die weltweit bedeutendste im Luftfahrtsektor seit ihrer Einführung im Jahr 1999. Zudem gewann flynas bei den World Travel Awards 2024 zum zehnten Mal in Folge den Preis für die beste Low-Cost-Airline im Nahen Osten. In einer Bewertung der Non-Profit-Organisation APEX, einem der bedeutendsten internationalen Airline-Verbände, dem 600 Fluggesellschaften verschiedener Kategorien weltweit angehören, wurde flynas in die Vier-Sterne-Kategorie eingestuft, der höchsten Kategorie für Low-Cost-Airlines weltweit.

Über das Air Connectivity Program:

Das Saudi Air Connectivity Program (ACP), das dem Tourismusministerium des Königreichs Saudi-Arabien unterstellt ist, hat das Ziel, die Flugverbindungen von bisher unversorgten und unterversorgten Märkten weltweit in das Königreich zu verbessern. ACP arbeitet an der Schnittstelle von Tourismus und Luftfahrt, indem es das Ökosystem der Interessengruppen verbindet, um die Vision der Nationalen Tourismusstrategie zu verwirklichen und Saudi-Arabien als weltweit führendes Land im Bereich der touristischen Flugverbindungen zu etablieren.

Original-Content von: flynas, übermittelt durch news aktuell