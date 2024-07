Welt-Premiere: Good Mobilty Council zertifiziert HB Reavis für DSTRCT.Berlin mit Platin / Berliner Schlachthof erhält international höchste Auszeichnung

HB Reavis Germany GmbH

Good Mobility Council zertifiziert erstmals Platin - HB Reavis erhält als Entwickler und Betreiber das weltweit erste Voll-Zertifikat für das Gebäude DSTRCT in Berlin. Mit der Zertifizierungsstufe "Certified Good Mobility in Platin" erhält das erste Projekt die international höchste Auszeichnung.

Es geht hierbei um die Verknüpfung von Mobilitätswende mit dem Gebäudesektor, um in dieser Kombination die Klimawende voranzubringen. Laut Zertifizierung erfüllt DSTRCT bereits heute alle Ziele der Mobilitätswende Berlins für das Jahr 2030. Das Platin-Zertifikat bestätigt dem Gesamtobjekt das Optimum der Gebäude-Nutzung. Das heißt, die ganzjährige Fortbewegung der Gebäude-Nutzenden entspricht dem Zielwert der Stadt für Arbeitswege. Fakt ist: Autos nutzen nur ca. 20 Prozent und 80 Prozent nutzen den Umweltverbund. Im Sommer nutzen über 40 Prozent das Fahrrad und im Winter über 60 Prozent den ÖPNV.

Politik und Architektur stimmen ein in den Lobgesang der Mobilitätswende für Gebäude. Der Berliner Architekt Henry Pudewill ist stolz auf den Leuchtturmcharakter seines Projektes. Wiebke Ahues, assoziierte Partnerin LXSY Architekten & Vorstandsmitglied der Architektenkammer, bewertet die Zertifizierung als Meilenstein und Leuchtturm aus Berlin: "Das sollte sich Politik und Verwaltung weit über Berlin hinaus genau ansehen. HB Reavis zeigt, dass die Immobilienindustrie ein aktiver Teil der Mobilitätswende unserer Städte sein kann. Hier haben alle Mitarbeitenden eine echte Wahl, wie sie zur Arbeit kommen. Glückwunsch und Respekt zu Certified Good Mobility Platin!"

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin kennt das Areal noch als Schlachthof. Viele wichtige Gedanken der Mobilität seien hier vorbildlich umgesetzt. Daraus ergebe sich ein perfektes Angebot für alle Mobilitätsformen der Gebäude-Nutzenden. "Davon brauchen wir mehr in Berlin", so MdA Tino Schopf.

Christian Scheler & Dr. Ingo Kucz, Geschäftsführer des Good Mobility Council, erklären, wieso sie erstmal das Platin-Zertifikat verleihen: "Das Gebäude ist mehr als State-of-the-Art in Deutschland. Es zeigt, dass die Bedürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer gleichberechtigt und auf höchstem Niveau erfüllt sind. Das DSTRCT bietet Services und Infrastrukturen für die Mobilität, die wir so in Deutschland bisher noch nicht gesehen haben. Das zertifizieren wir erstmals mit Platin. Außerdem zeigt das Gebäude Pioniergeist, unternehmerischen Mut und vor allem den strategischen Weitblick für User Experience im Bereich Mobilität. Im Rückblick der letzten Jahre können wir sagen: Als andere Projekte erst begonnen haben, das Thema Fahrrad ernsthaft einzuplanen, hat HB Reavis einen für Deutschland einmaligen Standard umgesetzt. Das zertifizieren wir erstmals mit Platin."

In der Würdigung zur Platin-Auszeichnung hebt der Good Mobility Council folgende zwei Merkmale. User Experience für das Fahrrad erhält über alle Kriterien die höchste Punktzahl. Hervorzuheben sind dabei: Befahrbare Fahrradrampe mit sechs Prozent Steigung // Duschen und Umkleiden auf höchstem qualitativen Niveau // Innovationspunkte erhält HB Reavis für die eigens entwickelte Lösung für das Laden von E-Bikes / Pedelecs.

Gestaltung des Gebäudes vermeidet potenzielle Angsträume: Rad- und Fahrradgarage ist heller und besser als vorgeschrieben ausgeleuchtet // überall wo möglich Glastüren, die eine Einsehbarkeit und Helligkeit bieten // Wegeleitung im Gebäude ist barrierefrei, übersichtlich und einfach.

HINTERGRUND

Certified Good Mobility ist das Green Building Zertifikat für die Mobilitätswende. Der Good Mobility Council zertifiziert, wie gut Mobilität bei Planungen von Neubauten oder Sanierung von Bestandsgebäuden berücksichtigt wird. Die von Good Mobility zertifizierten Gebäude tragen zu lokalen Verkehrs- und Mobilitätswendezielen bei und übersetzen diese in eine gute User Experience.

Mehr Information sowie Kriterien-Set unter: https://goodmobility.org

HB Reavis ist ein internationaler Workspace-Anbieter, der Orte und Büros entwirft, errichtet und betreibt. Arbeitswelten, die Wohlbefinden und Produktivität aller Nutzenden in den Vordergrund stellt. 75.000 Menschen nutzen europaweit bereits Büroflächen von HB Reavis.

Mehr Informationen unter https://hbreavis.com/de/

DSTRCT.Berlin An diesem ganz besonderen Ort verschmilzt ein hochmodernes Bürogebäude mit revitalisierten, historischen Hallen. DSTRCT.Berlin bietet eine einzigartige Arbeitsatmosphäre, Wohlfühlambiente mit Blick auf die Gesundheit aller, großzügige öffentliche sowie kommerzielle Flächen und vieles mehr.

Mehr Informationen unter: https://dstrctberlin.com/de

