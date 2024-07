Luminovo GmbH

Luminovo schließt Partnerschaft mit Sluicebox, um den industrieweit ersten Echtzeit Product Carbon Footprint für Elektronikprodukte zu liefern

Pionierarbeit im Bereich Nachhaltigkeit in der Elektronik mit Echtzeit Product Carbon Footprint Schätzungen

Luminovo kündigt eine neue Partnerschaft mit Sluicebox an. Gemeinsam revolutionieren die beiden Unternehmen die Art und Weise, wie Hersteller und Designer von Elektronik mit neuen Nachhaltigkeitsanforderungen umgehen, indem sie sofortige Schätzungen des CO2-Fußabdrucks nicht nur für einzelne elektronische Komponenten, sondern auch für Leiterplatten (PCBs) und ganze Baugruppen liefern.

Neue Vorschriften und NetZero-Ziele erhöhen die Nachfrage nach detaillierten Ökobilanzen und transparenten Nachhaltigkeitsdaten in der gesamten Elektroniklieferkette. Während es bisher schwierig und kostspielig war, CO2-Emissionsdaten für beschaffte Teile und Baugruppen zu erhalten, zielt diese Partnerschaft darauf ab, den Zugang zu diesen wichtigen Informationen zu vereinfachen und die Kosten dafür zu senken.

"Vor über einem Jahr habe ich unserem Vertriebsteam gesagt: "Das neue magische Dreieck in der Elektronik wird sich nicht um Kosten, Lieferzeit und Qualität drehen, sondern um Kosten, Lieferzeit und Nachhaltigkeit." Heute sind wir die erste Softwarelösung für die Elektronik-Lieferkette, die Schätzungen zum CO2-Fußabdruck einer bestückten Leiterplatte anbieten kann", sagt Sebastian Schaal, Geschäftsführer bei Luminovo. „Durch die Kombination der einzigartigen Daten von Sluicebox für Standardbauteile mit unserem Modell für die Leiterplatte können wir unseren Kunden beispiellose Einblicke in die Umweltauswirkungen ihrer Produkte bieten und ihnen dabei helfen, NetZero-Ziele zu erreichen, die Nachhaltigkeitsbewertung mühelos zu verbessern und sich als Innovator zu positionieren."

"Echte Dekarbonisierung erfordert einen Wechsel von der rückwirkenden Berichterstattung zu proaktiven, handlungsorientierten Rahmenbedingungen", sagt Elmar Kert, CEO von Sluicebox. „Unsere Product Carbon Footprint Lösung zeigt CO2-Emissionen in Echtzeit und bringt damit einen schnellen Feedbackzyklus in das Design und die Beschaffung. Ich freue mich sehr, dass diese Lösung durch die Partnerschaft mit Luminovo zum Leben erweckt wird. So können wir Emissionsdaten für elektronische Komponenten bereitstellen und damit die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Nachhaltigkeit in ihren Design- und Beschaffungsprozessen angehen. Wir versetzen Unternehmen in die Lage, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und aufkommende gesetzliche Anforderungen von globalem Ausmaß (vergleichbar mit der DSGVO) effizient zu erfüllen."

Die Vorteile für Unternehmen der Elektronikindustrie auf einen Blick:

Laden Sie Ihre Bill of Materials (BOM) und Gerber-Dateien hoch, um sofort CO2e-Schätzungen für jede Herstellerteilenummer (MPN) und Ihre Leiterplatten zu sehen. Optimieren: Unterstützen Sie Designer bei der Priorisierung umweltfreundlicher Teile, bei der Zukunftssicherung von Designs und mit der Bereitstellung neuer Erkenntnisse zur Lieferkette.

Unterstützen Sie Designer bei der Priorisierung umweltfreundlicher Teile, bei der Zukunftssicherung von Designs und mit der Bereitstellung neuer Erkenntnisse zur Lieferkette. Erfüllen: Sichern Sie sich erste Schätzungen für ganze PCBAs in Sekunden und vollständig verifizierte Product Carbon Footprints (PCFs) innerhalb von Wochen.

Die Integration von Sluicebox in Luminovo liefert sofortige Schätzungen des CO2 Fußabdrucks für alle elektronischen Komponenten, Leiterplatten und Baugruppen, die in Luminovo verwaltet werden. Fußabdruckdaten für andere benutzerdefinierte Teile, wie Metall- oder Kunststoffteile, sowie das Hinzufügen des CO2 für den Montageprozess selbst sind auf der Roadmap. Die umfangreichen Daten von Sluicebox liefern CO2 Schätzungen für über 75% aller weltweit verfügbaren elektronischen Komponenten. Die Methoden von Sluicebox entsprechen den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) und verwenden Primärdaten bis auf die Ebene der Knotentechnologie, sofern verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Luminovo https://luminovo.com.

