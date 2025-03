probono Fernsehproduktion GmbH

Küppersbusch TV - Das älteste Startup der Welt!

Köln (ots)

Die NATO zerlegen, Alexander Dobrindt zurück ins Kabinett und den Mindestlohn erhöhen: Es waren ehrgeizige Ziele, die sich das junge Kölner start-up "Küppersbusch TV" gesetzt hatte. Heute, mit 85.200 Abonnenten bei Youtube, sind alle diese Pläne aufgegangen und übererfüllt. Als goodie für seine User wird aus den Werbeerlösen derzeit ein attraktiver Frühling finanziert.

"Da kann man nicht meckern", meckert Friedrich Küppersbusch über die 14.800 Unbelehrbaren, die noch nicht abonniert haben und damit alle Chancen wahren, in ihrem Leben etwas ganz Großes zu verpassen. Trotz solcher Widrigkeiten sei er bereit, mit der Kölner probono.tv im März die große Doku "75 Jahre ARD" abzuliefern, dazu einen Film über Nazis beim Fußball bei "ZDF-die Spur" und eine berührende Reportage über ein jüdisches Altenheim in Frankfurt bei "Arte:re".

Mit dem "dunklen Parabelritter" Alexander Prinz und seinem erlesenen Team in Halle vollendete die Kölner Firma die deutsche Einheit. Die beiden viralen Filme "to be done" nageln egal welche Bundesregierung auf die politischen Ziele bis 2029 fest. (Dobrindt wieder raus, Nato wird durch Ikea ersetzt, Trump bekommt Brilon.) In Arbeit ist eine neue Version der "Palastrevolution" mit Tilo Jung, diesmal mit einem Sender, der hier noch nicht verraten wird, sonst könnten wir auch gleich eine Pressemitteilung bei OTS reinstellen.

"Küppersbusch TV", so donnerstags wie möglich, ab 10 Uhr bei Youtube. Im Kanal auch die taz-Kolumne, der Wochenstart-Kommentar bei RadioEins und das Wort der Woche von RadioBremen

