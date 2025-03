Tourismusverband Mühlviertel

Das Mühlviertel - eine Region, ein Spirit, viele Genussmomente

Das Mühlviertel ist ein Geheimtipp für alle, die Entschleunigung suchen und trotzdem nicht auf Abenteuer verzichten wollen. Egal ob auf zwei Rädern oder zu Fuß, die Landschaft wird dich begeistern. Kleine Ortschaften laden zum Entdecken ein, urige Wirtshäuser und edle Restaurants bieten regionale Köstlichkeiten, und die Stille der Natur sorgt für pure Erholung.

Hier beginnt der Urlaub bei der Anreise

Du sitzt im Auto, die Sonne scheint, und anstatt genervt im Stau zu stehen, gleitest du entspannt über sanfte Hügel - staufrei, stressfrei, sorgenfrei. Willkommen im Mühlviertel! Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine bequeme Anreise möglich. Besonders komfortabel ist der ÖBB Nightjet, der eine entspannte und umweltfreundliche Anreise über Nacht ermöglicht!

Radfahren mit Weitblick

Das Mühlviertel ist ein Eldorado für Radfahrer - von gemütlichen Touren entlang der Flüsse bis zu sportlichen Herausforderungen durch hügeliges Gelände. Für E-Biker gibt es zahlreiche Ladestationen, und wer das besondere Abenteuer sucht, kann sich auf anspruchsvolle Mountainbike-Strecken wagen. Auch Rennradfahrer kommen auf den kurvenreichen Strecken voll auf ihre Kosten. Die Straßen sind gut asphaltiert und die Auswahl der Touren ist groß.

Wandern, soweit die Füße tragen

Wanderschuhe schnüren und los geht's! Entdecke mystische Granitformationen, dichte Wälder und klare Bäche. Ob gemütlicher Spaziergang oder anspruchsvolle Gipfeltour - die Natur hier erzählt Geschichten, die du nirgendwo sonst findest.

Der "Weg der Entschleunigung" z. B.ist ein 165 km langer Weitwanderweg, der imposante Naturplätze mit idyllischen Flusstälern verbindet. Durch angenehme Etappenlängen bleibt genug Zeit zum Rasten, denn zahlreiche Kraftplätze mit gemütlichen Bänken laden zum Verweilen ein. Wer es lieber entspannter mag, kann sich auf einer der vielen Themenwanderungen inspirieren lassen.

Ein Hoch auf den Genuss

Kulinarik wird im Mühlviertel großgeschrieben. Bodenständige Wirtshäuser servieren regionale Schmankerl, frisches Bauernbrot und würzigen Käse. Feine Restaurants laden zu außergewöhnlichen Gourmeterlebnissen ein und interpretieren regionale Spezialitäten auf kreative Weise neu. Die Küche im Mühlviertel ist ein Erlebnis für sich, hier kommt nur das Beste aus der Natur auf den Teller.

Und natürlich darf das legendäre Mühlviertler Bier nicht fehlen - gebraut mit Liebe, Tradition und reinem Quellwasser.

Nachhaltigkeit und Gastgeber mit Herz

Wer Wert auf Nachhaltigkeit legt, wird sich in dieser Bio-Region besonders wohlfühlen. Bauernhöfe, regionale Produkte und sanfter Tourismus machen den Urlaub besonders wertvoll - für dich und für die Umwelt. Ob eine Übernachtung auf einem zertifizierten Bio-Bauernhof oder ein regionales Menü in einem nachhaltigen Gasthaus - hier wird mit Herz und Verstand gewirtschaftet. Jeder Bissen, jeder Atemzug, jede Begegnung spiegelt die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat wider.

Apropos Menschen: Die Mühlviertler sind bekannt für ihre Herzlichkeit. Egal ob in einer Pension, auf einem Bauernhof oder in einem familiengeführten Hotel - du wirst dich vom ersten Moment an willkommen fühlen. Hier bist du nicht nur Gast, sondern Teil einer Gemeinschaft, die mit Freude teilt, was sie liebt.

Genau diese Mentalität gefällt der Fußballmannschaft von Fortuna Düsseldorf, die sich auch heuer wieder beim Sommertrainingslager im Mühlviertel auf die neue Saison vorbereitet.

Worauf wartest du noch? Fühle den Mühlviertler-Spirit und starte deine Entdeckertour.

Im Mühlviertel wird jeder Tag zum unvergesslichen Genussmoment - www.muehlviertel.at

