POWERCHINA

POWERCHINA fördert die globale Sportentwicklung durch den Bau mehrerer Weltklasse-Sportanlagen

Beijing (ots/PRNewswire)

Power Construction Corporation of China („POWERCHINA" oder „das Unternehmen") spielt mit dem reibungslosen Verlauf zahlreicher Sportstättenbauprojekte auf der ganzen Welt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des globalen Sports und demonstriert damit seine bedeutenden Bemühungen zur Förderung des interkulturellen Austauschs durch die Organisation von Sportveranstaltungen.

Im Mai 2024 wurde der erste Spatenstich für das serbische Fußball-Nationalstadion und das von POWERCHINA durchgeführte Projekt der EXPO 2027 erfolgreich vollzogen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic äußerte bei der Zeremonie seine hohen Erwartungen an das Projekt und dankte China für seine Unterstützung. Das Stadion wird Serbien mit hochwertigen Sporteinrichtungen ausstatten, die in der Lage sind, Welt- und Europameisterschafts-Veranstaltungen auszurichten, während das Projekt EXPO 2027 zu einem der größten internationalen Ausstellungsorte Südosteuropas werden wird, wo die EXPO 2027 stattfinden wird.

POWERCHINA hat seine Sportstättenbauprojekte weltweit ausgeweitet. So hat das Unternehmen beispielsweise auch das erste Solarkraftwerk Katars gebaut, das 800-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk Al Kharsaah, das während der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Betrieb genommen wurde. Der katarische Staatsminister für Energieangelegenheiten, Saad Sherida Al-Kaabi, wies darauf hin, dass das Projekt die Nutzung erneuerbarer Energien gesteigert und Katars Engagement für eine „klimaneutrale" Fußballweltmeisterschaft unterstützt hat.

In Benin hat POWERCHINA Mehrzweck-Stadionprojekte durchgeführt und Sportanlagen in zehn Städten gebaut. Der Bau unter lokaler Leitung umfasst Tribünen, Allwetterlaufbahnen, Büros und Landschaftsgestaltung. Im Rahmen des Projekts wurden die Herausforderungen knapper Fristen, umfangreicher Aufgaben und einer städteübergreifenden Logistik gemeistert, um schnellen Fortschritt und Qualität zu gewährleisten. POWERCHINA hält an seinem Grundsatz fest, Projektstandorte wie Städte im eigenen Land zu behandeln, gesellschaftliche Bindungen zu fördern und die soziale Verantwortung des Unternehmens gewissenhaft zu erfüllen.

Die Stadien Benguela und Lubango in Angola wurden von POWERCHINA geplant und gebaut. Bei dem am 18. Dezember 2007 unterzeichneten und im Dezember 2009 übergebenen Projekt handelt es sich um zwei der vier wichtigen Stadien, die in Angola für den Afrika-Cup (Africa Football Cup of Nations) 2010 gebaut wurden und eine wichtige Unterstützung für die reibungslose Organisation des Ereignisses darstellten.

POWERCHINA baut nicht nur Sportanlagen auf der ganzen Welt, sondern fördert auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch Sportveranstaltungen. In Ecuador sponserte das Unternehmen das Fußball-Freundschaftsspiel um den SINOHYDRO-Cup, das Teil des Sportwettbewerbs der Electric Power Union für die ecuadorianische Amazonasregion war. Lokale und chinesische Mitarbeiter nahmen teil, wobei das multikulturelle POWERCHINA-Team gewann. Der Bürgermeister von El Chaco lobte POWERCHINA für seine aktive Rolle und Unterstützung des lokalen Sports und würdigte den bedeutenden Beitrag des Unternehmens zur Gemeinschaft. In ähnlicher Weise hat das Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Malaysia Fußball- und Badminton-Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, um die Teilnahme am Sport und die Entwicklung der Gemeinschaft weiter zu fördern.

POWERCHINA engagiert sich für den weltweiten Aufbau von Infrastrukturen, nimmt aktiv an verschiedenen Sport- und Kulturveranstaltungen teil, fördert die internationale Freundschaft und Zusammenarbeit, integriert das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, fördert eine globale Entwicklung von hoher Qualität und gibt starke Impulse für den Aufbau einer Schicksalsgemeinschaft der Menschen.

Über POWERCHINA

Die 2011 gegründete Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) ist ein führender Baukonzern, der sich auf die Bereiche Investition und Finanzierung, Planung und Design, Konstruktion, Herstellung von Anlagen und Betriebsmanagement spezialisiert hat. Das Unternehmen hatte im Jahr 2023 Platz 105 der Fortune 500 inne.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2463351/IMAGE.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/powerchina-fordert-die-globale-sportentwicklung-durch-den-bau-mehrerer-weltklasse-sportanlagen-302201626.html

Original-Content von: POWERCHINA, übermittelt durch news aktuell